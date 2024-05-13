Linzer Augen
- Klasyczne
- Wegetariańskie
- Słodkie
- Desery i słodkości
Linzer Augen to prawdopodobnie najpopularniejsze świąteczne wypieki w Austrii, które mogą pochwalić się bardzo długą tradycją.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 40 min
- 25 ciasteczek
Pokroić zimne masło na małe kawałki i szybko zagnieć z mąką.
Dodać cukier, jajko, cukier waniliowy i startą skórkę z cytryny i szybko wyrobić na gładkie ciasto. Odstawić w chłodne miejsce na co najmniej pół godziny.
Następnie rozwałkować ciasto na grubość ok. 3 mm i wyciąć krążki za pomocą ząbkowanego wykrawacza. W połowie krążków wyciąć mniejsze otwory w środku (użyć mniejszego wykrawacza).
Umieścić wszystkie krążki na blasze do pieczenia i piec w piekarniku rozgrzanym do 200°C przez około 10 minut, aż staną się złotobrązowe.
Po upieczeniu spody posmarować dżemem, na wierzchu ułożyć wierzchy z dziurką i posypać cukrem pudrem.
Wskazówka: ciasteczka należy przechowywać przez około 14 dni, aż zmiękną, najlepiej w szczelnie zamkniętym metalowym pudełku.