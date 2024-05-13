Sylwestrowe świnki na szczęście
- Słodkie
- Klasyczne
- Wegetariańskie
- Desery i słodkości
Rozpocznij Nowy Rok od słodkiej niespodzianki! Upieczone własnoręcznie świnki na szczęście przyciągają wzrok na każdej imprezie sylwestrowej.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 85 min
- 25 sztuk
Zagnieść wszystkie składniki na gładkie ciasto, uformować kulę, owinąć folią spożywczą i odstawić do lodówki na 30 minut.
Na posypanej mąką powierzchni roboczej rozwałkować ciasto na grubość ok. 5 mm. Użyć większego wykrawacza lub szklanki do wycięcia kółek na twarze. Za pomocą mniejszego wykrawacza, szklanki lub kieliszka wyciąć po 2 kółka na nos i uszy dla każdej świnki. Powtarzć ten proces, aż całe ciasto zostanie zużyte.
Roztrzepać jajko do posmarowania ciasta.
Umieścić twarze świnek na blasce wyłożonej papierem do pieczenia i posmarować jajkiem.
Rozgrzać piekarnik z termoobiegiem do temperatury 160°C.
Za pomocą słomki przebić w jednym z mniejszych kółek dwa otwory (nosowe świnki) i umieścić na twarzy świnki. Przeciąć drugie z mniejszych kółek na pół i uformować z nich uszy. Ponownie posmarować świnkę jajkiem. Powtarzać czynność, aż wszystkie świnki będą gotowe.
Piec w piekarniku z termoobiegiem w temperaturze 160°C przez ok. 20 minut, aż do uzyskania złotobrązowego koloru.
Wyjąć świnki z piekarnika i użyć słomki, aby wyciąć dwoje oczu nad nosem. Do oczodołów włożyć po jednej rodzynce. Świnki można przechowywać w szczelnym pojemniku, aby pozostały wilgotne. Najlepiej jednak smakują świeże.