Golden-brown yeast rolls shaped like piglets on a plate, decorated with golden clover and green sprinkles
  1. Homepage
  2. Kulinarne przysmaki w Austrii
  3. Przepisy z Austrii
  4. Sylwestrowe świnki szczęścia

Sylwestrowe świnki na szczęście

  • Słodkie
  • Klasyczne
  • Wegetariańskie
  • Desery i słodkości

Rozpocznij Nowy Rok od słodkiej niespodzianki! Upieczone własnoręcznie świnki na szczęście przyciągają wzrok na każdej imprezie sylwestrowej.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 85 min
  • 25 sztuk
Krok 1

Zagnieść wszystkie składniki na gładkie ciasto, uformować kulę, owinąć folią spożywczą i odstawić do lodówki na 30 minut.

Krok 2

Na posypanej mąką powierzchni roboczej rozwałkować ciasto na grubość ok. 5 mm. Użyć większego wykrawacza lub szklanki do wycięcia kółek na twarze. Za pomocą mniejszego wykrawacza, szklanki lub kieliszka wyciąć po 2 kółka na nos i uszy dla każdej świnki. Powtarzć ten proces, aż całe ciasto zostanie zużyte.

Krok 3

Roztrzepać jajko do posmarowania ciasta.

Krok 4

Umieścić twarze świnek na blasce wyłożonej papierem do pieczenia i posmarować jajkiem.

Krok 5

Rozgrzać piekarnik z termoobiegiem do temperatury 160°C.

Krok 6

Za pomocą słomki przebić w jednym z mniejszych kółek dwa otwory (nosowe świnki) i umieścić na twarzy świnki. Przeciąć drugie z mniejszych kółek na pół i uformować z nich uszy. Ponownie posmarować świnkę jajkiem. Powtarzać czynność, aż wszystkie świnki będą gotowe.

Krok 7

Piec w piekarniku z termoobiegiem w temperaturze 160°C przez ok. 20 minut, aż do uzyskania złotobrązowego koloru.

Krok 8

Wyjąć świnki z piekarnika i użyć słomki, aby wyciąć dwoje oczu nad nosem. Do oczodołów włożyć po jednej rodzynce. Świnki można przechowywać w szczelnym pojemniku, aby pozostały wilgotne. Najlepiej jednak smakują świeże.

Składniki

Składniki na świnki na szczęście

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje