Gugelhupf with almond flakes on white plate, slice cut out, wooden table, floral napkin.
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Gugelhupf migdałowy

  • Klasyczne
  • Wegetariańskie
  • Słodkie
  • dessert
Autor (-ka) przepisu: Renate Wagner

W czasach monarchii spożycie słodkich migdałów było astronomiczne. Nic dziwnego, bo wiedeńscy cukiernicy chętnie korzystali ze wszystkiego, co wzbogacało potrawy.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 50 min
  • 10 porcji
Krok 1

Posmaruj formę do ciasta roztopionym masłem i rozgrzej piekarnik do 180°C z termoobiegiem.

Krok 2

Ubić żółtka z cukrem pudrem na puszystą masę. Dodać odrobinę likieru orzechowego lub rumu i cukier waniliowy.

Krok 3

Chleb tostowy drobno pokruszyć. Wymieszać z mąką i pokruszonymi migdałami. Dodać do masy żółtkowej i dobrze wymieszać.

Krok 4

Ubić białka z cukrem pudrem na sztywną pianę. Ostrożnie dodać pianę do masy. Wlać do przygotowanej formy. Piec przez 45-50 minut.

Krok 5

Pozostawić ciasto do lekkiego ostygnięcia, a następnie wyjąć z formy. Delikatnie podgrzać dżem morelowy i rozprowadzić go na cieście.

Krok 6

Podprażyć płatki migdałowe na patelni bez tłuszczu na małym ogniu do uzyskania jasnobrązowego koloru. Posypać ciasto i pozostawić do stężenia.

Składniki

Składniki na migdałowy gugelhupf

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