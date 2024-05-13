Sznycel wiedeński
- Mięsne
- Klasyczne
- Danie główne
Ten przepis na sznycel zawsze działa i smakuje jak oryginał z Wiednia. Jego sekretem jest masło klarowane. Dzięki niemu sznycel wiedeński jest delikatny i chrupiący.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 45 min
- 4 Porcje
Rozłożyć kotlety, usunąć włókna i cienko rozbić. Doprawić solą i pieprzem z obu stron. Wsypać mąkę i bułkę tartą na osobnych płaskich talerzach. Rozbić jajka na kolejnym talerzu i roztrzepać je widelcem.
Obtoczyć sznycle z obu stron, najpierw w mące, a następnie w roztrzepanych jajkach, upewniając się, że całe mięso jest równomiernie pokryte. Na koniec obtoczyć w bułce tartej i delikatnie docisnąć panierkę grzbietem widelca (w ten sposób panierka lepiej sufletuje).
Na dużej patelni (lub 2 średnich) roztopić taką ilość masła klarowanego, aby sznycle cielęce mogły się swobodnie zanurzyć (lub podgrzać olej roślinny z 1-2 łyżkami masła klarowanego lub masła).
Sznycel należy położyć na patelni dopiero wtedy, gdy tłuszcz będzie tak rozgrzany, że wrzucona bułka tarta lub mały kawałek masła zaczną skwierczeć i pienić się.
W zależności od grubości i rodzaju mięsa smaż sznycle przez 2 minuty (dla cienkich kotletów cielęcych) lub do 4 minut (dla grubszych ze schabu), aż uzyskają złoty kolor. Następnie delikatnie odwróć je za pomocą łopatki (nie przekłuwaj!) i smaż z drugiej strony do uzyskania złotego koloru.
Wyjąć kotlety w chrupiącej panierce i odsączyć je na papierze kuchennym. Ostrożnie osuszyć. Przed podaniem sznycle wiedeńskie udekorować plasterkami cytryny.
Gotowy sznycel po wiedeńsku podawać z ziemniakami z natką pietruszki, ryżem, sałatką ziemniaczaną lub mieszanką sałat.
Składniki
Oryginalny sznycel wiedeński
Kto zamawia sznycel w Austrii, musi wiedzieć, że nie każdy sznycel można po prostu nazwać sznyclem wiedeńskim. Kiedy w menu pojawia się Wiener Schnitzel, oznacza to sznycel cielęcy smażony na klarowanym maśle.
Przed panierowaniem mięso na sznycel wiedeński jest starannie rozbijane, doprawiane i lekko nawilżane, a następnie obtaczane w mące, jajku i bułce tartej. Bułka tarta nie powinna być mocno dociskana, co pozwala panierce na lekkie uniesienie się podczas smażenia – tworzą się wtedy pęcherzyki i faliste wzory. Efekt jest imponujący: 'Wow! To prawdziwy wiedeński sznycel!
Historia sznycla wiedeńskiego - skąd pochodzi?
Wiedeński sznycel ma swoje korzenie w daniu, które kiedyś było symbolem luksusu. W renesansowej Wenecji, aby pokazać bogactwo i przepych, potrawy – zwłaszcza słodycze – ozdabiano jadalnym złotem. Jednak w 1514 roku Kościół katolicki postanowił położyć kres tym przesadom, zakazując pokrywania jedzenia złotem. Włoscy kucharze znaleźli jednak rozwiązanie i zamiast złota zaczęli używać złocistej panierki z bułki tartej.
Według legendy, danie to dotarło do Austrii około 1857 roku dzięki feldmarszałkowi Radetzky'emu, który uwielbiał włoską Cotoletta alla milanese i przywiózł przepis na sznycel wiedeński nad Dunaj. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o wiedeńskim sznyclu w Austrii pochodzi z 1831 roku.