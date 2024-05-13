Gugelhupf marmurkowy
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Marmurkowego Gugelhupfa nie może zabraknąć w witrynie żadnej szanującej się kawiarni. Razem ze strudlem jabłkowym i tortem Sachera należy do ulubionych deserów w Austrii.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 55 min
- 10 porcji
Rozgrzać piekarnik do temperatury ok. 170°C z termoobiegiem i wysmarować formę do babki płynnym masłem.
Masło utrzeć z żółtkami na puszystą masę, dodać cukier puder i wymieszać na kremową masę. Dodać cukier waniliowy i trochę skórki cytrynowej.
Ubić pianę z białek z cukrem. Wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia i połowę dodać wraz z mlekiem do masy z żółtek, następnie dodawać na zmianę pianę i mąkę.
Mniej niż połowę masy wlać do formy. Do reszty dodać kakao, aby masa zabarwiła się na ciemny kolor, dodać rum do smaku i również wlać do formy.
Trzonkiem łyżki kuchennej przeciągnąć wężykiem przez obie masy.
Piec przez 50-55 minut. Pozostawić na chwilę do wystygnięcia i wyjąć z formy. Po wystygnięciu posypać cukrem pudrem.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Marmorgugelhupf to obowiązkowa pozycja w gablocie każdej dobrej kawiarni. Wraz ze strudlem jabłkowym i Sachertorte, jest to jedno z ciast, które najlepiej smakuje z Kleiner Brauner, Melange i wieloma innymi rodzajami wiedeńskiej kawy.