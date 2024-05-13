Three cyclists on a path through vineyards, Danube and Weißenkirchen in background, Wachau.
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Dunaj
Krajobraz kulturowy, zamki, opactwa

Na długości ok. 350 km Dunaj w Austrii stworzył jeden z najpiękniejszych krajobrazów kulturowych w Europie.

Między Pasawą a Bratysławą Dunaj przepływa przez Górną Austrię, Dolną Austrię i Wiedeń. Meandry Dunaju, Schlögener Schlinge, jest najsłynniejszą pętlą Dunaju i arcydziełem ewolucji, koprodukcją wiatru i wody oraz kilku milionów lat historii.

Już Rzymianie używali tej rzeki jako wodnej drogi transportowej. Tworzyła ona łagodny mikroklimat z żyznymi glebami i dość wcześnie przyciągnęła ludzi do jej brzegów. Budowali oni zamki i pałace i opactwa, zakładali wsie i planowali miasta. Stworzyli niepowtarzalny krajobraz kulturowy.

Fakty i liczby
Długość:2850 km, z czego 350 km przepływa przez Austrię
Źródło:Schwarzwald w Niemczech
Ujście:Morze Czarne
Bieg:z zachodu na wschód
Oprócz Austrii przepływa przez 9 krajów:Niemcy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Republika Mołdawii

"Nad pięknym, błękitnym Dunajem" - ten walc Johanna Straussa Syna rozpoczął swój triumfalny marsz dookoła świata Podlinowkrótce po premierze 15 lutego 1867 r. Dziś jest nieoficjalnym hymnem Austrii i stałym punktem programu Koncertu Noworocznego w Wielkiej Sali wiedeńskiego Musikverein.

Dunaj w kadrze

Najciekawsze

Widok na Dunaj w Schlögen

Punkty widokowe wzdłuż Dunaju (j. niem.)

Klasztor augustianów św. Floriana

Ruiny zamku Aggstein

Opactwo Göttweig

Krems nad Dunajem

Opactwo Klosterneuburg

Atrakcje wzdłuż Dunaju

Sprawdź, jakie możliwości aktywnego wypoczynku oferuje Dunaj. Znajdziesz tu najrozmaitsze atrakcje, od spektakularnych tras rowerowych i pieszych, przez ciekawe zabytki, aż po wycieczki statkami i promami.

Wyjątkowe zakwaterowanie

Designhotel Spinnerei w Linzu

Steigenberger Hotel & Spa w Krems

Hotel Donauschlinge w Haibach

Hotel Schloss Dürnstein w Wachau

Hotel Wesenufer w Waldkirchen am Wesen

Hilton Vienna Waterfront w Wiedniu

Wolna rzeka. Dziki las.

Park Narodowy Łęgów Naddunajskich

Park Narodowy Donau-Auen rozciąga się od Wiednia do ujścia rzeki Morawy na granicy ze Słowacją. Dunaj, który nadal płynie tu swobodnie przez około 36 kilometrów, może kształtować krajobraz i jest domem dla ponad 60 gatunków ryb, zimorodków, orłów morskich, bobrów, żółwi błotnych, rzadkich orchidei i niezliczonych gatunków owadów.

Rezerwat przyrody jest swobodnie dostępny, choć nie wolno opuszczać szlaków turystycznych i autoryzowanych tras rowerowych. Wycieczki z przewodnikiem i pontonem w towarzystwie strażników parku narodowegooferują szczególnie intensywne doznania przyrodnicze.

Park Narodowy Łęgów Naddunajskich

Najczęściej zadawane pytania

Dunaj płynie z zachodu na wschód i przecina Austrię na długości około 350 kilometrów, co czyni go ważnym elementem krajobrazu. Łączy historyczne miasta, rezerwaty przyrody i skarby kultury.

Wpływa do Austrii w Jochenstein w Górnej Austrii i przez miasto Linz płynie do meandrów Schlögener Schlinge.

Dalej na wschód meandruje przez słynny region Wachau, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, znany z malowniczych winnic i ruin zamków.

Następnie dociera do Wiednia i dalej przez Park Narodowy Łęgów Naddunajskich i ostatecznie opuszcza kraj w Hainburgu na granicy ze Słowacją.

Te miejsca pokazują różnorodność regionu Dunaju w Austrii:

  • Linz - stolica Górnej Austrii, "miasto sztuki mediów", zachwyca nowoczesną ofertą kulturalną, w tym Centrum Ars Electronica i Muzeum Sztuki Lentos.

  • Opactwo Melk - barokowy klasztor benedyktynów wznosi się wysoko nad Dunajem.

  • Dolina Wachau wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, pomiędzy Melk i Krems, znana jest ze stromych winnic, historycznych zamków, takich jak ruiny Dürnstein i Aggstein.

  • Krems zachwyca starym centrum miasta, galerią sztuki Kunsthalle Krems i małymi winiarniami.

  • Wiedeń, stolica Austrii, łączy brzegi Dunaju z miejskim życiem. Kanał Dunajski jest popularnym miejscem dla miłośników sztuki i kuchni, podczas gdy Stary Dunaj przyciąga turystów swoimi łodziami i plażami. Wyspa na Dunaju to popularny lokalny teren rekreacyjny.

  • Park Narodowy Łęgów Naddunajskich - między Wiedniem a Bratysławą znajduje się jeden z ostatnich dużych lasów łęgowych w Europie Środkowej, który jest domem dla fascynującej flory i fauny i idealnym miejscem na spacery na łonie natury.

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