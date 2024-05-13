Naleśniki z morelami
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Naleśniki wypełnione nadzieniem morelowym to prawdziwy przysmak!
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 30 min
- 4 porcje
Wymieszać mleko z mąką, cukrem i solą, a następnie stopniowo dodawać jajka. Jeśli utworzą się grudki, przelać ciasto przez sito. Odstawić na około 15 minut.
Rozgrzać piekarnik do 50°C. Rozgrzać nieprzywierającą patelnię (Ø 24 cm) i posmarować ją cienko olejem (użyć pędzla z naturalnego włosia lub silikonu). Wlać tyle ciasta, aby cienko pokryło dno patelni. Przytrzymać patelnię pod lekkim kątem, a następnie obrócić ją, aby ciasto spłynęło równomiernie. Gdy wierzch będzie suchy, a spód zabarwiony, odwrócić naleśnik i smażyć z drugiej strony.
Usmażyć więcej naleśników z pozostałego ciasta, ułożyć gotowe naleśniki jeden na drugim i trzymać w cieple w rozgrzanym piekarniku.
Podgrzać dżem i w razie potrzeby doprawić odrobiną rumu. Naleśniki posmarować dżemem, zwinąć, ułożyć na ogrzanych talerzach i podawać posypane cukrem pudrem. Udekorować bitą śmietaną i miętą.