Green meadows with two houses by Lake Atter, trees, with Höllengebirge rock formations in the background.
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Salzkammergut
Sól, góry, jeziora

Połączenie wielu jezior, gór i znanych na całym świecie miejsc, takich jak Hallstatt czy Bad Ischl, które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W regionie znajduje się ponad 70 jezior kąpielowych - małych i dużych, głębokich i płytkich, zielonkawych i turkusowo-niebieskich. Region, który leży między masywem Dachstein, Górami Totemowymi i Höllengebirge w prowincjach Górna Austria, Salzburg i Styria, zawdzięcza swoją nazwę soli wydobywanej tu od niepamiętnych czasów.

Gdzie wypoczywał cesarz. W XIX wieku cesarz Franciszek Józef I i cesarzowa Sisi przyjechali tu na letnie wakacje: podobnie jak wielu innych mieszkańców miast, spędzili ciepły sezon w Bad Ischl. Do dziś goście przyjeżdżają na letnie wakacje do ośmiu regionów Salzkammergut: Attersee-Attergau, Ausseerland, Bad Ischl, Dachstein-Salzkammergut, Fuschlsee, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal i Wolfgangsee.

Szybkie informacje o regionie Salzkammergut
Położenie:pomiędzy Górną Austrią, Ziemią Salzburską i Styrią
Regiony:8
Jeziora:76
Ośrodki narciarskie:7
Najgłębsze jezioro: Traunsee (191 m)
Najwyższa góra:Dachstein (2995 m n.p.m.)

Karta SalzkammergutCard jest dostępna latem i zimą. Daje 25% zniżki na popularne atrakcje, zabytki i zajęcia rekreacyjne.

Salzkammergut w kadrze

Najciekawsze

Bad Ischl

Fascynacja kopalniami soli

Platforma widokowa na 5fingers

Kolejka Schafbergbahn

Śniadanie na drewnianej łodzi

Łowisko w zamku Fuschl

Grünau w Almtal

Miejsca szczęścia w regionie Salzkammgergut

Aktywności w Salzkammergut

Wyjątkowe zakwaterowanie

W Weisses Rössl nad jeziorem Wolfgangsee

Hotel Cortisen nad jeziorem Wolfgangsee

Brunnwirt nad jeziorem Fuschl

Rodzinny hotel Sommerhof w Gosau

Villa Seilern Vital Resort w Bad Ischl (j. niem.)

Landhaus Hotel Koller w Gosau

Najczęściej zadawane pytania

Salzkammergut, prawdopodobnie jedno z najpiękniejszych miejsc w Austrii, ze stolicą kultury Bad Ischl Salzkammergut 2024 dzieli 8 regionów wakacyjnych z krajami związkowymi Górna Austria, Ziemia Salzburska i Styria:

Turkusowy kolor Attersee popularne jezioro kąpielowe, jest największym z jezior Salzkammergut. Jest cenione przez żeglarzy ze względu na "różany wiatr" - północno-wschodni wiatr, który w dawnych czasach podobno przenosił zapach róż, które były obficie uprawiane w tamtejszych ogrodach, przez jezioro.

Salzkammergut jest bogaty w historyczne miasta, które oczarowują odwiedzających swoją historią i urokiem:

  • Bad Ischl to dawna letnia rezydencja cesarza Franciszka Józefa I i cesarzowej Sisi, lśni imperialną architekturą i tytułem Stolicy Kultury Bad Ischl Salzkammergut 2024.

  • Gmunden nad jeziorem Traunsee zachwyca urokliwą starówką, ceramiką z Gmunden oraz zamkiem Ort i zamkiem nad jeziorem.

  • Hallstatt, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zachwyca starymi domami położonego między górami i brzegiem jeziora Hallstatt oraz najstarszą kopalnią soli na świecie.

  • St. Wolfgang nad jeziorem Wolfgangsee zachwyca domami z muru pruskiego, wielowiekowym kościołem pielgrzymkowym i adwentem nad jeziorem Wofgangsee.

  • Jeziora o jakości wody pitnej zapraszają do pływania, żeglowania lub wiosłowania na stojąco. Na jeziorach takich jak Wolfgangsee, Attersee, Traunsee i Fuschlsee można doskonale relaksować się plażując przy brzegu lub na łodzi.

  • Miłośnicy pieszych wędrówek znajdą liczne trasy w górach z około 70 górskimi jeziorami oferującymi wyjątkowe widoki - od Dachstein po Postalm.

  • Osoby zainteresowane kulturą mogą odwiedzić Bad Ischl, dawną letnią rezydencję Habsburgów, lub zwiedzić wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO miasto Hallstatt z prehistoryczną historią soli.

  • W ośrodkach narciarskich, takich jak Dachstein West, Feuerkogel i Loser, jesteś bardzo blisko gór.

  • Narciarze biegowi cenią Postalm, jedną z największych alpejskich hal w Austrii.

  • Istnieją tu również trasy do wędrówek w rakietach śnieżnych, wędrówek zimowych i wycieczek narciarskich, które prowadzą przez pokryte śniegiem lasy i górskie krajobrazy.

  • Po dniu spędzonym na śniegu, uzdrowiska termalne, takie jak EurothermenResort w Bad Ischl, zapraszają do ogrzania się i relaksu.

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