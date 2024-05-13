Czy wiesz, że...?

Nie ma lepszego sposobu na zademonstrowanie, jak mocno austriacka kuchnia jest zakorzeniona w sercu Europy, niż jedna z najbardziej typowych wiedeńskich potraw: Tafelspitz. Dobra wołowina, trochę warzyw, aromatyczne przyprawy i dużo wody do gotowania - to niezbędne składniki. Jednak te same składniki trafiają również do wielkiego garnka zupy, gdy Francuzi przygotowują swój „pot-au-feu”, a Włosi swój „bollito misto”. Ci ostatni dodają również cielęcinę, kurczaka lub ozór, ale przecież mimo tych wszystkich międzynarodowych powiązań musi między nimi istnieć choćby niewielka różnica...