Kluski z makiem z Waldviertel
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Zarówno jako słodki deser, jak i danie główne kluski z makiem są kulinarną rozkoszą na każdą okazję.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 30 min
- 4 porcje
Krok 1
Drobno rozgnieść ugotowane ziemniaki i zagnieść ciasto z gruboziarnistą mąką, masłem, szczyptą soli i jajkiem.
Krok 2
Uformować kluski i gotować powoli przez około 10 minut. Odcedzić i dodać roztopione masło, cukier, odrobinę cukru waniliowego i szczyptę rumu.
Krok 3
Wymieszać z odpowiednią ilością startego szarego maku Waldviertler i podawać posypane cukrem pudrem.
Składniki
Składniki na kluski z makiem