Vanillekipferl – przepis na waniliowe ciasteczka austriackie
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Kruche waniliowe półksiężyce Vanillekipferl to tradycyjny austriacki przysmak bożonarodzeniowy. Proste ciasteczka z migdałami długo pozostają świeże i chrupiące.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 60 min
- 2 blachy do pieczenia
Szybko połączyć składniki kruchego ciasta – przesianą mąkę, cukier puder i pokrojone zimne masło. Dodać rozdrobione orzechy, uformować rolkę i odłożyć do lodówki na ok. 30 minut do schłodzenia.
Pokroić rolkę ciasta na kawałki, uformować z nich kulki, z kulek uformować małe rolki, cieńsze na końcach. Formować w półksiężyce (rogaliki).
Rozłożyć rogaliki na blaszce (wyłożonej papierem do pieczenia lub posmarowanej tłuszczem). Piec ok. 10 minut w piekarniku nagrzanym do 200 °C.
Po wyjęciu z piekarnika i lekkim ostudzeniu obtoczyć w cukrze pudrze (z dodatkiem cukru waniliowego).
Wskazówka: w przygotowaniu ciastek mogą pomagać dzieci, które nie tylko uwielbiają jeść te waniliowe półksiężyce, ale również pomagać w ich przygotowaniu. A samodzielne upieczenie deseru może być dla nich wspaniałym doświadczeniem.