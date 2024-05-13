Cheese fondue on laid table with bread, red wine, candles and salad, hand dipping bread.
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Fondue z Vorarlbergu

  • Klasyczne
  • Wegetariańskie
  • Danie główne

Ser z Vorarlbergu, pyszne dodatki i sałatka ze świeżej czerwonej kapusty. Dzięki temu przepisowi serowa uczta z pewnością będzie udana.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 30 min
  • 4 porcje
Krok 1

Fondue

Obrać czosnek, utrzeć lub przecisnąć przez praskę i wysmarować nim garnek do fondue.

Krok 2

Pozbawić ser otoczki, utrzeć na grubej tarce.

Krok 3

Wsypać do garnka, dodać białe wino i ciągle mieszając, podgrzewać na małym ogniu.

Krok 4

Dodać mąkę ziemniaczaną z likierem wiśnowym.

Krok 5

Garnek z fondue ustawić na podgrzewaczu i stale podgrzewać.

Krok 6

Sałata

Usunąć zewnętrzne liście z główki kapusty, pokroić kapustę na ćwiartki i usunąć głąb. Drobno posiekać ostrym nożem lub w szatkownicy.

Krok 7

Umieścić pokrojoną kapustę w misce, doprawić solą i zalać wodą mineralną. Odstawić na godzinę. Następnie dobrze ugnieść kapustę. Wycisnąć nadmiar słonej wody i odsączyć.

Krok 8

Umyć i pokroić jabłko na ćwiartki, usunąć skórkę i pokroić w cienkie plasterki. Ostrożnie usunąć nasiona z granatu. Umyć i oskubać rozmaryn.

Krok 9

Połączyć ze sobą składniki dressingu.

Krok 10

Wymieszać w misce czerwoną kapustę, plasterki jabłka, pestki granatu, pestki dyni i rozmaryn. Wymieszać z dressingiem i w razie potrzeby dosolić.

Wskazówka: podawać z chlebem, karczochami (ze słoika), korniszonami, marynowaną kukurydzą i daktylami.

Składniki

Składniki na fondue
Składniki na kapustę
Składniki na dressing

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