Krok 6

Za pomocą słomki przebić w jednym z mniejszych kółek dwa otwory (nosowe świnki) i umieścić na twarzy świnki. Przeciąć drugie z mniejszych kółek na pół i uformować z nich uszy. Ponownie posmarować świnkę jajkiem. Powtarzać czynność, aż wszystkie świnki będą gotowe.