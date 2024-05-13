Krok 8 Marynata

Wymieszać musztardę z 50 ml octu i ubić trzepaczką. Stopniowo dodawać 50 ml wody. Dodać namoczone ziarna gorczycy, sól, pieprz i cukier. Drobno posiekać anchois i wymieszać z żurawiną. Polać sałatę dressingiem i wymieszać. Doprawić solą i pieprzem. Ułożyć plastry gotowanej wołowiny na sałacie. Zetrzeć świeży chrzan i posypać nim danie.