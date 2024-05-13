Kokosanki
- Klasyczne
- Słodkie
- Wegetariańskie
- Desery i słodkości
Pyszny smak i delikatność – takie są kokosanki na białkach zwane „Kokosbusserl” wedle poniższego przepisu.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 25 min
- 120 sztuk
Krok 1
Białko na kokosanki ubić na bardzo sztywną pianę, dodać cukier puder, tak aby powstał gęsty krem.
Krok 2
Krem połączyć z wiórkami kokosowymi i sokiem cytrynowym.
Krok 3
Łyżeczką do herbaty układać kokosanki na wyłożonej papierem do pieczenia blasze i piec na złoty kolor w temperaturze 180 stopni przez ok. 15 minut.
Składniki
Składniki na kokosanki