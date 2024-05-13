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Kluski leniwe z musem jabłkowym

  • Słodkie
  • Wegetariańskie
  • dessert

Istnieje wiele sposobów na przyrządzenie klusków leniwych, ale przepis na te orkiszowe jest bardzo szybki i łatwy.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 70 min
  • 12 knedli
Krok 1

Szybko wymieszać wszystkie składniki na kluski leniwe i odstawić do lodówki na co najmniej 30 minut.

Krok 2

Obrać jabłka, pokroić na małe kawałki i umieścić na małej patelni. Wlać wodę, dodać sok z cytryny i cynamon, dusić na małym ogniu, aż jabłka się rozpadną. Alternatywnie, duszone jabłka można również drobno zmiksować za pomocą blendera ręcznego.

Krok 3

Wstawić patelnię z wodą i doprowadzić do wrzenia. Wyjąć ciasto z lodówki i formować kluski mokrymi dłońmi lub łyżką do lodów.

Krok 4

Włożyć kluski do wrzącej wody i gotować przez ok. 10-12 minut, nie doprowadzając do wrzenia. W zależności od wielkości klusków, czas gotowania może być nieco krótszy lub dłuższy.

Krok 5

W międzyczasie na rozgrzanej patelni uprażyć orkiszową bułkę tartą na złoty kolor, dodać masło, chwilę podsmażać.

Krok 6

Wyjąć kluski z wody, podawać zasmażką z bułki tartej i z sosem jabłkowym.

Składniki

Składniki na kluski leniwe
Składniki na zasmażkę
Składniki na mus jabłkowy

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