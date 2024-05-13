Linzer eyes with apricot jam and powdered sugar on glass plate, beside sieve, candle and fir branch.
  1. Homepage
  2. Kulinarne przysmaki w Austrii
  3. Przepisy z Austrii
  4. Linzer Augen

Linzer Augen

  • Klasyczne
  • Wegetariańskie
  • Słodkie
  • Desery i słodkości

Linzer Augen to prawdopodobnie najpopularniejsze świąteczne wypieki w Austrii, które mogą pochwalić się bardzo długą tradycją.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 40 min
  • 25 ciasteczek
Krok 1

Pokroić zimne masło na małe kawałki i szybko zagnieć z mąką.

Krok 2

Dodać cukier, jajko, cukier waniliowy i startą skórkę z cytryny i szybko wyrobić na gładkie ciasto. Odstawić w chłodne miejsce na co najmniej pół godziny.

Krok 3

Następnie rozwałkować ciasto na grubość ok. 3 mm i wyciąć krążki za pomocą ząbkowanego wykrawacza. W połowie krążków wyciąć mniejsze otwory w środku (użyć mniejszego wykrawacza).

Krok 4

Umieścić wszystkie krążki na blasze do pieczenia i piec w piekarniku rozgrzanym do 200°C przez około 10 minut, aż staną się złotobrązowe.

Krok 5

Po upieczeniu spody posmarować dżemem, na wierzchu ułożyć wierzchy z dziurką i posypać cukrem pudrem.

Wskazówka: ciasteczka należy przechowywać przez około 14 dni, aż zmiękną, najlepiej w szczelnie zamkniętym metalowym pudełku.

Składniki

Składniki na ciasteczka Linzer Augen

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje