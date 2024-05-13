Serniczki z kwiatami modrzewia, malinami i lodami
- Słodkie
- Desery i słodkości
Kreatywna kuchnia alpejska z Austrii zachwyca smakoszy. Szef kuchni Andreas Döllerer jest jednym z jej pionierów, a jego specjalnością są serniczki z Pinzgau.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 90 min
- 6 porcji
Krem
Wymieszać wszystkie składniki.
Serniczki
Wymieszać wszystkie składniki i wylać na podpieczony spód z kruchego ciasta. Przykryć folią spożywczą i piec w piekarniku w temperaturze 100°C przez 35 minut. Pozostawić do ostygnięcia, wyciąć okrągłe tartaletki i posypać brązowym cukrem przed podaniem. Udekorować marynowanymi malinami i modrzewiowymi wierzchołkami.
Maliny w proszku
Umieścić świeże maliny na blasze wyłożonej matą do pieczenia Silpat i suszyć w piekarniku przez całą noc w temperaturze 70°C. Następnie zmiksować i w razie potrzeby przesiać przez sito. Przechowywać w suchym miejscu.
Lody szczawiowe
Dokładnie wymieszać wodę ze szczawiem i poddusić. Doprowadzić do wrzenia z glukozą, syropem cukrowym i cukrem pudrem. Dodać namoczoną żelatynę. Pozostawić do ostygnięcia i dodać jogurt. Zamrozić w maszynce do lodów.
Kulkę lodów oblać sosem malinowym i udekorować szczwikiem.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Wielokrotnie nagradzany szef kuchni Andreas Döllerer jest jednym z pionierów innowacyjnego ruchu kulinarnego w Austrii. Jego kreatywna kuchnia alpejska koncentruje się na produktach regionu alpejskiego, które udoskonala za pomocą nowoczesnych technik przygotowywania i gotowania.