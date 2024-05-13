Gastein w Ziemi Salzburskiej
Termy, górskie przygody i narciarstwo – pełne energii połączenie relaksu i wrażeń
Introduction
W trzech głównych miejscowościach doliny Gastein przez cały rok można podziwiać alpejski styl życia w wielu aspektach: Bad Gastein zachwyca architekturą z okresu Belle Époque i huczącymi wodospadami. Bad Hofgastein oferuje przyjazne dla rodzin szlaki, parki rowerowe i małe górskie jeziora. W okolicy Dorfgastein znajdziecie spokojne alpejskie ścieżki, historyczne młyny i regionalną kuchnię.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą odkrywać w regionie ponad 600 kilometrów szlaków turystycznych – od szlaków tematycznych, przez szlak Gastein Trail, po przyjemne wycieczki rowerowe i orzeźwiające jeziora górskie. Rodziny mogą korzystać z urozmaiconych programów, obejmujących płukanie złota, wspinaczkę i gry. Oferta kulinarna obejmuje zarówno dania kuchni wykwintnej, jak i specjały serwowane w schroniskach, często z przepięknym widokiem na góry. Woda termalna z Gastein, znana ze swoich dobroczynnych właściwości, oferuje różnorodne zastosowania. A zimą Gastein zamienia się w raj dla miłośników sportu i przyrody: narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, zimowe wędrówki i saneczkarstwo zapewniają różnorodne wrażenia.
Karta gościa Gastein Card umożliwia bezpłatne wycieczki, zniżki na wstęp do term oraz do 50% zniżki na kolejki górskie i atrakcje. Karta SalzburgerLand Card zapewnia bezpłatny wstęp do ponad 190 atrakcji.
Gastein w kadrze
Najciekawsze
Termy i wellness w Gastein
Gorąca woda termalna wypływa ze źródeł w ramach trwającego od stuleci cyklu, jest wzbogacona cennymi minerałami i ma optymalną zawartość radonu. W Felsentherme Bad Gastein zanurzasz się w aktywizującej wodzie termalnej, w otoczeniu naturalnych skalnych ścian, w czterech strefach termalnych. Widok na otaczające góry w połączeniu z ciepłą wodą sprawia, że pobyt w termach jest chwilą czystego relaksu.
Alpentherme Bad Hofgastein oferuje atrakcje wodne, sauny i zaciszne miejsca odpoczynku – relaksujące dla ciała i umysłu. Niezależnie od tego, czy jesteś aktywnym urlopowiczem po całym dniu wędrówek po górach, czy też miłośnikiem spokoju – termy w Gastein są miejscem regeneracji i zmysłowych doznań wellness w samym sercu Wysokich Taurów.
Zasil się energią i witalnością w Gastein
W dolinie Gasteinertal natura, ruch i regeneracja łączą się, tworząc wyjątkowe doświadczenie. Podczas kąpieli leśnej poczujesz ożywcze działanie lasu na ciało i umysł, które ładuje każdego nową energią: spaceruj z uważnością po lesie, oddychaj głęboko i zapomnij o codzienności.
Joga w górach Gastein łączy delikatną aktywność z siłą Alp, wzmacnia równowagę i wewnętrzny spokój. Niezależnie od tego, czy szukasz odskoczni, czy świadomej regeneracji po aktywnościach na świeżym powietrzu – w Gastein znajdziesz miejsce na relaks i nową energię w samym sercu natury.
Wyjątkowe wydarzenia
Wyjątkowe zakwaterowanie
Zrównoważony rozwój w Gastein
W dolinie Gastein można spędzić urlop z czystym sumieniem: region stawia na ekologiczne środki transportu, takie jak historyczna kolejka Tauernbahn, gęsta sieć transportu lokalnego oraz lokalna e-mobilność.
Wykorzystanie wody termalnej do odzyskiwania ciepła również świadczy o zaangażowaniu w zrównoważone myślenie i działanie: gorąca woda ze źródeł jest wykorzystywana nie tylko do kąpieli i zabiegów wellness, ale także do ogrzewania hoteli i budynków użyteczności publicznej. Pozwala to zaoszczędzić cenną energię, a goście mogą cieszyć się relaksem w termach, jednocześnie oszczędzając zasoby – zrównoważony rozwój i dobre samopoczucie idą tu w parze.