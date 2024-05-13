Two pans with cheese spätzle, crispy onions and chives, mortar and fork on dark surface.
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Spaetzle – przepis na kluski kładzione z Kleinwalsertal

  • Wegetariańskie
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Autor (-ka) przepisu: Szef kuchni hotelu Kleinwalsertaler Rosenhof, Gerd Diezel

Każda dolina w Vorarlbergu ma swoją własną wersję Käsknöpfle, czyli kładzionych klusków z serem. W Kleinwalsertal jada się je z dużą ilością aromatycznego górskiego sera.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 60 min
  • 4 porcji
Krok 1

Ugnieść mąkę i jajka z gałką muszkatołową i szczyptą soli na gładkie ciasto. Ciasto powinno być lepkie i napowietrzone. Pozostawić na chwilę do odpoczynku.

Krok 2

Cebule obrać, pokroić w plasterki i obtoczyć w mące. Na patelni rozgrzać masło klarowane, zeszklić krążki cebuli, dodać łyżeczkę cukru i powoli smażyć na złoty kolor.

Krok 3

Zagotować osoloną wodę w dużym garnku. W międzyczasie zetrzeć na tarce ser górski. Używając tarki do szpecli, dodawać ciasto partiami do wrzącej wody. Za pomocą chochli wyjmować kluski, które wypłynęły na powierzchnię, i przepłukać je zimną wodą. Zachować część wody z gotowania.

Krok 4

Następnie umieścić szpecle na gorącej patelni. Dodać starty ser i część wody z gotowania. Wszystko dobrze wymieszać. Na koniec doprawić solą i grubo mielonym pieprzem. Podawaj na ogrzanych talerzach, udekorowane cebulą i szczypiorkiem.

Składniki

Składniki na kluski z serem

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