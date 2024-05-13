Duszona wołowina Tafelspitz
- Klasyczne
- Mięsne
- Danie główne
Tafelspitz to prawdopodobnie najlepsze danie z duszonej wołowiny, jakiego można skosztować w Austrii.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 180 min
- 6 porcji
Nieobraną cebulę przekroić wzdłuż na pół i smażyć bez tłuszczu (opalić) do uzyskania ciemnego koloru. Odłożyć na bok.
Do dużego garnka, wlać około 3 litrów wody. Dodać warzywa : por, połówki opalonej cebuli, liście laurowe i kilka ziaren pieprzu i doprowadzić do wrzenia. Dodać umyte mięso i kości, gotować na wolnym ogniu przez około 2,5-3 godziny do miękkości, w zależności od jakości mięsa. W razie potrzeby dolać świeżej wody i usunąć pianę z powierzchni bulionu.
Obficie posolić dopiero po dobrych 2 godzinach.
Gdy wołowina będzie miękka, wyjąć ją z bulionu i trzymać w cieple, najlepiej w odrobinie odlanym bulionie. Resztę bulionu ponownie doprawić solą i przecedzić w razie potrzeby. Podawać z knedlami z kaszy manny lub frittatami i świeżo posiekanym szczypiorkiem jako przystawkę. Następnie ugotowaną wołowinę pokroić w poprzek (!) do włókien mięsa i podawać na podgrzanych talerzach lub w wazie w gorącej zupie.
Pieczone ziemniaki, pasta chrzanowa z bułką i śmietaną (Semmelkren), fasolka szparagowa z koperkiem lub szpinak w śmietanie z sosem szczypiorkowym świetnie sprawdzą się jako dodatek. Jeśli podawane mają być również warzywa, warto ugotować je al dente.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Nie ma lepszego sposobu na zademonstrowanie, jak mocno austriacka kuchnia jest zakorzeniona w sercu Europy, niż jedna z najbardziej typowych wiedeńskich potraw: Tafelspitz. Dobra wołowina, trochę warzyw, aromatyczne przyprawy i dużo wody do gotowania - to niezbędne składniki. Jednak te same składniki trafiają również do wielkiego garnka zupy, gdy Francuzi przygotowują swój „pot-au-feu”, a Włosi swój „bollito misto”. Ci ostatni dodają również cielęcinę, kurczaka lub ozór, ale przecież mimo tych wszystkich międzynarodowych powiązań musi między nimi istnieć choćby niewielka różnica...