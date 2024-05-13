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Altaussee i region Ausseerland-Salzkammergut
Alpejski Lebensgefühl w Styrii

Jeziora, czyste powietrze, cisza i góry - połączenie tych wszystkich rzeczy sprawia, że Altaussee w regionie Ausseerland-Salzkammergut jest wyjątkowym miejscem.

Serce regionu Ausseerland-Salzkammergut w Styrii, skarbnica literatury – Altaussee to naprawdę wyjątkowa lokalizacja. Żadne inne miejsce w Austrii nie zainspirowało tak wielu ludzi do pisania jak ta malownicza miejscowość: Hugo von Hofmannsthal przyjeżdżał tu na letni wypoczynek już w 1892 roku, podobnie jak literaci Egon Friedell, Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler i inni. Literatka Barbara Frischmuth dorastała nad jeziorem Altausseer See.

Alfred Komarek, austriacki pisarz, który sam dorastał w regionie Ausseerland, był przekonany, że popularność tych okolic musi mieć związek z krajobrazem. I rzeczywiście: spacer wokół jeziora Altausseer See jest jak medytacja. Lodowcowe skały nad jeziorem, las, góra Loser i ściana Trisselwand odbijają się w atramentowo niebieskim jeziorze – krajobraz o bajecznym pięknie, w którym rodzi się wiele historii. Wystarczy mieć uszy, aby je usłyszeć, jak twierdzi Alfred Komarek, oraz talent, aby je zapisać. Jego pamiętna konkluzja: „Ostatecznie to zawsze natura sprawia, że człowiek staje się artystą”.

Fakty i liczby o Altaussee
Położenie:w styryjskim regionie Ausseerland-Salzkammergut
Góra:Loser (1838 m n.p.m.)
Kategoria:uzdrowisko
Wysokość n.p.m.: 720 m
Miejscowości w Ausseerland:Altaussee, Bad Mitterndorf, Bad Aussee, Grundlsee

Karta gościa Ausseerland

Zniżki i oferty all inclusive: dzięki różnym rodzajom kart możesz spróbować wielu atrakcyjnych aktywności w regionie Ausseerland i Salzkammergut.

Altausseerland-Salzkammergut w kadrze

Najciekawsze

Wellness i termy: relaksujący koniec dnia

Festiwal narcyzów: największe święto kwiatów w Austrii

Loser: lokalny szczyt z panoramiczną drogą

Tracht w Ausseerland: ubiór według dawnej tradycji

Skiparadies Tauplitz: sporty zimowe z nieziemskimi widokami

Kopalnia soli Altaussee: skarby ukryte pod ziemią

Natura: najpiękniejsze miejsca w Ausseerland-Salzkammergut

Rejsy po Altaussee: tradycyjne łodzie i Solarschiff

Atrakcje i cele podróży w regionie Ausseerland-Salzkammergut

Altaussee to krajobraz, który otacza człowieka, ale nigdy nie ogranicza. Ludzie kreatywni uważają to za atrakcyjne, inspirujące i pobudzające do nowych pomysłów.

Alfred Komarek (1945-2024)austriacki pisarz

Wyjątkowe zakwaterowanie

Pensjonat Waldruhe Bad Aussee

Strandcafé Hideaways Altausseer See

Alpenpark Haganlodge Altaussee

Seehotel Grundlsee

Narzissen Vital Resort Bad Aussee

Mayrlife Altaussee

Zrównoważony rozwój w regionie

Regionalne przysmaki w regionie Ausseerland

W sklepie z delikatesami Steiermark – a zwłaszcza w regionie Ausseerland – bardzo łatwo jest robić zakupy i jeść posiłki w sposób zrównoważony. Gospodarstwa rolne i sklepy z produktami spożywczymi, piekarnie, łowiska i targi rolnicze oferują prawdziwą feerię regionalnych specjałów – orientację zapewnia przewodnik kulinarny.

Kto cieszy się regionalnymi produktami, wspiera…

  • … regionalne przedsiębiorstwa i zapewnia miejsca pracy

  • … ochronę klimatu dzięki krótszym trasom transportowym i zmniejszonej emisji CO₂

  • … oszczędzanie zasobów dzięki mniejszej ilości opakowań, mniejszemu chłodzeniu i mniejszej ilości odpadów

  • … sezonowość i świadome odżywianie zgodnie z rytmem natury

  • … zaufanie do pochodzenia i produkcji

FAQ

Altaussee to miejscowość w Styrii, należąca do regionu Ausseerland-Salzkammergut – szczególnie malowniczej okolicy z licznymi jeziorami, górami i zabytkami kultury. Sercem miejscowości jest jezioro Altausseer See i jego okolice, które jako rezerwat przyrody chronią regionalną faunę i florę w ich pierwotnym stanie. Altaussee leży u podnóża Toten Gebirge, grupy górskiej w północnych Alpach Wapiennych. Centralną „górą lokalną” jest Loser o wysokości 1838 metrów n.p.m., z której roztacza się imponujący widok na okolicę, między innymi na jezioro Altausseer See, Grundlsee i masyw Dachstein.

W samym Altaussee nie ma stacji kolejowej. Jednak między Altaussee a najbliższą stacją kolejową w sąsiedniej miejscowości Bad Aussee kursują autobusy publiczne i taksówki.

Altaussee i okolice Ausseerland-Salzkammergut oferują krajobraz o naturalnym pięknie z licznymi górami, skałami, jeziorami i lasami – idealne środowisko do uprawiania wielu aktywności:

  • Wędrówki: region Ausseerland-Salzkammergut oferuje liczne trasy wędrówkowe, od spacerów brzegiem jeziora po wymagające wędrówki górskie i wspinaczki.

  • Rejsy statkiem: jezioro Altausseer See najlepiej prezentuje swoje spokojne piękno i alpejską panoramę z perspektywy łodzi: do wyboru są łodzie wiosłowe, łodzie elektryczne, pierwszy w Austrii statek solarny lub rejsy statkiem Plätten.

  • Jazda na rowerze i kolarstwo górskie: brzegami jezior i z widokiem na góry: region Ausseerland-Salzkammergut oferuje różnorodne trasy rowerowe.

  • Narciarstwo i sporty zimowe: doskonale przygotowane stoki dla narciarzy rekreacyjnych oferują ośrodki Loser i Tauplitz.

W 1989 roku Altaussee otrzymało tytuł „Uzdrowiska klimatycznego”. Niektóre kryteria tego tytułu to:

  • Jakość powietrza: powietrze w regionie jest wysokiej jakości, występuje niewielkie stężenie pyłków i niskie zanieczyszczenie szkodliwymi substancjami lub zanieczyszczeniem powietrza.

  • Środowisko naturalne: otoczenie jest bliskie naturze, pełne lasów, gór i jezior, które sprzyjają wypoczynkowi.

  • Infrastruktura terapeutyczna: Altaussee dysponuje instalacją do gradacji i kąpieli Kneippa, w której wykorzystuje się solankę z kopalni soli w Altaussee.

  • Infrastruktura turystyczna: goście mają zapewniony dobry dostęp do zakwaterowania, możliwości spędzania wolnego czasu i przyrody.

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