Krok 2

Rozgrzać masło klarowane lub olej w garnku i zeszklić na nim cebulę z boczkiem. Dodać pokrojoną w paski paprykę i peperoni, wycisnąć na nie czosnek i wszystko razem przez ok. 15 do 20 minut podgrzewać na małym ogniu, często mieszając i dolewając po 1-2 łyżki wywaru rybnego lub bulionu warzywnego.