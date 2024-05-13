Ragoût z jelenia
- Mięsne
- Danie główne
Każdy fan duszonego mięsa od wczesnej jesieni z niecierpliwością czeka na szczególnie wykwintną wersję swojego ulubionego dania - ragoût z jelenia.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 60 min
- 4 porcje
Drobno posiekać warzywa korzeniowe oraz cebulę i smażyć na tłuszczu ze szczyptą cukru do zbrązowienia.
Dodać dziczyznę pokrojoną na 3-4 cm kawałki, doprawić solą i dolać niewielką ilość wody.
Dodać przyprawy i gotować na wolnym ogniu, aż kawałki mięsa będą miękkie.
Wyjąć kawałki mięsa z sosu, rozcieńczyć sos wodą i odcedzić.
Dodać śmietanę wymieszaną z mąką i czerwonym winem, doprawić sos sokiem z cytryny, solą i pieprzem i ponownie zagotować.
Włożyć kawałki mięsa z powrotem do sosu, dusić przez kolejne 10 minut i podawać z natką pietruszki i brukselką.
Wskazówka: ragout z dziczyzny szczególnie dobrze smakuje z tradycyjnym makaronem, takim jak knedle i szpecle.
Składniki
Czy wiesz, że...?
W okresie migracji lasy na terenie dzisiejszej Austrii były otwarte dla każdego, kto potrafił utrzymać - a przede wszystkim rzucać - włócznię. Uległo to zmianie w 1156 roku, kiedy to cesarz Fryderyk I przyznał prawo do polowania jako lenno książętom kościelnym i świeckim. Od tego czasu polowanie stało się przywilejem „arystokratycznym”.