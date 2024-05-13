Wiosenna sałatka z wołowiną Tafelspitz
- Mięsne
- Klasyczne
- Przystawka
Trudno o smaczniejszy sposób na pokazanie, jak bardzo austriacka kuchnia jest zakorzeniona w sercu Europy, niż za pomocą typowego wiedeńskiego dania: Tafelspitz.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 120 min
- 4 porcje
Opłukać wołowinę szponder w ciepłej wodzie, wlać do garnka 2-3 litry wody, włożyć mięso, zagotować, zebrać szum.
Zrumienić cebulę i dodać do wywaru. Przygotować włoszczyznę (umyć, obrać), wrzucić do garnka. W połowie czasu gotowania (ok. 1,5 godziny) dodać ziarna pieprzu, jagody jałowca i liść laurowy.
Za pomocą widelca sprawdzić, czy wołowina jest już ugotowana. Mięso jest gotowe, gdy bez oporu zsuwa się z widelca.
Przecedzić zupę przez ściereczkę. Doprawić solą. Wołowinę pozostawić do ostygnięcia w zupie.
Bulion zachować, można go potem wykorzystać do przygotowania dowolnej zupy.
Ugotowaną i ostudzoną wołowinę pokroić w cienkie plastry wzdłuż włókien.
Zblanszować fasolkę szparagową. W osobnej misce wymieszać z plasterkami suszonych pomidorów i innymi składnikami: rzodkiewki pokroić w plasterki i paski, ogórki konserwowe pokroić w plasterki, porwać sałatę, ugotowane jajka pokroić w plasterki, szczypiorek i lubczyk drobno posiekać.
Marynata
Wymieszać musztardę z 50 ml octu i ubić trzepaczką. Stopniowo dodawać 50 ml wody. Dodać namoczone ziarna gorczycy, sól, pieprz i cukier. Drobno posiekać anchois i wymieszać z żurawiną. Polać sałatę dressingiem i wymieszać. Doprawić solą i pieprzem. Ułożyć plastry gotowanej wołowiny na sałacie. Zetrzeć świeży chrzan i posypać nim danie.