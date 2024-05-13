Fondue z Vorarlbergu
- Klasyczne
- Wegetariańskie
- Danie główne
Ser z Vorarlbergu, pyszne dodatki i sałatka ze świeżej czerwonej kapusty. Dzięki temu przepisowi serowa uczta z pewnością będzie udana.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 30 min
- 4 porcje
Fondue
Obrać czosnek, utrzeć lub przecisnąć przez praskę i wysmarować nim garnek do fondue.
Pozbawić ser otoczki, utrzeć na grubej tarce.
Wsypać do garnka, dodać białe wino i ciągle mieszając, podgrzewać na małym ogniu.
Dodać mąkę ziemniaczaną z likierem wiśnowym.
Garnek z fondue ustawić na podgrzewaczu i stale podgrzewać.
Sałata
Usunąć zewnętrzne liście z główki kapusty, pokroić kapustę na ćwiartki i usunąć głąb. Drobno posiekać ostrym nożem lub w szatkownicy.
Umieścić pokrojoną kapustę w misce, doprawić solą i zalać wodą mineralną. Odstawić na godzinę. Następnie dobrze ugnieść kapustę. Wycisnąć nadmiar słonej wody i odsączyć.
Umyć i pokroić jabłko na ćwiartki, usunąć skórkę i pokroić w cienkie plasterki. Ostrożnie usunąć nasiona z granatu. Umyć i oskubać rozmaryn.
Połączyć ze sobą składniki dressingu.
Wymieszać w misce czerwoną kapustę, plasterki jabłka, pestki granatu, pestki dyni i rozmaryn. Wymieszać z dressingiem i w razie potrzeby dosolić.
Wskazówka: podawać z chlebem, karczochami (ze słoika), korniszonami, marynowaną kukurydzą i daktylami.