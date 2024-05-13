Tort Sachera

Krok 5

Aby przygotować polewę, połamać lub podzielić czekoladę na małe kawałki. Ugotować wodę z cukrem na dużym ogniu przez kilka minut. Zdjąć z ognia, przelać do miski i pozostawić do ostygnięcia. Zbyt gorący lukier będzie matowy, zbyt zimny będzie zbyt gęsty. Dodać czekoladę i rozpuścić w roztworze cukru. Wylać polewę szybko, tj. za jednym razem, na ciasto i natychmiast rozprowadzić po całości nożem lub szpatułką cukierniczą i wygładzić. Pozostawić ciasto w temperaturze pokojowej do ostygnięcia.