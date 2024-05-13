Vanilla crescents with icing sugar on wooden board, jam jar, candles and holly in background.
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Vanillekipferl – przepis na waniliowe ciasteczka austriackie

  • Klasyczne
  • Słodkie
  • Wegetariańskie
  • Desery i słodkości

Kruche waniliowe półksiężyce Vanillekipferl to tradycyjny austriacki przysmak bożonarodzeniowy. Proste ciasteczka z migdałami długo pozostają świeże i chrupiące.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 60 min
  • 2 blachy do pieczenia
Krok 1

Szybko połączyć składniki kruchego ciasta przesianą mąkę, cukier puder i pokrojone zimne masło. Dodać rozdrobione orzechy, uformować rolkę i odłożyć do lodówki na ok. 30 minut do schłodzenia.

Krok 2

Pokroić rolkę ciasta na kawałki, uformować z nich kulki, z kulek uformować małe rolki, cieńsze na końcach. Formować w półksiężyce (rogaliki).

Krok 3

Rozłożyć rogaliki na blaszce (wyłożonej papierem do pieczenia lub posmarowanej tłuszczem). Piec ok. 10 minut w piekarniku nagrzanym do 200 °C.

Krok 4

Po wyjęciu z piekarnika i lekkim ostudzeniu obtoczyć w cukrze pudrze (z dodatkiem cukru waniliowego).

Wskazówka: w przygotowaniu ciastek mogą pomagać dzieci, które nie tylko uwielbiają jeść te waniliowe półksiężyce, ale również pomagać w ich przygotowaniu. A samodzielne upieczenie deseru może być dla nich wspaniałym doświadczeniem.

Składniki

Składniki

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