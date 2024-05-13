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Skorzonera z bułką tartą z masłem i kiełkami grochu

  • Wegetariańskie
  • Danie główne
Autor (-ka) przepisu: Theresia Palmetzhofer (Gasthaus zur Palme)

Theresia Palmetzhofer z restauracji Gasthaus zur Palme łączy skorzonerę z bułką tartą i kiełkami grochu.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 30 min
  • 4 Porcje
Krok 1

Przygotowanie skorzonery

Opłucz skorzonerę pod zimną wodą, aby usunąć zabrudzenia. Następnie obierz korzenie ze skórki. Obrane natychmiast włóż do miski z zimną wodą i sokiem z cytryny, aby nie zbrązowiały.

Do obierania warto założyć rękawiczki, bo skorzonera się klei.

Krok 2

Gotowanie skorzonery

Pokroj skorzonerę na paski o długości około 8 cm. Gotuj w garnku z osoloną wodą, sokiem z cytryny, białym winem i cukrem przez około 15-20 minut, aż będą al dente. Następnie odcedź i krótko podsmaż na maśle, aby nabrały aromatu.

Krok 3

Bułka tarta

W rondelku rozpuść masło. Dodaj bułkę tartą i podsmażaj na średnim ogniu, aż uzyska złoty kolor. Odstaw na bok.

Krok 4

Groszek i śmietana

Groszek gotuj przez 2 minuty w małym rondelku z lekko osoloną wodą (powinien pozostać jasnozielony i chrupiący). Następnie odcedź i krótko schłodź. Śmietanę wymieszaj na gładką masę. Doprawi solą i pieprzem.

Krok 5

Podanie

Obtocz skorzonerę w bułce tartej z masłem i ułóż na talerzu. Obok ułóż groszek i udekoruj kleksem kwaśnej śmietany. Udekoruj kielkami.

Składniki

Skorzonera
Bułka tarta z masłem
Kiełki i śmietana
Do przybrania

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