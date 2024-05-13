Czy wiesz, że...?

Przykład Kasnudel (pierożków z serem i miętą) ilustruje, jak niewyraźne są granice między współczesną Austrią a jej południowymi sąsiadami, jeśli chodzi o przyjemności kulinarne. W szczególności w południowej Karyntii, Kasnudeln są często polewane roztopionym "Sasaka" zamiast palonym masłem. Słowo to pochodzi z języka słoweńskiego i oznacza nic innego jak mielony boczek. To cudownie aromatyczne smarowidło do pieczywa odgrywa ważną rolę także w kuchni styryjskiej - co oznacza, że kolorowa scena kulinarna na byłych ziemiach monarchii naddunajskiej jest wciąż żywa.