Dżem z czerwonej jagody
- Słodkie
- Wegetariańskie
W Tyrolu czerwone jagody są przetwarzane na sok, syrop, likier lub sznaps. I oczywiście na dżem, który świetnie smakuje ze sznyclem wiedeńskim, dziczyzną i naleśnikami.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 30 min
- 7 słoików
Opłukać jagody i wymieszać z wodą i cukrem.
Pozostawić na kilka godzin.
Następnie gotować na małym ogniu przez 20 minut i natychmiast przelać do zakręcanych słoików.
Wskazówka: wcześniej umyj słoiki i zakrętki i przelej je wrzącą wodą, aby były sterylne. Podczas napełniania wytrzyj pozostałości dżemu wokół krawędzi papierem kuchennym lub czystą szmatką. Ostrożnie zamknij słoiki natychmiast po napełnieniu.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Czerwone jagody rosną w regionie alpejskim do wysokości ponad 2000 m. Dzikie jagody zbierane są od późnego lata do jesieni i stanowią cenne źródło witamin i minerałów. Kwasy benzoesowy, askorbinowy i salicylowy nadają im charakterystycznego cierpkiego smaku. Są wypróbowanym i przetestowanym domowym lekarstwem, które nie tylko w Tyrolu stosuje się na przykład na przeziębienie.