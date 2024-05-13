Czy wiesz, że...?

Choć kuchnia austriacka jest znana z Gugelhupf, ten rodzaj babki ma swoje korzenie w czasach rzymskich. Rzymianie piekli ciasto drożdżowe o okrągłym kształcie, który miał symbolizować słońce. Dziś ten wariant ciasta jest uważany za jeden z klasycznych przykładów babki.