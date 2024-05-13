Knedle tyrolskie – austriacki przepis na knedle z bułki
- Mięsne
- Klasyczne
- Danie główne
Tyrolskie knedle to przysmak znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Małe knedle podajemy z bulionem wołowym, a większe z kapustą kiszoną na ciepło lub surówką.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 60 min
- 10 knedli
Dymkę oraz boczek lub/kiełbasę posiekać w drobną kostkę. Rozpuścić na patelni trochę masła, cebulę zeszklić, dodać boczek/kiełbasę i natkę pietruszki, podsmażyć. Zdjąć z ognia.
Posiekaną w kostkę czerstwą bułkę wsypać do miski. W osobnej misce połączyć mleko z jajkami, dodać sól, pieprz i gałkę muszkatołową. Wlać powstałą mieszankę z mleka i jaj do pieczywa, następnie dodać cebulę z boczkiem. Wymieszać z mąką, aby powstała zwarta masa, w razie potrzeby dodać pieczywo lub mąkę i ponownie doprawić. Wyrównać powierzchnię i pozostawić na 30 minut.
W dużym garnku zagotować wodę, posolić. Zwilżonymi zimną wodą dłońmi formować kuliste knedle - małe (jako dodatek do zupy) lub większe.
Knedle umieścić w gotującej się wodzie, doprowadzić do wrzenia, a następnie gotować na zmniejszonym ogniu przez 8-20 minut, w zależności od wielkości.
Wyjąć, dobrze odcedzić. Podawać polane palonym masłem i posiekaną natką pietruszki.
Wskazówka: małe tyrolskie knedle często podawane są w esencjonalnej, gorącej zupie wołowej, większe serwowane są z ciepłą kiszoną kapustą lub sałatką.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Kulinarne opowieści zawsze skutecznie przekraczały granice polityczne. Historia powstania tyrolskich knedli nie ogranicza się bynajmniej do dzisiejszego Tyrolu. Po raz pierwszy odnotowane w tyrolskiej książce kucharskiej w XVI wieku obfite knedle były na ustach wszystkich już 400 lat wcześniej na terenie dzisiejszych Włoch. Dowodem niech będzie chociażby „fresk z knedlami” w kaplicy zamku Hocheppan niedaleko Bolzano. Cóż innego niż soczysty tyrolski knedel mógł zainspirować artystę?