Krok 2 Serniczki

Wymieszać wszystkie składniki i wylać na podpieczony spód z kruchego ciasta. Przykryć folią spożywczą i piec w piekarniku w temperaturze 100°C przez 35 minut. Pozostawić do ostygnięcia, wyciąć okrągłe tartaletki i posypać brązowym cukrem przed podaniem. Udekorować marynowanymi malinami i modrzewiowymi wierzchołkami.