Osterpinze (wielkanocne ciasto drożdżowe)
- Klasyczne
- Słodkie
- Wegetariańskie
- Desery i słodkości
Tradycja przyrządzania drożdżowych wieńców Osterpinze na Wielkanoc pochodzi ze Styrii.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 45 min
- 6 sztuk
Wymieszać miód i drożdże z mlekiem, aż drożdże całkowicie się rozpuszczą. Odstawić, aż utworzą się małe bąbelki.
W międzyczasie umieścić mąkę i szczyptę soli w dużej misce i wymieszaj razem. Dodaćmieszkankę z drożdży, masło i jajka i ugniatać na gładkie ciasto za pomocą robota kuchennego z hakiem. Można też podsypać powierzchnię roboczą odrobiną mąki i wyrobić ciasto ręcznie. Następnie umieścić ciasto w misce oprószonej odrobiną mąki, przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia w temperaturze pokojowej na 1 godzinę.
Po wyrośnięciu ciasta nagrzać piekarnik do 180°C.
Posypać powierzchnię roboczą mąką. Podzielić ciasto na sześć części. Z kawałków ciasta uformować wałki o długości ok. 25 cm. Następnie ostrym nożem każdy wałek podzielić wzdłuż na cieńsze wałki. Spleść trzy pasma ciasta w warkocz. Połączyć końce, aby warkocz utworzył okrąg.
Przed pieczeniem posmarować wieńce odrobiną mleka.
Piec przez około 25-30 minut, aż do uzyskania złotobrązowego koloru.
Po upieczeniu pozostawić do ostygnięcia. Przed podaniem umieścić pisankę do dekoracji w środku i podawać z masłem i dżemem.