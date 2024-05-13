Wachau
Winnice, kwitnące morele i Dunaj jako linia życia
Introduction
W Wachau Dunaj płynie między wielowiekowymi stromymi winnicami i łączy spektakularną przyrodę z historią - nic dziwnego, że jest to miejsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słynna morela z Wachau i tarasowe winnice, które produkują Riesling i Grüner Veltliner, są symbolami regionu.
W Wachau czas płynie wolniej. Wizyta w winiarni z domowymi specjałami, autentycznymi najlepszymi winami i widokiem na Dunaj - to wszystko, czego potrzebujesz, aby przeżyć tu niezapomniany dzień. Atrakcje kulturalne, takie jak ruiny zamku, opactwo Melk i miejsowości takie jak Dürnstein i Weißenkirchen tworzą atmosferę spokoju i ponadczasowości.
Wachau zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2000 roku. Jego wyjątkowy krajobraz kulturowy powstał dzięki harmonijnemu połączeniu natury i wielowiekowych upraw człowieka.
Karta Niederösterreich CARD: bezpłatny wstęp do około 350 atrakcji turystycznych.
Wachau w kadrze
Najciekawsze
Atrakcje w regionie Wachau
Ciekawostki na temat moreli z Wachau
Morela z Wachau jest tak wyjątkowa, że stanowi chroniony znak towarowy. Ma pulchny kształt, słodki i soczysty smak oraz charakterystyczny aromat, który jest szczególnie wyczuwalny w wytwarzanych z niej dżemach i likierach, a także słynnych knedlach z morelami. Fakt, że tak dobrze rozwija się w Wachau, zawdzięcza klimatowi, glebie i stuleciom uprawy. Kwitnienie drzew to naturalny spektakl: pąki otwierają się i odsłaniają śnieżnobiałe, pachnące kwiaty, przekształcając całe Wachau w morze bieli.
Najlepsze warunki dla wybornych win
Łagodny klimat w pobliżu Dunaju, nasłonecznione zbocza, chłodne noce i pierwotne gleby skalne: to połączenie sprawia, że Wachau jest predestynowanym miejscem do uprawy winorośli. W pagórkowatym krajobrazie szczególnie dobrze rozwijają się białe wina, takie jak 1000-Eimerberg lub winnice Domäne Wachau. Szczepy Veltliner i Riesling uprawiane w Wachau są cenione daleko poza granicami Austrii. Winiarze są również dumni z Steinfeder, Federspiel i Smaragd: trzech doskonałych i zarejestrowanych marek z regionu. Jeśli chcesz spróbować swoich sił, możesz to zrobić w tawernach i winiarniach. Jesień winiarska w Wachau jest szczególnie piękna, gdy słońce kąpie winnice - i wina w kieliszku - w złotym świetle.
Wyjątkowe wydarzenia
Obchody przesilenia w Wachau-Nibelungengau-Kremstal
Fajerwerki i tysiące świateł odbijających się w Dunaju: Przesilenie obchodzone jest w szczególny sposób - nawet z łodzi.
Festiwal Glatt & Verkehrt
Coroczny festiwal łączy muzykę ludową z nowoczesnymi wpływami w wyjątkowych miejscach, takich jak winnice, ruiny zamku i kościoły.
Przepisy
Knedle z morelami z Wachau
Sekretem knedla morelowego z Wachau jest jego nadzienie: morela w całości. Smacznego!
Ciasto morelowe z marcepanem
Punkt kulminacyjny sezonu morelowego: szybkie ciasto morelowe z blachy, uszlachetnione marcepanem.
Wyjątkowe zakwaterowanie
Na czym polega projekt LIFE w Wachau?
Ponad 100 lat temu w Wachau zbudowano podłużne umocnienia ze ścieżkami holowniczymi. Spowodowało to utratę żwirowych i płytkich brzegów, które są ważne dla wielu gatunków ryb i ptaków wodnych w Dunaju. Renaturyzacja w ramach projektu LIFE ożywiła rzekę. Ryby i ptaki znalazły więcej miejsc do schronienia, a rowerzyści i turyści mogą doświadczyć bardziej dziewiczego krajobrazu Dunaju.