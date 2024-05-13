Gugelhupf migdałowy
- Klasyczne
- Wegetariańskie
- Słodkie
- dessert
W czasach monarchii spożycie słodkich migdałów było astronomiczne. Nic dziwnego, bo wiedeńscy cukiernicy chętnie korzystali ze wszystkiego, co wzbogacało potrawy.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 50 min
- 10 porcji
Posmaruj formę do ciasta roztopionym masłem i rozgrzej piekarnik do 180°C z termoobiegiem.
Ubić żółtka z cukrem pudrem na puszystą masę. Dodać odrobinę likieru orzechowego lub rumu i cukier waniliowy.
Chleb tostowy drobno pokruszyć. Wymieszać z mąką i pokruszonymi migdałami. Dodać do masy żółtkowej i dobrze wymieszać.
Ubić białka z cukrem pudrem na sztywną pianę. Ostrożnie dodać pianę do masy. Wlać do przygotowanej formy. Piec przez 45-50 minut.
Pozostawić ciasto do lekkiego ostygnięcia, a następnie wyjąć z formy. Delikatnie podgrzać dżem morelowy i rozprowadzić go na cieście.
Podprażyć płatki migdałowe na patelni bez tłuszczu na małym ogniu do uzyskania jasnobrązowego koloru. Posypać ciasto i pozostawić do stężenia.