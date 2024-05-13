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Wiosenna sałatka z wołowiną Tafelspitz

  • Mięsne
  • Klasyczne
  • Przystawka
Autor (-ka) przepisu: utytułowany kucharz Marcus G. Lindner

Trudno o smaczniejszy sposób na pokazanie, jak bardzo austriacka kuchnia jest zakorzeniona w sercu Europy, niż za pomocą typowego wiedeńskiego dania: Tafelspitz.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 120 min
  • 4 porcje
Krok 1

Opłukać wołowinę szponder w ciepłej wodzie, wlać do garnka 2-3 litry wody, włożyć mięso, zagotować, zebrać szum.

Krok 2

Zrumienić cebulę i dodać do wywaru. Przygotować włoszczyznę (umyć, obrać), wrzucić do garnka. W połowie czasu gotowania (ok. 1,5 godziny) dodać ziarna pieprzu, jagody jałowca i liść laurowy.

Krok 3

Za pomocą widelca sprawdzić, czy wołowina jest już ugotowana. Mięso jest gotowe, gdy bez oporu zsuwa się z widelca.

Krok 4

Przecedzić zupę przez ściereczkę. Doprawić solą. Wołowinę pozostawić do ostygnięcia w zupie.

Krok 5

Bulion zachować, można go potem wykorzystać do przygotowania dowolnej zupy.

Krok 6

Ugotowaną i ostudzoną wołowinę pokroić w cienkie plastry wzdłuż włókien.

Krok 7

Zblanszować fasolkę szparagową. W osobnej misce wymieszać z plasterkami suszonych pomidorów i innymi składnikami: rzodkiewki pokroić w plasterki i paski, ogórki konserwowe pokroić w plasterki, porwać sałatę, ugotowane jajka pokroić w plasterki, szczypiorek i lubczyk drobno posiekać.

Krok 8

Marynata

Wymieszać musztardę z 50 ml octu i ubić trzepaczką. Stopniowo dodawać 50 ml wody. Dodać namoczone ziarna gorczycy, sól, pieprz i cukier. Drobno posiekać anchois i wymieszać z żurawiną. Polać sałatę dressingiem i wymieszać. Doprawić solą i pieprzem. Ułożyć plastry gotowanej wołowiny na sałacie. Zetrzeć świeży chrzan i posypać nim danie.

Składniki

Składniki na sałatę
Składniki na dressing

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