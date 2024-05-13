Kluski z makiem z Waldviertel

Klasyczne

Słodkie

Wegetariańskie

Desery i słodkości • Autor (-ka) przepisu: Pollak´s Wirtshaus – Der Retzbacherhof

Zarówno jako słodki deser, jak i danie główne kluski z makiem są kulinarną rozkoszą na każdą okazję.