Na długości ok. 350 km Dunaj w Austrii stworzył jeden z najpiękniejszych krajobrazów kulturowych w Europie.

Między Pasawą a Bratysławą Dunaj przepływa przez Górną Austrię, Dolną Austrię i Wiedeń. Meandry Dunaju, Schlögener Schlinge, jest najsłynniejszą pętlą Dunaju i arcydziełem ewolucji, koprodukcją wiatru i wody oraz kilku milionów lat historii.

Już Rzymianie używali tej rzeki jako wodnej drogi transportowej. Tworzyła ona łagodny mikroklimat z żyznymi glebami i dość wcześnie przyciągnęła ludzi do jej brzegów. Budowali oni zamki i pałace i opactwa, zakładali wsie i planowali miasta. Stworzyli niepowtarzalny krajobraz kulturowy.