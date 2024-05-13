Czy wiesz, że ...?

Każdy, kto szuka prawdziwego pochodzenia Linzer Torte, szybko znajdzie się w podróży między Egiptem, Weroną a Milwaukee w amerykańskim stanie Wisconsin. Przynajmniej mentalnie. Najstarszy sprawdzony przepis na ciasto na świecie został spisany przez hrabinę w Weronie, obecnie znajduje się w Bibliotece Opactwa Admont, a nawet stał się popularny w Ameryce w połowie XIX wieku. Jednak gdyby nie cukiernik Johann Konrad Vogel, który przeprowadził się do Linzu w 1822 roku i stworzył ciasto na wielką skalę z tak zwanej „Linzer Masse” - która w podobnej formie znana była już starożytnym Egipcjanom - słodka legenda nie byłaby tym, czym jest dzisiaj: kulinarną wizytówką stolicy Górnej Austrii.