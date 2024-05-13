Spritzer brzoskwiniowo-tymiankowy
- Napoje
- Wegetariańskie
Lato to prawdziwy kulinarny luksus: pachnące zioła i świeże owoce czekają na każdym kroku. Podczas posiłków jako aperitif serwowany jest orzeźwiający spritzer z syropem.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 5 min
- 2 szklanki
Syrop tymiankowo-brzoskwiniowy
Brzoskwinie umyć, przekroić na pół, usunąć pestkę i pokroić w drobną kostkę.
Przekroić cytrynę na pół i wycisnąć sok. Umyć gałązkę tymianku.
Umieścić wszystkie składniki w garnku, dobrze wymieszać i doprowadzić do wrzenia. Gotować na wolnym ogniu przez 15 minut, stale mieszając. Następnie zmiksować za pomocą blendera ręcznego.
Wlać syrop do czystej butelki i pozostawić do ostygnięcia. Przechowywać szczelnie zamknięte w lodówce.
Spritzer tymiankowo-brzoskwiniowy
Umyć brzoskwinię i pokroić w cienkie plasterki. Umyć gałązki tymianku.
Umieścić kostki lodu, plasterki brzoskwini i gałązki tymianku w szklankach. Dodać syrop i dopełnić prosecco (lub musującym sokiem jabłkowym).