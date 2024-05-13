Jeziora, czyste powietrze, cisza i góry - połączenie tych wszystkich rzeczy sprawia, że Altaussee w regionie Ausseerland-Salzkammergut jest wyjątkowym miejscem.

Serce regionu Ausseerland-Salzkammergut w Styrii, skarbnica literatury – Altaussee to naprawdę wyjątkowa lokalizacja. Żadne inne miejsce w Austrii nie zainspirowało tak wielu ludzi do pisania jak ta malownicza miejscowość: Hugo von Hofmannsthal przyjeżdżał tu na letni wypoczynek już w 1892 roku, podobnie jak literaci Egon Friedell, Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler i inni. Literatka Barbara Frischmuth dorastała nad jeziorem Altausseer See.

Alfred Komarek, austriacki pisarz, który sam dorastał w regionie Ausseerland, był przekonany, że popularność tych okolic musi mieć związek z krajobrazem. I rzeczywiście: spacer wokół jeziora Altausseer See jest jak medytacja. Lodowcowe skały nad jeziorem, las, góra Loser i ściana Trisselwand odbijają się w atramentowo niebieskim jeziorze – krajobraz o bajecznym pięknie, w którym rodzi się wiele historii. Wystarczy mieć uszy, aby je usłyszeć, jak twierdzi Alfred Komarek, oraz talent, aby je zapisać. Jego pamiętna konkluzja: „Ostatecznie to zawsze natura sprawia, że człowiek staje się artystą”.