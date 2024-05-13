Gugelhupf migdałowy

Klasyczne

Wegetariańskie

Słodkie

dessert • Autor (-ka) przepisu: Renate Wagner

W czasach monarchii spożycie słodkich migdałów było astronomiczne. Nic dziwnego, bo wiedeńscy cukiernicy chętnie korzystali ze wszystkiego, co wzbogacało potrawy.