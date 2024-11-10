Alpbachtal
Górskie wioski, sztuka ze szkła i rodzinny ośrodek narciarski
Introduction
Pomiędzy surowymi górami Rofan i łagodnymi Alpami Kitzbühelskimi leży Alpbachtal, jedno z najpiękniejszych miejsc w Austrii. Kwiecista wioska Alpbach z domami z litego drewna jest uważana za najpiękniejszą wioskę w kraju. Historyczne miasto Rattenberg, znane z wąskich uliczek i sztuki szklarskiej, zaprasza do zwiedzania.
Latem kuszą szlaki turystyczne, jeziora kąpielowe i górskie trasy rowerowe, a zimą ośrodek narciarski "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau" zachwyca doskonale przygotowanymi stokami i najlepszym puchem.
Karta Alpbachtal Card oferuje całoroczny program z licznymi usługami i zniżkami. Karta jest wydawana bezpłatnie podczas zameldowania.
Alpbachtal w kadrze
Najciekawsze
Przepisy
Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki
Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.
Kaiserschmarren – omlet cesarski
Ten iście cesarski, a przy tym pożywny omlet przypadnie do gustu każdemu.