Drink imbirowo-miętowy
- Napoje
Świeża mięta z domowego ogrodu łączy się z intensywnym aromatem imbiru i ginu.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 30 min
- 2 porcje
Syrop imbirowy
Obrać imbir i pokroić w cienkie plasterki. Umyć liście mięty.
Przekroić cytrynę na pół i wycisnąć sok. Następnie umieścić na patelni z wodą.
Dodać plasterki imbiru, liście mięty i cukier. Dobrze wymieszać i doprowadzić do wrzenia. Następnie zmniejszyć temperaturę i gotować na średnim ogniu przez 20 minut.
Usunąć liście mięty. Wlać syrop do czystej butelki z plasterkami imbiru i pozostawić do ostygnięcia. Przechowywać szczelnie zamknięte w lodówce.
Koktajl
Umyć cytrynę i pokroić w cienkie plasterki.
Umieścić plasterki cytryny w szklance razem z kostkami lodu. Dodać syrop imbirowy i gin.
Dolać wodę gazowaną. Udekorować świeżą miętą.
Alternatywa: można pominąć gin, aby uzyskać wersję bezalkoholową.