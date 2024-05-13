Kluski leniwe z musem jabłkowym
- Słodkie
- Wegetariańskie
- dessert
Istnieje wiele sposobów na przyrządzenie klusków leniwych, ale przepis na te orkiszowe jest bardzo szybki i łatwy.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 70 min
- 12 knedli
Szybko wymieszać wszystkie składniki na kluski leniwe i odstawić do lodówki na co najmniej 30 minut.
Obrać jabłka, pokroić na małe kawałki i umieścić na małej patelni. Wlać wodę, dodać sok z cytryny i cynamon, dusić na małym ogniu, aż jabłka się rozpadną. Alternatywnie, duszone jabłka można również drobno zmiksować za pomocą blendera ręcznego.
Wstawić patelnię z wodą i doprowadzić do wrzenia. Wyjąć ciasto z lodówki i formować kluski mokrymi dłońmi lub łyżką do lodów.
Włożyć kluski do wrzącej wody i gotować przez ok. 10-12 minut, nie doprowadzając do wrzenia. W zależności od wielkości klusków, czas gotowania może być nieco krótszy lub dłuższy.
W międzyczasie na rozgrzanej patelni uprażyć orkiszową bułkę tartą na złoty kolor, dodać masło, chwilę podsmażać.
Wyjąć kluski z wody, podawać zasmażką z bułki tartej i z sosem jabłkowym.