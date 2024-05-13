Two plates of Wiener schnitzel with lemon slices and potato salad, two white wine glasses in the background.
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Sznycel wiedeński

  • Mięsne
  • Klasyczne
  • Danie główne
Autor (-ka) przepisu: Renate Wagner

Ten przepis na sznycel zawsze działa i smakuje jak oryginał z Wiednia. Jego sekretem jest masło klarowane. Dzięki niemu sznycel wiedeński jest delikatny i chrupiący.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 45 min
  • 4 Porcje
Krok 1

Rozłożyć kotlety, usunąć włókna i cienko rozbić. Doprawić solą i pieprzem z obu stron. Wsypać mąkę i bułkę tartą na osobnych płaskich talerzach. Rozbić jajka na kolejnym talerzu i roztrzepać je widelcem.

Krok 2

Obtoczyć sznycle z obu stron, najpierw w mące, a następnie w roztrzepanych jajkach, upewniając się, że całe mięso jest równomiernie pokryte. Na koniec obtoczyć w bułce tartej i delikatnie docisnąć panierkę grzbietem widelca (w ten sposób panierka lepiej sufletuje).

Krok 3

Na dużej patelni (lub 2 średnich) roztopić taką ilość masła klarowanego, aby sznycle cielęce mogły się swobodnie zanurzyć (lub podgrzać olej roślinny z 1-2 łyżkami masła klarowanego lub masła).

Krok 4

Sznycel należy położyć na patelni dopiero wtedy, gdy tłuszcz będzie tak rozgrzany, że wrzucona bułka tarta lub mały kawałek masła zaczną skwierczeć i pienić się.

Krok 5

W zależności od grubości i rodzaju mięsa smaż sznycle przez 2 minuty (dla cienkich kotletów cielęcych) lub do 4 minut (dla grubszych ze schabu), aż uzyskają złoty kolor. Następnie delikatnie odwróć je za pomocą łopatki (nie przekłuwaj!) i smaż z drugiej strony do uzyskania złotego koloru.

Krok 6

Wyjąć kotlety w chrupiącej panierce i odsączyć je na papierze kuchennym. Ostrożnie osuszyć. Przed podaniem sznycle wiedeńskie udekorować plasterkami cytryny.

Krok 7

Gotowy sznycel po wiedeńsku podawać z ziemniakami z natką pietruszki, ryżem, sałatką ziemniaczaną lub mieszanką sałat.

Składniki

Składniki na sznycel wiedeński
Efekt wow

Oryginalny sznycel wiedeński

Kto zamawia sznycel w Austrii, musi wiedzieć, że nie każdy sznycel można po prostu nazwać sznyclem wiedeńskim. Kiedy w menu pojawia się Wiener Schnitzel, oznacza to sznycel cielęcy smażony na klarowanym maśle.

Przed panierowaniem mięso na sznycel wiedeński jest starannie rozbijane, doprawiane i lekko nawilżane, a następnie obtaczane w mące, jajku i bułce tartej. Bułka tarta nie powinna być mocno dociskana, co pozwala panierce na lekkie uniesienie się podczas smażenia – tworzą się wtedy pęcherzyki i faliste wzory. Efekt jest imponujący: 'Wow! To prawdziwy wiedeński sznycel!

Historia sznycla wiedeńskiego - skąd pochodzi?

Wiedeński sznycel ma swoje korzenie w daniu, które kiedyś było symbolem luksusu. W renesansowej Wenecji, aby pokazać bogactwo i przepych, potrawy – zwłaszcza słodycze – ozdabiano jadalnym złotem. Jednak w 1514 roku Kościół katolicki postanowił położyć kres tym przesadom, zakazując pokrywania jedzenia złotem. Włoscy kucharze znaleźli jednak rozwiązanie i zamiast złota zaczęli używać złocistej panierki z bułki tartej.

Według legendy, danie to dotarło do Austrii około 1857 roku dzięki feldmarszałkowi Radetzky'emu, który uwielbiał włoską Cotoletta alla milanese i przywiózł przepis na sznycel wiedeński nad Dunaj. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o wiedeńskim sznyclu w Austrii pochodzi z 1831 roku.

Sznycel wiedeński – gdzie zjeść? 9 najlepszych miejsc

Wiedeń: Figlmüller

Burgenland: Gasthaus zur Dankbarkeit

Wachau: Landgasthaus Essl

Nussdorf nad jeziorem Attersee: Das Bräu

Egg nad jeziorem Faaker: Der Tschebull

Styria: Steirereck am Pogusch

Ziemia Salzburska: Wirtshaus Döllerer

Tyrol: Gasthof Zum Wilden Mann

Vorarlberg: Gasthaus Traube

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