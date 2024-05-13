Babka wielkanocna z rodzynkami
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Drożdżowa babka wiedeńska Gugelhupf

  • Klasyczne
  • Słodkie
  • Wegetariańskie
  • Desery i słodkości
Autor (-ka) przepisu: Renate Wagner

Gugelhupf to prawdziwa klasyka austriackiej kuchni. Dzięki temu przepisowi, drożdżowa babka wiedeńska Gugelhupf jest szybka i prosta w przygotowaniu.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 45 min
  • 10 Porcje
Krok 1

Lekko podgrzać połowę mleka. Pokruszyć drożdże i rozpuścić w mleku z odrobiną cukru. Podsypać mąką i odstawić w ciepłe miejsce, aż ciasto znacznie zwiększy swoją objętość.

Krok 2

Ubić masło na puszystą masę. Dodać żółtka, połowę cukru i cukier waniliowy, dalej ubijać na puszystą masę. Dodać mąkę, pozostałe letnie mleko, mieszankę drożdży i startą skórką z cytryny. Zagnieść na gładkie ciasto.

Krok 3

Ubić białka ze szczyptą soli i pozostałym cukrem na sztywną pianę. Dodać do ciasta razem z odsączonymi rodzynkami.

Krok 4

Formę na babkę wysmarować roztopionym masłem i posypać płatkami migdałów. Umieścić ciasto w formie, przykryć i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu.

Krok 5

Pozwolić rosnąć przez 30-45 minut.

Krok 6

Piec w temperaturze ok. 180°C przez 35-40 minut. Wyjąć i po ostygnięciu posypać cukrem pudrem.

Składniki

Składniki na drożdżową babkę wiedeńską

Czy wiesz, że...?

Choć kuchnia austriacka jest znana z Gugelhupf, ten rodzaj babki ma swoje korzenie w czasach rzymskich. Rzymianie piekli ciasto drożdżowe o okrągłym kształcie, który miał symbolizować słońce. Dziś ten wariant ciasta jest uważany za jeden z klasycznych przykładów babki.

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