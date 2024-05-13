Pancakes with powdered sugar on blue-and-white plates, jam jar and powdered sugar sifter beside them.
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Naleśniki z morelami

  • Klasyczne
  • Słodkie
  • Wegetariańskie
  • Desery i słodkości

Naleśniki wypełnione nadzieniem morelowym to prawdziwy przysmak!

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 30 min
  • 4 porcje
Krok 1

Wymieszać mleko z mąką, cukrem i solą, a następnie stopniowo dodawać jajka. Jeśli utworzą się grudki, przelać ciasto przez sito. Odstawić na około 15 minut.

Krok 2

Rozgrzać piekarnik do 50°C. Rozgrzać nieprzywierającą patelnię (Ø 24 cm) i posmarować ją cienko olejem (użyć pędzla z naturalnego włosia lub silikonu). Wlać tyle ciasta, aby cienko pokryło dno patelni. Przytrzymać patelnię pod lekkim kątem, a następnie obrócić ją, aby ciasto spłynęło równomiernie. Gdy wierzch będzie suchy, a spód zabarwiony, odwrócić naleśnik i smażyć z drugiej strony.

Krok 3

Usmażyć więcej naleśników z pozostałego ciasta, ułożyć gotowe naleśniki jeden na drugim i trzymać w cieple w rozgrzanym piekarniku.

Krok 4

Podgrzać dżem i w razie potrzeby doprawić odrobiną rumu. Naleśniki posmarować dżemem, zwinąć, ułożyć na ogrzanych talerzach i podawać posypane cukrem pudrem. Udekorować bitą śmietaną i miętą.

Składniki

Składniki na naleśniki z morelami

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