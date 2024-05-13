Hand garnishing cocktail glass with mint and lemon slice, syrup bottle and jigger beside on linen cloth.
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Drink imbirowo-miętowy

  • Napoje

Świeża mięta z domowego ogrodu łączy się z intensywnym aromatem imbiru i ginu.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 30 min
  • 2 porcje
Krok 1

Syrop imbirowy

Obrać imbir i pokroić w cienkie plasterki. Umyć liście mięty.

Krok 2

Przekroić cytrynę na pół i wycisnąć sok. Następnie umieścić na patelni z wodą.

Krok 3

Dodać plasterki imbiru, liście mięty i cukier. Dobrze wymieszać i doprowadzić do wrzenia. Następnie zmniejszyć temperaturę i gotować na średnim ogniu przez 20 minut.

Krok 4

Usunąć liście mięty. Wlać syrop do czystej butelki z plasterkami imbiru i pozostawić do ostygnięcia. Przechowywać szczelnie zamknięte w lodówce.

Krok 5

Koktajl

Umyć cytrynę i pokroić w cienkie plasterki.

Krok 6

Umieścić plasterki cytryny w szklance razem z kostkami lodu. Dodać syrop imbirowy i gin.

Krok 7

Dolać wodę gazowaną. Udekorować świeżą miętą.

Alternatywa: można pominąć gin, aby uzyskać wersję bezalkoholową.

Składniki

Składniki na syrop imbirowy
Składniki na imbirowo-miętowy drink

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