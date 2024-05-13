Krok 2

W międzyczasie umieścić mąkę i szczyptę soli w dużej misce i wymieszaj razem. Dodaćmieszkankę z drożdży, masło i jajka i ugniatać na gładkie ciasto za pomocą robota kuchennego z hakiem. Można też podsypać powierzchnię roboczą odrobiną mąki i wyrobić ciasto ręcznie. Następnie umieścić ciasto w misce oprószonej odrobiną mąki, przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia w temperaturze pokojowej na 1 godzinę.