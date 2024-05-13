Plate with game ragout, red cabbage and dumplings, red wine and candle on set table.
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Ragoût z jelenia

  • Mięsne
  • Danie główne

Każdy fan duszonego mięsa od wczesnej jesieni z niecierpliwością czeka na szczególnie wykwintną wersję swojego ulubionego dania - ragoût z jelenia.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 60 min
  • 4 porcje
Krok 1

Drobno posiekać warzywa korzeniowe oraz cebulę i smażyć na tłuszczu ze szczyptą cukru do zbrązowienia.

Krok 2

Dodać dziczyznę pokrojoną na 3-4 cm kawałki, doprawić solą i dolać niewielką ilość wody.

Krok 3

Dodać przyprawy i gotować na wolnym ogniu, aż kawałki mięsa będą miękkie.

Krok 4

Wyjąć kawałki mięsa z sosu, rozcieńczyć sos wodą i odcedzić.

Krok 5

Dodać śmietanę wymieszaną z mąką i czerwonym winem, doprawić sos sokiem z cytryny, solą i pieprzem i ponownie zagotować.

Krok 6

Włożyć kawałki mięsa z powrotem do sosu, dusić przez kolejne 10 minut i podawać z natką pietruszki i brukselką.

Wskazówka: ragout z dziczyzny szczególnie dobrze smakuje z tradycyjnym makaronem, takim jak knedle i szpecle.

Składniki

Składniki na ragoût z jelenia

Czy wiesz, że...?

W okresie migracji lasy na terenie dzisiejszej Austrii były otwarte dla każdego, kto potrafił utrzymać - a przede wszystkim rzucać - włócznię. Uległo to zmianie w 1156 roku, kiedy to cesarz Fryderyk I przyznał prawo do polowania jako lenno książętom kościelnym i świeckim. Od tego czasu polowanie stało się przywilejem arystokratycznym”.

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