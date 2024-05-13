Policzki sandacza
- Rybne
- Przystawka
Delikatne policzki sandacza na aromatycznej cebuli, doprawione kwiatowymi aksamitkami – elegancka przekąska aperitifowa stworzona przez Romana Pichlera.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 15 min
- 4 Porcje
Krok 1
Zanderbackerl dopraw solą i pieprzem, a następnie smaż na gorącej patelni z masłem z obu stron przez około 1 minutę.
Krok 2
Następnie wyjmij filety z sandacza z patelni, ułóż je w oczyszczonych łupinach cebuli i posyp liśćmi i kwiatami aksamitki.
Wskazówka: podawaj jako małą przekąskę do aperitifu.