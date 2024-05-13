Kuchnia alpejska, deser malinowy, restauracja Döllerer, Golling
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Serniczki z kwiatami modrzewia, malinami i lodami

  • Słodkie
  • Desery i słodkości
Autor (-ka) przepisu: nagradzany kucharz Andreas Döllerer

Kreatywna kuchnia alpejska z Austrii zachwyca smakoszy. Szef kuchni Andreas Döllerer jest jednym z jej pionierów, a jego specjalnością są serniczki z Pinzgau.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 90 min
  • 6 porcji
Krok 1

Krem

Wymieszać wszystkie składniki.

Krok 2

Serniczki

Wymieszać wszystkie składniki i wylać na podpieczony spód z kruchego ciasta. Przykryć folią spożywczą i piec w piekarniku w temperaturze 100°C przez 35 minut. Pozostawić do ostygnięcia, wyciąć okrągłe tartaletki i posypać brązowym cukrem przed podaniem. Udekorować marynowanymi malinami i modrzewiowymi wierzchołkami.

Krok 3

Maliny w proszku

Umieścić świeże maliny na blasze wyłożonej matą do pieczenia Silpat i suszyć w piekarniku przez całą noc w temperaturze 70°C. Następnie zmiksować i w razie potrzeby przesiać przez sito. Przechowywać w suchym miejscu.

Krok 4

Lody szczawiowe

Dokładnie wymieszać wodę ze szczawiem i poddusić. Doprowadzić do wrzenia z glukozą, syropem cukrowym i cukrem pudrem. Dodać namoczoną żelatynę. Pozostawić do ostygnięcia i dodać jogurt. Zamrozić w maszynce do lodów.

Krok 5

Kulkę lodów oblać sosem malinowym i udekorować szczwikiem.

Składniki

Składniki na krem
Składniki na serniczki
Składniki maliny w proszku
Składniki na lody szczawiowe

Czy wiesz, że...?

Wielokrotnie nagradzany szef kuchni Andreas Döllerer jest jednym z pionierów innowacyjnego ruchu kulinarnego w Austrii. Jego kreatywna kuchnia alpejska koncentruje się na produktach regionu alpejskiego, które udoskonala za pomocą nowoczesnych technik przygotowywania i gotowania.

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