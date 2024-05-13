Altaussee i region Ausseerland-Salzkammergut
Alpejski Lebensgefühl w Styrii
Introduction
Serce regionu Ausseerland-Salzkammergut w Styrii, skarbnica literatury – Altaussee to naprawdę wyjątkowa lokalizacja. Żadne inne miejsce w Austrii nie zainspirowało tak wielu ludzi do pisania jak ta malownicza miejscowość: Hugo von Hofmannsthal przyjeżdżał tu na letni wypoczynek już w 1892 roku, podobnie jak literaci Egon Friedell, Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler i inni. Literatka Barbara Frischmuth dorastała nad jeziorem Altausseer See.
Alfred Komarek, austriacki pisarz, który sam dorastał w regionie Ausseerland, był przekonany, że popularność tych okolic musi mieć związek z krajobrazem. I rzeczywiście: spacer wokół jeziora Altausseer See jest jak medytacja. Lodowcowe skały nad jeziorem, las, góra Loser i ściana Trisselwand odbijają się w atramentowo niebieskim jeziorze – krajobraz o bajecznym pięknie, w którym rodzi się wiele historii. Wystarczy mieć uszy, aby je usłyszeć, jak twierdzi Alfred Komarek, oraz talent, aby je zapisać. Jego pamiętna konkluzja: „Ostatecznie to zawsze natura sprawia, że człowiek staje się artystą”.
Zniżki i oferty all inclusive: dzięki różnym rodzajom kart możesz spróbować wielu atrakcyjnych aktywności w regionie Ausseerland i Salzkammergut.
Altausseerland-Salzkammergut w kadrze
Najciekawsze
Atrakcje i cele podróży w regionie Ausseerland-Salzkammergut
Altaussee to krajobraz, który otacza człowieka, ale nigdy nie ogranicza. Ludzie kreatywni uważają to za atrakcyjne, inspirujące i pobudzające do nowych pomysłów.Alfred Komarek (1945-2024), austriacki pisarz
Wyjątkowe zakwaterowanie
Regionalne przysmaki w regionie Ausseerland
W sklepie z delikatesami Steiermark – a zwłaszcza w regionie Ausseerland – bardzo łatwo jest robić zakupy i jeść posiłki w sposób zrównoważony. Gospodarstwa rolne i sklepy z produktami spożywczymi, piekarnie, łowiska i targi rolnicze oferują prawdziwą feerię regionalnych specjałów – orientację zapewnia przewodnik kulinarny.
Kto cieszy się regionalnymi produktami, wspiera…
… regionalne przedsiębiorstwa i zapewnia miejsca pracy
… ochronę klimatu dzięki krótszym trasom transportowym i zmniejszonej emisji CO₂
… oszczędzanie zasobów dzięki mniejszej ilości opakowań, mniejszemu chłodzeniu i mniejszej ilości odpadów
… sezonowość i świadome odżywianie zgodnie z rytmem natury
… zaufanie do pochodzenia i produkcji