Styryjska sałatka z kurczakiem
- Klasyczne
- Mięsne
- main-course
Sekret tego przepisu: drób z Sulmtal. Dzięki tej recepturze sałata smakuje jak oryginał ze Styrii.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 60 min
- 4 porcje
Zdjąć skórę z podudzi kurczaka i oddzielić mięso od kości za pomocą ostrego noża. Pokroić mięso na kawałki wielkości kęsa. Dobrze posolić i odstawić do marynowania pod przykryciem na około 1 godzinę. W przypadku braku czasu marynowanie można pominąć.
W międzyczasie przygotować dressing. W tym celu wymieszać musztardę z odrobiną letniego bulionu do uzyskania gładkiej konsystencji i wymieszać z octem. Doprawić solą i pieprzem, dodać olej z pestek dyni. Doprawić do smaku. Opłukać liście wybranych sałat, dobrze odsączyć lub odwirować.
W głębokim talerzu lub w misce krótko roztrzepać jajka, na osobne takerze wsypać mąkę i bułkę tartą. Obtoczyć kawałki kurczaka w mące, następnie zanurzyć w jajku, a na koniec obtoczyć w bułce tartej.
Na patelni rozgrzać dużą ilość masła klarowanego lub oleju roślinnego. Umieścić kawałki kurczaka w gorącym tłuszczu i smażyć przez 3-7 minut, obracając raz, do uzyskania złotobrązowego koloru, w zależności od wielkości. Wyjąć i odsączyć na papierze kuchennym.
W międzyczasie wymieszać liście sałaty z dressingiem i ułożyć na środku dużych talerzy. Tuż przed podaniem ułożyć chrupiące kawałki kurczaka na sałatce (lub jeszcze lepiej wokół niej). W razie potrzeby udekorować przekrojonymi na pół pomidorkami koktajlowymi.
Wskazówka: podawać z chrupiącym pieczywem lub chlebem z pestkami dyni.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Fakt, że kurczak w kuchni styryjskiej jest tak rozpowszechniony, zawdzięczamy przede wszystkim „drobiowi z Sulmtal”. Od XVII wieku pod tą nazwą znane są szczególnie mięsiste kapłony i poulardy, które były bardzo popularne na wielu renomowanych europejskich dworach królewskich. W czasach monarchii austro-węgierskiej smaczne brojlery były nawet dostarczane na rynki poza granicami Alp, aż do Triestu i Marburga.