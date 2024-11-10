Górskie wioski doliny Alpbach pokazują prawdziwą stronę Tyrolu. Tutaj można poczuć żywe tradycje i cieszyć się wyjątkową przyrodą gór i jezior.

Pomiędzy surowymi górami Rofan i łagodnymi Alpami Kitzbühelskimi leży Alpbachtal, jedno z najpiękniejszych miejsc w Austrii. Kwiecista wioska Alpbach z domami z litego drewna jest uważana za najpiękniejszą wioskę w kraju. Historyczne miasto Rattenberg, znane z wąskich uliczek i sztuki szklarskiej, zaprasza do zwiedzania.

Latem kuszą szlaki turystyczne, jeziora kąpielowe i górskie trasy rowerowe, a zimą ośrodek narciarski "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau" zachwyca doskonale przygotowanymi stokami i najlepszym puchem.