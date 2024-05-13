Ragoût z jelenia

Czy wiesz, że...?

W okresie migracji lasy na terenie dzisiejszej Austrii były otwarte dla każdego, kto potrafił utrzymać - a przede wszystkim rzucać - włócznię. Uległo to zmianie w 1156 roku, kiedy to cesarz Fryderyk I przyznał prawo do polowania jako lenno książętom kościelnym i świeckim. Od tego czasu polowanie stało się przywilejem „arystokratycznym”.