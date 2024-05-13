Krok 2

Obrać jabłka, pokroić na małe kawałki i umieścić na małej patelni. Wlać wodę, dodać sok z cytryny i cynamon, dusić na małym ogniu, aż jabłka się rozpadną. Alternatywnie, duszone jabłka można również drobno zmiksować za pomocą blendera ręcznego.