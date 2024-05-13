Hands placing herb branch in glass with peach pieces, small herb bottles beside on tray.
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Spritzer brzoskwiniowo-tymiankowy

  • Napoje
  • Wegetariańskie

Lato to prawdziwy kulinarny luksus: pachnące zioła i świeże owoce czekają na każdym kroku. Podczas posiłków jako aperitif serwowany jest orzeźwiający spritzer z syropem.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 5 min
  • 2 szklanki
Krok 1

Syrop tymiankowo-brzoskwiniowy

Brzoskwinie umyć, przekroić na pół, usunąć pestkę i pokroić w drobną kostkę.

Krok 2

Przekroić cytrynę na pół i wycisnąć sok. Umyć gałązkę tymianku.

Krok 3

Umieścić wszystkie składniki w garnku, dobrze wymieszać i doprowadzić do wrzenia. Gotować na wolnym ogniu przez 15 minut, stale mieszając. Następnie zmiksować za pomocą blendera ręcznego.

Krok 4

Wlać syrop do czystej butelki i pozostawić do ostygnięcia. Przechowywać szczelnie zamknięte w lodówce.

Krok 5

Spritzer tymiankowo-brzoskwiniowy

Umyć brzoskwinię i pokroić w cienkie plasterki. Umyć gałązki tymianku.

Krok 6

Umieścić kostki lodu, plasterki brzoskwini i gałązki tymianku w szklankach. Dodać syrop i dopełnić prosecco (lub musującym sokiem jabłkowym).

Składniki

Składniki na domowy syrop brzoskwiniowo-tymiankowy
Składniki na spritzer

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