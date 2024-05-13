Czy wiesz, że...?

Czerwone jagody rosną w regionie alpejskim do wysokości ponad 2000 m. Dzikie jagody zbierane są od późnego lata do jesieni i stanowią cenne źródło witamin i minerałów. Kwasy benzoesowy, askorbinowy i salicylowy nadają im charakterystycznego cierpkiego smaku. Są wypróbowanym i przetestowanym domowym lekarstwem, które nie tylko w Tyrolu stosuje się na przykład na przeziębienie.