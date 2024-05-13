Skorzonera z bułką tartą z masłem i kiełkami grochu
- Wegetariańskie
- Danie główne
Theresia Palmetzhofer z restauracji Gasthaus zur Palme łączy skorzonerę z bułką tartą i kiełkami grochu.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 30 min
- 4 Porcje
Przygotowanie skorzonery
Opłucz skorzonerę pod zimną wodą, aby usunąć zabrudzenia. Następnie obierz korzenie ze skórki. Obrane natychmiast włóż do miski z zimną wodą i sokiem z cytryny, aby nie zbrązowiały.
Do obierania warto założyć rękawiczki, bo skorzonera się klei.
Gotowanie skorzonery
Pokroj skorzonerę na paski o długości około 8 cm. Gotuj w garnku z osoloną wodą, sokiem z cytryny, białym winem i cukrem przez około 15-20 minut, aż będą al dente. Następnie odcedź i krótko podsmaż na maśle, aby nabrały aromatu.
Bułka tarta
W rondelku rozpuść masło. Dodaj bułkę tartą i podsmażaj na średnim ogniu, aż uzyska złoty kolor. Odstaw na bok.
Groszek i śmietana
Groszek gotuj przez 2 minuty w małym rondelku z lekko osoloną wodą (powinien pozostać jasnozielony i chrupiący). Następnie odcedź i krótko schłodź. Śmietanę wymieszaj na gładką masę. Doprawi solą i pieprzem.
Podanie
Obtocz skorzonerę w bułce tartej z masłem i ułóż na talerzu. Obok ułóż groszek i udekoruj kleksem kwaśnej śmietany. Udekoruj kielkami.