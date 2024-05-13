Panońska zupa rybna
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Panońska zupa rybna

  • Rybne
  • Zupa
Autor (-ka) przepisu: Renate Wagner

Ugotowana według tego przepisu zupa rybna z karpia, szczupaka lub innych gatunków ryb smakuje jak oryginał znad Jeziora Nezyderskiego w Burgenlandzie.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 30 min
  • 6 porcji
Krok 1

Pęsetą kucharską starannie usunąć ości z filetów rybnych na zupę, następnie pokroić mięso na drobne kawałki. Usunąć gniazda nasienne z papryki i – jeżeli chcemy, uczynić zupę rybną pikantną – także z papryki peperoni i pokroić je w paski. Pokroić drobno cebulę i boczek w małą kostkę.

Krok 2

Rozgrzać masło klarowane lub olej w garnku i zeszklić na nim cebulę z boczkiem. Dodać pokrojoną w paski paprykę i peperoni, wycisnąć na nie czosnek i wszystko razem przez ok. 15 do 20 minut podgrzewać na małym ogniu, często mieszając i dolewając po 1-2 łyżki wywaru rybnego lub bulionu warzywnego.

Wskazówka: panońska zupa rybna nabiera zupełnie innego smaku, jeśli zamiast papryki pokroi się warzywa korzeniowe w bardzo cienkie paski i doda je do zupy. Namoczony szafran burgenlandzki jest doskonałym dodatkiem do smaku.

Krok 3

Posypać mieloną papryką, dodać przecier pomidorowy i pokrojoną w kawałki rybę. Wszystko delikatnie wymieszać. Zalać resztą gorącego wywaru rybnego i przez kilka minut gotować na bardzo małym ogniu.

Krok 4

Wyjąć kawałki ryby i ułożyć w podgrzanych talerzach lub filiżankach. Zupę rybną z papryką doprawić solą i pieprzem. Opcjonalnie można dodać mlecz z karpia i wszystko razem jeszcze chwilę pogotować. Jeszcze raz przyprawić. Gotową zupę rybną wlać do naczyń z wyłożonymi kawałkami ryby. Udekorować zupę kleksem kwaśniej śmietany lub bitej śmietany i od razu podać.

Składniki

Składniki na zupę rybną

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