Krok 3

Posypać mieloną papryką, szybko podlać odrobiną octu, a następnie dodać koncentrat pomidorowy. Dodać mięso, przemieszać i doprawić czosnkiem, kminkiem, solą, pieprzem i szczyptą majeranku. Dolać trochę wody – tyle, aby przykryć mięso – i dusić do miękkości przez 2-3 godziny (zależnie od jakości mięsa). Kiedy gulasz fiakra będzie się dusił, co jakiś czas zamieszać i dodawać po odrobinie wody. Za każdym razem sos powinien się zagotować.