Słodki Krapflang
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Wytrawne racuchy z Zillertalu

  • Wegetariańskie
  • Klasyczne
  • Desery i słodkości

Chrupiące wytrawne racuchy nadziewane szarym serem są przygotowywane w Zillertalu na specjalne uroczystości.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 40 min
  • 4 porcje
Krok 1

Wstawić nieobrane ziemniaki do gotowania.

Krok 2

Aby przygotować ciasto, rozpuścić masło w gorącym mleku, wlać ciepłe mleko do mąki i zagnieść na zwarte, gładkie ciasto. Zawinąć ciasto w folię spożywczą i pozostawić do odpoczynku.

Krok 3

Do nadzienia obrać ugotowane ziemniaki i przecisnąć przez praskę. Wymieszać z drobno posiekaną cebulą, szczypiorkiem, twarogiem i innymi serami. Wymieszać z odrobiną mleka, aby uzyskać kremową konsystencję. Doprawić solą do smaku.

Krok 4

Uformować ciasto w wałek (o średnicy ok. 5 cm), następnie pokroić na plastry i rozwałkować cienko na okrągłe placuszki na posypanej mąką powierzchni. Na środku każdego placuszka umieścić nadzienie i zalepić. Lekko zwilżyć brzegi wodą i dobrze docisnąć. Tak uformowane racuchy smażyć na rozgrzanym maśle klarowanym na złoty kolor.

Składniki

Składniki na racuchy
Składniki na nadzienie

Czy wiesz, że...?

Szary ser (Graukäse, Graukas) to tyrolska specjalność. Składa się z twarogu i odtłuszczonego lub kwaśnego mleka krowiego. Ser szary jest praktycznie beztłuszczowy i staje się coraz ostrzejszy w miarę dojrzewania. Zieger to ser serwatkowy. Alternatywą dla sera szarego i Zieger może być młody Harzer i ricotta.

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