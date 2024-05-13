Dunaj
Krajobraz kulturowy, zamki, opactwa
Introduction
Między Pasawą a Bratysławą Dunaj przepływa przez Górną Austrię, Dolną Austrię i Wiedeń. Meandry Dunaju, Schlögener Schlinge, jest najsłynniejszą pętlą Dunaju i arcydziełem ewolucji, koprodukcją wiatru i wody oraz kilku milionów lat historii.
Już Rzymianie używali tej rzeki jako wodnej drogi transportowej. Tworzyła ona łagodny mikroklimat z żyznymi glebami i dość wcześnie przyciągnęła ludzi do jej brzegów. Budowali oni zamki i pałace i opactwa, zakładali wsie i planowali miasta. Stworzyli niepowtarzalny krajobraz kulturowy.
"Nad pięknym, błękitnym Dunajem" - ten walc Johanna Straussa Syna rozpoczął swój triumfalny marsz dookoła świata Podlinowkrótce po premierze 15 lutego 1867 r. Dziś jest nieoficjalnym hymnem Austrii i stałym punktem programu Koncertu Noworocznego w Wielkiej Sali wiedeńskiego Musikverein.
Dunaj w kadrze
Najciekawsze
Atrakcje wzdłuż DunajuSprawdź, jakie możliwości aktywnego wypoczynku oferuje Dunaj. Znajdziesz tu najrozmaitsze atrakcje, od spektakularnych tras rowerowych i pieszych, przez ciekawe zabytki, aż po wycieczki statkami i promami.
Wyjątkowe zakwaterowanie
Park Narodowy Łęgów Naddunajskich
Park Narodowy Donau-Auen rozciąga się od Wiednia do ujścia rzeki Morawy na granicy ze Słowacją. Dunaj, który nadal płynie tu swobodnie przez około 36 kilometrów, może kształtować krajobraz i jest domem dla ponad 60 gatunków ryb, zimorodków, orłów morskich, bobrów, żółwi błotnych, rzadkich orchidei i niezliczonych gatunków owadów.
Rezerwat przyrody jest swobodnie dostępny, choć nie wolno opuszczać szlaków turystycznych i autoryzowanych tras rowerowych. Wycieczki z przewodnikiem i pontonem w towarzystwie strażników parku narodowegooferują szczególnie intensywne doznania przyrodnicze.