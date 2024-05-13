Przygotowanie ciasteczek kokosowych
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Kokosanki

  • Klasyczne
  • Słodkie
  • Wegetariańskie
  • Desery i słodkości

Pyszny smak i delikatność – takie są kokosanki na białkach zwane „Kokosbusserl” wedle poniższego przepisu.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 25 min
  • 120 sztuk
Krok 1

Białko na kokosanki ubić na bardzo sztywną pianę, dodać cukier puder, tak aby powstał gęsty krem.

Krok 2

Krem połączyć z wiórkami kokosowymi i sokiem cytrynowym.

Krok 3

Łyżeczką do herbaty układać kokosanki na wyłożonej papierem do pieczenia blasze i piec na złoty kolor w temperaturze 180 stopni przez ok. 15 minut.

Składniki

Składniki na kokosanki

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