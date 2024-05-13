Drożdżowa babka wiedeńska Gugelhupf
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Gugelhupf to prawdziwa klasyka austriackiej kuchni. Dzięki temu przepisowi, drożdżowa babka wiedeńska Gugelhupf jest szybka i prosta w przygotowaniu.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 45 min
- 10 Porcje
Lekko podgrzać połowę mleka. Pokruszyć drożdże i rozpuścić w mleku z odrobiną cukru. Podsypać mąką i odstawić w ciepłe miejsce, aż ciasto znacznie zwiększy swoją objętość.
Ubić masło na puszystą masę. Dodać żółtka, połowę cukru i cukier waniliowy, dalej ubijać na puszystą masę. Dodać mąkę, pozostałe letnie mleko, mieszankę drożdży i startą skórką z cytryny. Zagnieść na gładkie ciasto.
Ubić białka ze szczyptą soli i pozostałym cukrem na sztywną pianę. Dodać do ciasta razem z odsączonymi rodzynkami.
Formę na babkę wysmarować roztopionym masłem i posypać płatkami migdałów. Umieścić ciasto w formie, przykryć i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu.
Pozwolić rosnąć przez 30-45 minut.
Piec w temperaturze ok. 180°C przez 35-40 minut. Wyjąć i po ostygnięciu posypać cukrem pudrem.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Choć kuchnia austriacka jest znana z Gugelhupf, ten rodzaj babki ma swoje korzenie w czasach rzymskich. Rzymianie piekli ciasto drożdżowe o okrągłym kształcie, który miał symbolizować słońce. Dziś ten wariant ciasta jest uważany za jeden z klasycznych przykładów babki.