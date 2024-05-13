Styryjska sałatka z kurczakiem

Czy wiesz, że...?

Fakt, że kurczak w kuchni styryjskiej jest tak rozpowszechniony, zawdzięczamy przede wszystkim „drobiowi z Sulmtal”. Od XVII wieku pod tą nazwą znane są szczególnie mięsiste kapłony i poulardy, które były bardzo popularne na wielu renomowanych europejskich dworach królewskich. W czasach monarchii austro-węgierskiej smaczne brojlery były nawet dostarczane na rynki poza granicami Alp, aż do Triestu i Marburga.