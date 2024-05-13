Salzkammergut
Sól, góry, jeziora
Introduction
W regionie znajduje się ponad 70 jezior kąpielowych - małych i dużych, głębokich i płytkich, zielonkawych i turkusowo-niebieskich. Region, który leży między masywem Dachstein, Górami Totemowymi i Höllengebirge w prowincjach Górna Austria, Salzburg i Styria, zawdzięcza swoją nazwę soli wydobywanej tu od niepamiętnych czasów.
Gdzie wypoczywał cesarz. W XIX wieku cesarz Franciszek Józef I i cesarzowa Sisi przyjechali tu na letnie wakacje: podobnie jak wielu innych mieszkańców miast, spędzili ciepły sezon w Bad Ischl. Do dziś goście przyjeżdżają na letnie wakacje do ośmiu regionów Salzkammergut: Attersee-Attergau, Ausseerland, Bad Ischl, Dachstein-Salzkammergut, Fuschlsee, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal i Wolfgangsee.
Karta SalzkammergutCard jest dostępna latem i zimą. Daje 25% zniżki na popularne atrakcje, zabytki i zajęcia rekreacyjne.