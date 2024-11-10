Two women in traditional dress are waving from a wooden balcony in the Alpbachtal, surrounded by red geraniums, with a "Rooms Available" sign clearly visible.
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Alpbachtal
Górskie wioski, sztuka ze szkła i rodzinny ośrodek narciarski

Górskie wioski doliny Alpbach pokazują prawdziwą stronę Tyrolu. Tutaj można poczuć żywe tradycje i cieszyć się wyjątkową przyrodą gór i jezior.

Pomiędzy surowymi górami Rofan i łagodnymi Alpami Kitzbühelskimi leży Alpbachtal, jedno z najpiękniejszych miejsc w Austrii. Kwiecista wioska Alpbach z domami z litego drewna jest uważana za najpiękniejszą wioskę w kraju. Historyczne miasto Rattenberg, znane z wąskich uliczek i sztuki szklarskiej, zaprasza do zwiedzania.

Latem kuszą szlaki turystyczne, jeziora kąpielowe i górskie trasy rowerowe, a zimą ośrodek narciarski "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau" zachwyca doskonale przygotowanymi stokami i najlepszym puchem.

Fakty i liczby
Położenie:140 km na zachód od Salzburga, między Innsbruckiem a Kufstein
Miejscowości wypoczynkowe:10
Ośrodek narciarski:Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (113 km tras narciarskich)
Wyciągi i kolejki górskie:45
Schroniska i restauracje górskie:25
Zimowe szlaki turystyczne:ponad 100 km
Najwyższa góra:Wiedersberger Horn (2025 m n.p.m.)

Karta Alpbachtal Card oferuje całoroczny program z licznymi usługami i zniżkami. Karta jest wydawana bezpłatnie podczas zameldowania.

Alpbachtal w kadrze

Najciekawsze

Stacja górska Top of Alpbachtal

Spacer po najpiękniejszej wiosce Alp

Relaks nad jeziorem Reintalersee

Przekąska w Alpbachtal: górskie restauracje

Lauserland: leśny plac zabaw dla dzieci z Alpine Coasterem

Miasto szkła Rattenberg

Upiecz własnego sękacza w Muzeum Tyrolskich Gospodarstw

Aktywności w Alpbachtal

Przepisy

Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki

Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.

Knedle tyrolskie – austriacki przepis na knedle z bułki

Kaiserschmarren – omlet cesarski

Ten iście cesarski, a przy tym pożywny omlet przypadnie do gustu każdemu.

Kaiserschmarren – omlet cesarski

Wyjątkowe zakwaterowanie

Böglerhof: pur nature spa resort

Die Alpbacherin: Boutique Hotel

Der Alpbacherhof: Mountain & Spa Resort

Penthouse Chalet: Haus Sonnenblick

FAQs

Dolina Alpbachtal znajduje się w Tyrolu i jest znana z 10 miejscowości wypoczynkowych:

  • Alpbach: główna miejscowość w dolinie, znana z tradycyjnej drewnianej architektury i jako miejsce Europejskiego Forum Alpbach.

  • Reith im Alpbachtal: popularne miejsce wypoczynku, zwłaszcza dla rodzin.

  • Brixlegg: Mniejsze miasto targowe charakteryzujące się bliskością gospody i starego miasta Rattenberg.

  • Münster: Mała wioska między Alpbach i doliną Inn, która jest dobrym punktem wyjścia do wędrówek.

  • Rattenberg: najmniejsze miasto w Austrii, słynące ze sztuki dmuchania szkła i dobrze zachowanej średniowiecznej starówki.

  • Kramsach: słynie z jezior (np. Reintaler See) i Tyrolskiego Muzeum Rolnictwa.

  • Brandenberg: Idylliczna wioska, która jest szczególnie popularna ze względu na rzekę Brandenberger Ache i jej doświadczenia przyrodnicze.

  • Radfeld, Breitenbach am Inn i Kundl: Wszystkie trzy wioski są idealne na wycieczki rowerowe wzdłuż ścieżki rowerowej Inn i wędrówki.

Oto siedem atrakcji, które są szczególnie odpowiednie dla rodzin zarówno latem, jak i zimą:

  • Alpbachtaler Lauser-Sauser: spektakularny całoroczny tor saneczkowy na szynach, który działa również zimą.

  • Lauserland na Wiedersbergerhorn: duży przygodowy plac zabaw na górze.

  • Juppi Zauberwald w Reith im Alpbachtal: tematyczny szlak turystyczny, na którym dzieci mogą w zabawny sposób odkrywać przyrodę.

  • Wycieczki na rowerach górskich: w Alpbachtal znajduje się wiele przyjaznych rodzinom górskich tras rowerowych.

  • Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau: Przyjazny rodzinom teren narciarski oferuje liczne stoki dla początkujących i obszary dla dzieci. Na szczególną uwagę zasługują szkółki narciarskie i specjalne kursy narciarskie dla dzieci.

  • Saneczkarstwo w Inneralpbach: Tory saneczkowe w Alpbachtal to świetna zabawa dla rodzin.

  • Wędrówki w rakietach śnieżnych dla rodzin: Alpbachtal oferuje wędrówki w rakietach śnieżnych z przewodnikiem, które są odpowiednie również dla dzieci.

Oto nasze rekomendacje dla Ciebie:

  • Dorf der Denker Tour:Podczas tej wycieczki odkryjesz ślady filozofów i mistrzów, którzy ukształtowali Alpbach.

  • Reintalersee Kramsach:Jest tonajcieplejsze jezioro kąpielowe w Tyrolu i raj dla miłośników przyrody.

  • Alpbachtal Hüttenjause: Tradycyjne "Hüttenjause" jest częścią górskich wakacji w Alpbachtal. W rustykalnych stacjach z przekąskami i górskich gospodach można skosztować regionalnych specjałów po wędrówce.

  • Szklane miasteczko Rattenberg:W urokliwych uliczkach tego historycznego miasteczka można zanurzyć się w wielowiekowej sztuce dmuchania szkła .

  • Szczyt stacji górskiej Alpbachtal: Kolejka gondolowa zabierze Cię do stacji, która znajduje się na wysokości prawie 2000 metrów. Stąd można podziwiać panoramiczny widok na Alpy Kitzbühelskie i góry Rofan.

  • UpieczPrügeltortew Muzeum Gospodarstw Tyrolskich:Pieczenie Prügeltorte, tyrolskiej specjalności pieczonej na wałku nad otwartym ogniem, jest szczególnie popularne.

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