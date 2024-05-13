Ruins of Aggstein castle on forested rocks above the Danube in Wachau, hills in morning light.
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Wachau
Winnice, kwitnące morele i Dunaj jako linia życia

Historyczne wioski i kultura winiarska: Wachau wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest uważane za jedną z najpiękniejszych dolin rzecznych w Europie.

W Wachau Dunaj płynie między wielowiekowymi stromymi winnicami i łączy spektakularną przyrodę z historią - nic dziwnego, że jest to miejsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słynna morela z Wachau i tarasowe winnice, które produkują Riesling i Grüner Veltliner, są symbolami regionu.

W Wachau czas płynie wolniej. Wizyta w winiarni z domowymi specjałami, autentycznymi najlepszymi winami i widokiem na Dunaj - to wszystko, czego potrzebujesz, aby przeżyć tu niezapomniany dzień. Atrakcje kulturalne, takie jak ruiny zamku, opactwo Melk i miejsowości takie jak Dürnstein i Weißenkirchen tworzą atmosferę spokoju i ponadczasowości.

Fakty i liczby
Lokalizacja:ok. 1 godziny pociągiem z Wiednia
Powierzchnia winnic:ok. 1400 hektarów
Winiarze:ok. 650
Miejscowości:Melk, Spitz an der Donau, Dürnstein, Weißenkirchen in der Wachau, Krems an der Donau
Wysokość: 200 m n.p.m.

Wachau zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2000 roku. Jego wyjątkowy krajobraz kulturowy powstał dzięki harmonijnemu połączeniu natury i wielowiekowych upraw człowieka.

Karta Niederösterreich CARD: bezpłatny wstęp do około 350 atrakcji turystycznych.

Wachau w kadrze

Najciekawsze

Dürnstein: ruiny, opactwo i malownicza wioska

Opactwo Melk: wspaniała barokowa siedziba benedyktynów

Weissenkirchen: największa społeczność winiarska w Wachau

Krems: historyczne małe miasteczko

Kultura winiarska i tawerny winiarskie

Rejsy statkiem: najprzyjemniejszy sposób na odkrycie Wachau

Opactwo Göttweig: zabytkowy klasztor benedyktynów

Dunajska ścieżka rowerowa wzdłuż 2. najdłuższej rzeki Europy

Kwitnące morele: atrakcja na wiosnę (j.niem.)

Atrakcje w regionie Wachau

Słodki mały owoc

Ciekawostki na temat moreli z Wachau

Morela z Wachau jest tak wyjątkowa, że stanowi chroniony znak towarowy. Ma pulchny kształt, słodki i soczysty smak oraz charakterystyczny aromat, który jest szczególnie wyczuwalny w wytwarzanych z niej dżemach i likierach, a także słynnych knedlach z morelami. Fakt, że tak dobrze rozwija się w Wachau, zawdzięcza klimatowi, glebie i stuleciom uprawy. Kwitnienie drzew to naturalny spektakl: pąki otwierają się i odsłaniają śnieżnobiałe, pachnące kwiaty, przekształcając całe Wachau w morze bieli.

Morela z Wachau
Kraj winiarski Wachau

Najlepsze warunki dla wybornych win

Łagodny klimat w pobliżu Dunaju, nasłonecznione zbocza, chłodne noce i pierwotne gleby skalne: to połączenie sprawia, że Wachau jest predestynowanym miejscem do uprawy winorośli. W pagórkowatym krajobrazie szczególnie dobrze rozwijają się białe wina, takie jak 1000-Eimerberg lub winnice Domäne Wachau. Szczepy Veltliner i Riesling uprawiane w Wachau są cenione daleko poza granicami Austrii. Winiarze są również dumni z Steinfeder, Federspiel i Smaragd: trzech doskonałych i zarejestrowanych marek z regionu. Jeśli chcesz spróbować swoich sił, możesz to zrobić w tawernach i winiarniach. Jesień winiarska w Wachau jest szczególnie piękna, gdy słońce kąpie winnice - i wina w kieliszku - w złotym świetle.

Domena Wachau

Wyjątkowe wydarzenia

Kwiat moreli w Wachau

Wachau jest najpiękniejsze wiosną - to niezapomniane przeżycie.

Kwitnienie moreli z Wachau

Obchody przesilenia w Wachau-Nibelungengau-Kremstal

Fajerwerki i tysiące świateł odbijających się w Dunaju: Przesilenie obchodzone jest w szczególny sposób - nawet z łodzi.

Obchody przesilenia (j.niem.)

Festiwal Glatt & Verkehrt

Coroczny festiwal łączy muzykę ludową z nowoczesnymi wpływami w wyjątkowych miejscach, takich jak winnice, ruiny zamku i kościoły.

Festiwal Glatt & Verkehrt

Wachau Wine Spring

Regiony winiarskie świętują wino degustacjami i programem kulturalnym.

Wachau Wine Spring (j.niem)

Maraton Wachau

Spektakl dla wszystkich, którzy chcą przebiec przez Wachau lub tylko popatrzeć.

Maraton Wachau

Przepisy

Knedle z morelami z Wachau

Sekretem knedla morelowego z Wachau jest jego nadzienie: morela w całości. Smacznego!

Knedle z morelami z Wachau

Ciasto morelowe z marcepanem

Punkt kulminacyjny sezonu morelowego: szybkie ciasto morelowe z blachy, uszlachetnione marcepanem.

Ciasto morelowe z marcepanem

Naleśniki z morelami

Naleśniki wypełnione nadzieniem morelowym to prawdziwy przysmak!

Naleśniki z morelami

Wyjątkowe zakwaterowanie

Steigenberger Hotel & Spa Krems

Hotel Schloss Dürnstein

Winiarnia Holzapfel (j.niem.)

Informacje o ochronie klimatu

Na czym polega projekt LIFE w Wachau?

Ponad 100 lat temu w Wachau zbudowano podłużne umocnienia ze ścieżkami holowniczymi. Spowodowało to utratę żwirowych i płytkich brzegów, które są ważne dla wielu gatunków ryb i ptaków wodnych w Dunaju. Renaturyzacja w ramach projektu LIFE ożywiła rzekę. Ryby i ptaki znalazły więcej miejsc do schronienia, a rowerzyści i turyści mogą doświadczyć bardziej dziewiczego krajobrazu Dunaju.

Projekt LIFE Wachau

Najczęściej zadawane pytania

Miejsca warte zobaczenia w Wachau to:

  • Melk: słynie z barokowego opactwa Melk, jednego z najbardziej imponujących budynków klasztornych w Europie.

  • Spitz nad Dunajem: urocza wioska winiarska, słynąca z Tausendeimerberg, winnicy ze stromymi tarasami.

  • Dürnstein: słynie z ruin Dürnstein, gdzie w średniowieczu więziony był Ryszard Lwie Serce. Miasto jest popularnym miejscem turystycznym z malowniczymi alejkami.

  • Weißenkirchen w regionie Wachau: centrum uprawy winorośli w Wachau, otoczone tarasowymi winnicami i zabytkowymi kościołami.

  • Krems nad Dunajem: jedno z najstarszych miast w Austrii z tętniącą życiem sceną kulturalną, w tym muzeami i festiwalami.

Miasta i miasteczka w Wachau słyną ze swoich skarbów kultury, takich jak średniowieczne ruiny zamków, barokowe centra miast - i współczesnej sceny kulturalnej: najważniejsze z nich to Dunajski Festiwal Kremsf, Festiwal Glatt & Verkehrt w Spitz, Letnie Igrzyska w Melk lub Galeria Sztuki w Krems.

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