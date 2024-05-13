Wytrawne racuchy z Zillertalu
- Wegetariańskie
- Klasyczne
- Desery i słodkości
Chrupiące wytrawne racuchy nadziewane szarym serem są przygotowywane w Zillertalu na specjalne uroczystości.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 40 min
- 4 porcje
Wstawić nieobrane ziemniaki do gotowania.
Aby przygotować ciasto, rozpuścić masło w gorącym mleku, wlać ciepłe mleko do mąki i zagnieść na zwarte, gładkie ciasto. Zawinąć ciasto w folię spożywczą i pozostawić do odpoczynku.
Do nadzienia obrać ugotowane ziemniaki i przecisnąć przez praskę. Wymieszać z drobno posiekaną cebulą, szczypiorkiem, twarogiem i innymi serami. Wymieszać z odrobiną mleka, aby uzyskać kremową konsystencję. Doprawić solą do smaku.
Uformować ciasto w wałek (o średnicy ok. 5 cm), następnie pokroić na plastry i rozwałkować cienko na okrągłe placuszki na posypanej mąką powierzchni. Na środku każdego placuszka umieścić nadzienie i zalepić. Lekko zwilżyć brzegi wodą i dobrze docisnąć. Tak uformowane racuchy smażyć na rozgrzanym maśle klarowanym na złoty kolor.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Szary ser (Graukäse, Graukas) to tyrolska specjalność. Składa się z twarogu i odtłuszczonego lub kwaśnego mleka krowiego. Ser szary jest praktycznie beztłuszczowy i staje się coraz ostrzejszy w miarę dojrzewania. Zieger to ser serwatkowy. Alternatywą dla sera szarego i Zieger może być młody Harzer i ricotta.