Śniadanie wielkanocne z wieńcem wielkanocnym
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Osterpinze (wielkanocne ciasto drożdżowe)

  • Klasyczne
  • Słodkie
  • Wegetariańskie
  • Desery i słodkości

Tradycja przyrządzania drożdżowych wieńców Osterpinze na Wielkanoc pochodzi ze Styrii.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 45 min
  • 6 sztuk
Krok 1

Wymieszać miód i drożdże z mlekiem, aż drożdże całkowicie się rozpuszczą. Odstawić, aż utworzą się małe bąbelki.

Krok 2

W międzyczasie umieścić mąkę i szczyptę soli w dużej misce i wymieszaj razem. Dodaćmieszkankę z drożdży, masło i jajka i ugniatać na gładkie ciasto za pomocą robota kuchennego z hakiem. Można też podsypać powierzchnię roboczą odrobiną mąki i wyrobić ciasto ręcznie. Następnie umieścić ciasto w misce oprószonej odrobiną mąki, przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia w temperaturze pokojowej na 1 godzinę.

Krok 3

Po wyrośnięciu ciasta nagrzać piekarnik do 180°C.

Krok 4

Posypać powierzchnię roboczą mąką. Podzielić ciasto na sześć części. Z kawałków ciasta uformować wałki o długości ok. 25 cm. Następnie ostrym nożem każdy wałek podzielić wzdłuż na cieńsze wałki. Spleść trzy pasma ciasta w warkocz. Połączyć końce, aby warkocz utworzył okrąg.

Krok 5

Przed pieczeniem posmarować wieńce odrobiną mleka.

Krok 6

Piec przez około 25-30 minut, aż do uzyskania złotobrązowego koloru.

Krok 7

Po upieczeniu pozostawić do ostygnięcia. Przed podaniem umieścić pisankę do dekoracji w środku i podawać z masłem i dżemem.

Składniki

Składniki na ciasto

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