Tort Sachera
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Ten przepis sprawia, że tort Sachera wychodzi dokładnie taki jak oryginał z Wiednia. Sekret: należy polać ciasto lukrem za jednym zamachem.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 60 min
- 12 porcji
Powoli rozpuścić czekoladę (najlepiej w kąpieli wodnej).
Ubić masło z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Stopniowo dodawać żółtka. Rozgrzać piekarnik do 180°C. Wysmarować formę do ciasta masłem i posypać mąką. Ubić białka ze szczyptą soli, dodać cukier granulowany i ubić na sztywną pianę. Wmieszać rozpuszczoną czekoladę do masy żółtkowej i dodawać białka na przemian z mąką. Wlać ciasto do formy i piec przez około 1 godzinę.
Wyjąć ciasto z piekarnika i pozostawić do ostygnięcia. Aby uzyskać gładką powierzchnię, natychmiast po upieczeniu wyjąć ciasto z formy, odłożyć do góry nogami na blat roboczy i obrócić je ponownie po około 25 minutach.
Jeśli marmolada morelowa jest zbyt twarda, podgrzać ją krótko i mieszać do uzyskania gładkiej konsystencji, doprawić odrobiną rumu. Przekroić ciasto na pół w poprzek. Posmarować spód ciasta marmoladą, położyć drugą połowę na wierzchu i posmarować dżemem morelowym na wierzchu i dookoła.
Aby przygotować polewę, połamać lub podzielić czekoladę na małe kawałki. Ugotować wodę z cukrem na dużym ogniu przez kilka minut. Zdjąć z ognia, przelać do miski i pozostawić do ostygnięcia. Zbyt gorący lukier będzie matowy, zbyt zimny będzie zbyt gęsty. Dodać czekoladę i rozpuścić w roztworze cukru. Wylać polewę szybko, tj. za jednym razem, na ciasto i natychmiast rozprowadzić po całości nożem lub szpatułką cukierniczą i wygładzić. Pozostawić ciasto w temperaturze pokojowej do ostygnięcia.
Wskazówka: jeśli to możliwe, nie przechowuj Sachertorte w lodówce, w przeciwnym razie „spoci się”.
Składniki
Czy wiesz, że...?
To nie Wiedeńczycy wynaleźli tort czekoladowy. Fakt, że tort Sachera przyćmiewa każdy gâteau au chocolat pod względem statusu celebryty, ma związek z Eduardem Sacherem. Szef kuchni z rodu Metternichów był geniuszem PR i zdołał wynieść proste ciasto czekoladowe do kanonu słynnych austriackich potraw.