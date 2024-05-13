Gulasz fiakra – przepis na gulasz po wiedeńsku
- Klasyczne
- Mięsne
- Danie główne
Wiedeński gulasz fiakra podaje się z kiełbaskami, jajkiem sadzonym i ogórkami konserwowymi.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 300 min
- 4 porcje
Mięso na gulasz oczyścić – usunąć żyły, ale pozostawić galaretowate oczka (są one typowe dla gulaszu i nadają mu zwartości). Pokroić mięso w drobną kostkę, a cebulę poszatkować grubo.
W dużym garnku rozgrzać masło i dusić w nim cebulę do miękkości na małym ogniu, bardzo powoli, ciągle mieszając – im dłużej, tym lepszy będzie gulasz.
Posypać mieloną papryką, szybko podlać odrobiną octu, a następnie dodać koncentrat pomidorowy. Dodać mięso, przemieszać i doprawić czosnkiem, kminkiem, solą, pieprzem i szczyptą majeranku. Dolać trochę wody – tyle, aby przykryć mięso – i dusić do miękkości przez 2-3 godziny (zależnie od jakości mięsa). Kiedy gulasz fiakra będzie się dusił, co jakiś czas zamieszać i dodawać po odrobinie wody. Za każdym razem sos powinien się zagotować.
Kiedy mięso będzie miękkie, dodać trochę więcej wody i po raz ostatni wygotować sos w gulaszu – przez 10-15 minut. Na koniec jeszcze raz doprawić gulasz.
W czasie ostatnich 10-15 minut przyrządzania gulaszu po wiedeńsku ugotować kiełbaski w gorącej wodzie i usmażyć na maśle jajka. Ogórki konserwowe pokroić na desce w wachlarzyki.
Gulasz podawać na dużych talerzach, na wierzchu położyć po jednej gorącej kiełbasce i jajku sadzonym. Przybrać pokrojonym ogórkiem. Według uznania gulasz można udekorować paskami czerwonej papryki.
Gulasz fiakra podaje się ze słonymi paluchami, bułką, ale także gotowanymi ziemniakami.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Gulasz fiakra zawdzięcza swoją nazwę wiecznie głodnym woźnicom słynnych wiedeńskich dorożek. Na ragout z mięsa wołowego układa się starannie wykonane przybranie w postaci kiełbasek i sadzonego jajka, gęsty sos zawiera natomiast duże ilości mielonej słodkiej papryki. Ten ostatni składnik gulaszu po wiedeńsku pochodzi od sąsiada Austrii – Węgier. Nawet Auguste Escoffier – legenda francuskiej kuchni – w XIX wieku kazał importować „swoją” paprykę do austriackiego gulaszu fiakra z węgierskiego Segedynu do Francji.