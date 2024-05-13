Krok 2 Gotowanie skorzonery

Pokroj skorzonerę na paski o długości około 8 cm. Gotuj w garnku z osoloną wodą, sokiem z cytryny, białym winem i cukrem przez około 15-20 minut, aż będą al dente. Następnie odcedź i krótko podsmaż na maśle, aby nabrały aromatu.