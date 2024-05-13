Linzer Torte - torcik z Linzu
- Klasyczne
- Słodkie
- Desery i słodkości
Szczególną cechą Linzer Torte jest tak zwana „Linzer Masse”. Opiera się ona na najstarszym przepisie na ciasto na świecie.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 60 min
- 8 porcji
Przygotowanie
Wysypać mąkę na blat, pokroić masło na kawałki i rozetrzeć między palcami z mąką. Dodać cukier puder, orzechy i bułkę tartą, a następnie dodać jajko i żółtko. Doprawić cynamonem, szczyptą przyprawy do piernika i odrobiną soli, a także skórką lub sokiem z cytryny. Zagnieść na gładkie kruche ciasto, uformować kulę, przykryć folią spożywczą i odstawić w chłodne miejsce na ok. 30 minut.
Rozgrzać piekarnik do 180°C i wysmarować masłem niezbyt dużą tortownicę. Teraz rozgnieść nieco więcej niż połowę ciasta na dnie formy za pomocą kciuków. Uformować pozostałe ciasto w kilka małych rulonów (potrzebne do kratki na wierzch ciasta) i jeden grubszy rulon (na brzeg). Przykryć spód ciasta waflami według uznania (można je również pominąć) i posmarować gładko dżemem, pozostawiając około 1 cm na brzeg. Umieścić grubszą rolkę w formie jako krawędź i lekko docisnąć. Ułożyć cieńsze ruloniki na wierzchu w kształcie kratki. Posypać płatkami migdałów według uznania.
Posmarować ciasto roztrzepanym jajkiem i piec w rozgrzanym piekarniku przez 50-60 minut. Wyjąć ciasto, pozostawić do ostygnięcia. Najlepiej zawinąć w folię i pozostawić na jeden dzień.
Składniki
Czy wiesz, że ...?
Każdy, kto szuka prawdziwego pochodzenia Linzer Torte, szybko znajdzie się w podróży między Egiptem, Weroną a Milwaukee w amerykańskim stanie Wisconsin. Przynajmniej mentalnie. Najstarszy sprawdzony przepis na ciasto na świecie został spisany przez hrabinę w Weronie, obecnie znajduje się w Bibliotece Opactwa Admont, a nawet stał się popularny w Ameryce w połowie XIX wieku. Jednak gdyby nie cukiernik Johann Konrad Vogel, który przeprowadził się do Linzu w 1822 roku i stworzył ciasto na wielką skalę z tak zwanej „Linzer Masse” - która w podobnej formie znana była już starożytnym Egipcjanom - słodka legenda nie byłaby tym, czym jest dzisiaj: kulinarną wizytówką stolicy Górnej Austrii.