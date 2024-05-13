Połączenie wielu jezior, gór i znanych na całym świecie miejsc, takich jak Hallstatt czy Bad Ischl, które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W regionie znajduje się ponad 70 jezior kąpielowych - małych i dużych, głębokich i płytkich, zielonkawych i turkusowo-niebieskich. Region, który leży między masywem Dachstein, Górami Totemowymi i Höllengebirge w prowincjach Górna Austria, Salzburg i Styria, zawdzięcza swoją nazwę soli wydobywanej tu od niepamiętnych czasów.

Gdzie wypoczywał cesarz. W XIX wieku cesarz Franciszek Józef I i cesarzowa Sisi przyjechali tu na letnie wakacje: podobnie jak wielu innych mieszkańców miast, spędzili ciepły sezon w Bad Ischl. Do dziś goście przyjeżdżają na letnie wakacje do ośmiu regionów Salzkammergut: Attersee-Attergau, Ausseerland, Bad Ischl, Dachstein-Salzkammergut, Fuschlsee, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal i Wolfgangsee.