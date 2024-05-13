Krok 3

Zagotować osoloną wodę w dużym garnku. W międzyczasie zetrzeć na tarce ser górski. Używając tarki do szpecli, dodawać ciasto partiami do wrzącej wody. Za pomocą chochli wyjmować kluski, które wypłynęły na powierzchnię, i przepłukać je zimną wodą. Zachować część wody z gotowania.