Babka marmurkowa
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Gugelhupf marmurkowy

  • Klasyczne
  • Słodkie
  • Wegetariańskie
  • Desery i słodkości
Autor (-ka) przepisu: Renate Wagner

Marmurkowego Gugelhupfa nie może zabraknąć w witrynie żadnej szanującej się kawiarni. Razem ze strudlem jabłkowym i tortem Sachera należy do ulubionych deserów w Austrii.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 55 min
  • 10 porcji
Krok 1

Rozgrzać piekarnik do temperatury ok. 170°C z termoobiegiem i wysmarować formę do babki płynnym masłem.

Krok 2

Masło utrzeć z żółtkami na puszystą masę, dodać cukier puder i wymieszać na kremową masę. Dodać cukier waniliowy i trochę skórki cytrynowej.

Krok 3

Ubić pianę z białek z cukrem. Wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia i połowę dodać wraz z mlekiem do masy z żółtek, następnie dodawać na zmianę pianę i mąkę.

Krok 4

Mniej niż połowę masy wlać do formy. Do reszty dodać kakao, aby masa zabarwiła się na ciemny kolor, dodać rum do smaku i również wlać do formy.

Krok 5

Trzonkiem łyżki kuchennej przeciągnąć wężykiem przez obie masy.

Krok 6

Piec przez 50-55 minut. Pozostawić na chwilę do wystygnięcia i wyjąć z formy. Po wystygnięciu posypać cukrem pudrem.

Składniki

Składniki na ciasto

Czy wiesz, że...?

Marmorgugelhupf to obowiązkowa pozycja w gablocie każdej dobrej kawiarni. Wraz ze strudlem jabłkowym i Sachertorte, jest to jedno z ciast, które najlepiej smakuje z Kleiner Brauner, Melange i wieloma innymi rodzajami wiedeńskiej kawy.

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