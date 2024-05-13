Oryginalny sznycel wiedeński

Kto zamawia sznycel w Austrii, musi wiedzieć, że nie każdy sznycel można po prostu nazwać sznyclem wiedeńskim. Kiedy w menu pojawia się Wiener Schnitzel, oznacza to sznycel cielęcy smażony na klarowanym maśle.

Przed panierowaniem mięso na sznycel wiedeński jest starannie rozbijane, doprawiane i lekko nawilżane, a następnie obtaczane w mące, jajku i bułce tartej. Bułka tarta nie powinna być mocno dociskana, co pozwala panierce na lekkie uniesienie się podczas smażenia – tworzą się wtedy pęcherzyki i faliste wzory. Efekt jest imponujący: 'Wow! To prawdziwy wiedeński sznycel!