Karynckie pierogi z serem Kärntner - Kasnudel
- Klasyczne
- Wegetariańskie
- Danie główne
Tajemnicą karynckich pierożków jest składnik ich farszu: łagodna karyncka mięta.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 80 min
- 4 porcje
Aby przygotować ciasto, należy wysypać mąkę na blat roboczy. Wykonać w niej zagłębienie i wbić jajko. Lekko posolić. Dodać odrobinę oleju i tyle wody, aby uzyskać gładkie, elastyczne ciasto. Uformować kulę, przykryć folią spożywczą i odstawić na 30-45 minut.
W międzyczasie ugotować ziemniaki do miękkości, pozostawić na chwilę do ostygnięcia i przecisnąć przez praskę do ziemniaków lub przez sito. Podsmażyć cebulę na maśle, dodać zioła, posolić i zdjąć z ognia. Wymieszać wszystkie składniki na gładką masę. W razie potrzeby dodać kwaśną śmietanę.
Rozwałkować cienko ciasto na podsypanym mąką blacie. Za pomocą odwróconej szklanki lub okrągłego noża wyciąć kółka o średnicy ok. 10 cm. Uformować małe kulki z nadzienia i ułożyć na wierzchu kółek z ciasta lub rozprowadzić odrobinę nadzienia łyżką. Posmarować brzegi ciasta ubitym białkiem, skleić w formie pierogów i szczelnie zamknąć. Brzegi ściskać palcami, tak aby powstały „falbanki" i ułożyć na posypanej mąką desce.
W dużym garnku zagotować osoloną wodę. Pierożki z serem wrzucić do wody i w zależności od ich wielkości gotować na wolnym ogniu przez 10-12 minut. Ostrożnie wyjąć i ułożyć na podgrzanych talerzach. Polać dużą ilością roztopionego, palonego masła i podawać.
Wskazówka: podawać ze świeżą zieloną sałatą.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Przykład Kasnudel (pierożków z serem i miętą) ilustruje, jak niewyraźne są granice między współczesną Austrią a jej południowymi sąsiadami, jeśli chodzi o przyjemności kulinarne. W szczególności w południowej Karyntii, Kasnudeln są często polewane roztopionym "Sasaka" zamiast palonym masłem. Słowo to pochodzi z języka słoweńskiego i oznacza nic innego jak mielony boczek. To cudownie aromatyczne smarowidło do pieczywa odgrywa ważną rolę także w kuchni styryjskiej - co oznacza, że kolorowa scena kulinarna na byłych ziemiach monarchii naddunajskiej jest wciąż żywa.