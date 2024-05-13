Tort Sachera
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Tort Sachera

  • Klasyczne
  • Słodkie
  • Wegetariańskie
  • Desery i słodkości
Autor (-ka) przepisu: Renate Wagner

Ten przepis sprawia, że tort Sachera wychodzi dokładnie taki jak oryginał z Wiednia. Sekret: należy polać ciasto lukrem za jednym zamachem.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 60 min
  • 12 porcji
Krok 1

Powoli rozpuścić czekoladę (najlepiej w kąpieli wodnej).

Krok 2

Ubić masło z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Stopniowo dodawać żółtka. Rozgrzać piekarnik do 180°C. Wysmarować formę do ciasta masłem i posypać mąką. Ubić białka ze szczyptą soli, dodać cukier granulowany i ubić na sztywną pianę. Wmieszać rozpuszczoną czekoladę do masy żółtkowej i dodawać białka na przemian z mąką. Wlać ciasto do formy i piec przez około 1 godzinę.

Krok 3

Wyjąć ciasto z piekarnika i pozostawić do ostygnięcia. Aby uzyskać gładką powierzchnię, natychmiast po upieczeniu wyjąć ciasto z formy, odłożyć do góry nogami na blat roboczy i obrócić je ponownie po około 25 minutach.

Krok 4

Jeśli marmolada morelowa jest zbyt twarda, podgrzać ją krótko i mieszać do uzyskania gładkiej konsystencji, doprawić odrobiną rumu. Przekroić ciasto na pół w poprzek. Posmarować spód ciasta marmoladą, położyć drugą połowę na wierzchu i posmarować dżemem morelowym na wierzchu i dookoła.

Krok 5

Aby przygotować polewę, połamać lub podzielić czekoladę na małe kawałki. Ugotować wodę z cukrem na dużym ogniu przez kilka minut. Zdjąć z ognia, przelać do miski i pozostawić do ostygnięcia. Zbyt gorący lukier będzie matowy, zbyt zimny będzie zbyt gęsty. Dodać czekoladę i rozpuścić w roztworze cukru. Wylać polewę szybko, tj. za jednym razem, na ciasto i natychmiast rozprowadzić po całości nożem lub szpatułką cukierniczą i wygładzić. Pozostawić ciasto w temperaturze pokojowej do ostygnięcia.

Wskazówka: jeśli to możliwe, nie przechowuj Sachertorte w lodówce, w przeciwnym razie „spoci się”.

Składniki

Składniki na ciasto
Składniki na glazurę Sachera

Czy wiesz, że...?

To nie Wiedeńczycy wynaleźli tort czekoladowy. Fakt, że tort Sachera przyćmiewa każdy gâteau au chocolat pod względem statusu celebryty, ma związek z Eduardem Sacherem. Szef kuchni z rodu Metternichów był geniuszem PR i zdołał wynieść proste ciasto czekoladowe do kanonu słynnych austriackich potraw.

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