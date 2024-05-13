Spaetzle – przepis na kluski kładzione z Kleinwalsertal
- Wegetariańskie
- Klasyczne
- Danie główne
Każda dolina w Vorarlbergu ma swoją własną wersję Käsknöpfle, czyli kładzionych klusków z serem. W Kleinwalsertal jada się je z dużą ilością aromatycznego górskiego sera.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 60 min
- 4 porcji
Ugnieść mąkę i jajka z gałką muszkatołową i szczyptą soli na gładkie ciasto. Ciasto powinno być lepkie i napowietrzone. Pozostawić na chwilę do odpoczynku.
Cebule obrać, pokroić w plasterki i obtoczyć w mące. Na patelni rozgrzać masło klarowane, zeszklić krążki cebuli, dodać łyżeczkę cukru i powoli smażyć na złoty kolor.
Zagotować osoloną wodę w dużym garnku. W międzyczasie zetrzeć na tarce ser górski. Używając tarki do szpecli, dodawać ciasto partiami do wrzącej wody. Za pomocą chochli wyjmować kluski, które wypłynęły na powierzchnię, i przepłukać je zimną wodą. Zachować część wody z gotowania.
Następnie umieścić szpecle na gorącej patelni. Dodać starty ser i część wody z gotowania. Wszystko dobrze wymieszać. Na koniec doprawić solą i grubo mielonym pieprzem. Podawaj na ogrzanych talerzach, udekorowane cebulą i szczypiorkiem.