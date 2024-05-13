Czy wiesz, że...?

Szary ser (Graukäse, Graukas) to tyrolska specjalność. Składa się z twarogu i odtłuszczonego lub kwaśnego mleka krowiego. Ser szary jest praktycznie beztłuszczowy i staje się coraz ostrzejszy w miarę dojrzewania. Zieger to ser serwatkowy. Alternatywą dla sera szarego i Zieger może być młody Harzer i ricotta.