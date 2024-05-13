Czy wiesz, że...?

Kulinarne opowieści zawsze skutecznie przekraczały granice polityczne. Historia powstania tyrolskich knedli nie ogranicza się bynajmniej do dzisiejszego Tyrolu. Po raz pierwszy odnotowane w tyrolskiej książce kucharskiej w XVI wieku obfite knedle były na ustach wszystkich już 400 lat wcześniej na terenie dzisiejszych Włoch. Dowodem niech będzie chociażby „fresk z knedlami” w kaplicy zamku Hocheppan niedaleko Bolzano. Cóż innego niż soczysty tyrolski knedel mógł zainspirować artystę?