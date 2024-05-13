Krok 2

Rozgrzać piekarnik do 50°C. Rozgrzać nieprzywierającą patelnię (Ø 24 cm) i posmarować ją cienko olejem (użyć pędzla z naturalnego włosia lub silikonu). Wlać tyle ciasta, aby cienko pokryło dno patelni. Przytrzymać patelnię pod lekkim kątem, a następnie obrócić ją, aby ciasto spłynęło równomiernie. Gdy wierzch będzie suchy, a spód zabarwiony, odwrócić naleśnik i smażyć z drugiej strony.