Historyczne wioski i kultura winiarska: Wachau wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest uważane za jedną z najpiękniejszych dolin rzecznych w Europie.

W Wachau Dunaj płynie między wielowiekowymi stromymi winnicami i łączy spektakularną przyrodę z historią - nic dziwnego, że jest to miejsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słynna morela z Wachau i tarasowe winnice, które produkują Riesling i Grüner Veltliner, są symbolami regionu.

W Wachau czas płynie wolniej. Wizyta w winiarni z domowymi specjałami, autentycznymi najlepszymi winami i widokiem na Dunaj - to wszystko, czego potrzebujesz, aby przeżyć tu niezapomniany dzień. Atrakcje kulturalne, takie jak ruiny zamku, opactwo Melk i miejsowości takie jak Dürnstein i Weißenkirchen tworzą atmosferę spokoju i ponadczasowości.