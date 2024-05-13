Three women in black sportswear standing on a mountain meadow with mountain panorama in the background.
  1. Homepage
  2. Cele podróży w Austrii
  3. Regiony w Austrii
  4. Gastein

Gastein w Ziemi Salzburskiej
Termy, górskie przygody i narciarstwo – pełne energii połączenie relaksu i wrażeń

Uzdrowiska w Gastein leżą w otoczeniu górskiego świata Wysokich Taurów. Wellness i kultura alpejska łączą historię i naturę dla rodzin i smakoszy.

W trzech głównych miejscowościach doliny Gastein przez cały rok można podziwiać alpejski styl życia w wielu aspektach: Bad Gastein zachwyca architekturą z okresu Belle Époque i huczącymi wodospadami. Bad Hofgastein oferuje przyjazne dla rodzin szlaki, parki rowerowe i małe górskie jeziora. W okolicy Dorfgastein znajdziecie spokojne alpejskie ścieżki, historyczne młyny i regionalną kuchnię.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą odkrywać w regionie ponad 600 kilometrów szlaków turystycznych – od szlaków tematycznych, przez szlak Gastein Trail, po przyjemne wycieczki rowerowe i orzeźwiające jeziora górskie. Rodziny mogą korzystać z urozmaiconych programów, obejmujących płukanie złota, wspinaczkę i gry. Oferta kulinarna obejmuje zarówno dania kuchni wykwintnej, jak i specjały serwowane w schroniskach, często z przepięknym widokiem na góry. Woda termalna z Gastein, znana ze swoich dobroczynnych właściwości, oferuje różnorodne zastosowania. A zimą Gastein zamienia się w raj dla miłośników sportu i przyrody: narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, zimowe wędrówki i saneczkarstwo zapewniają różnorodne wrażenia.

Fakty i liczby
Położeniew Alpach Salzburskich, na granicy Parku Narodowego Wysokich Taurów
Wysokość:830 do 1600 m n.p.m.
Liczba mieszkańców:ok. 12000 (stan 2025)
Miejscowości:Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein
Szlaki piesze:ponad 600 km
Trasy narciarskieponad 200 km
Źródła wód termalnych:17
Najwyższa góra:Gamskarkogel (2467 m)
Dojazd
Kalendarz wydarzeń

Karta gościa Gastein Card umożliwia bezpłatne wycieczki, zniżki na wstęp do term oraz do 50% zniżki na kolejki górskie i atrakcje. Karta SalzburgerLand Card zapewnia bezpłatny wstęp do ponad 190 atrakcji.

Gastein w kadrze

Najciekawsze

Bad Gastein: Belle-Époque i nowoczesność w jednym

Most wiszący Stubnerkogel: najwyżej położony most w Europie

Gasteiner Heilstollen: 2,5 km wyjątkowego górskiego klimatu

Wodospad w Bad Gastein: 341 m potęgi natury na 3 poziomach

Gamskarkogel: najwyżej położona trawiasta góra Europy 2467 m

Woda termalna z Gastein: do 46 °C, bogata w radon

Gadaunerer Schlucht: romantyczny szlak wysokogórski

Ośrodek narciarski Gastein: sporty zimowe i wellness

Montanmuseum Böckstein: pokazowa elektrownia, płukanie złota

Wspinaczka lodowa w Gastein: wśród wysokich gór

Aktywności w Gastein

Relaks między górami a wodą

Termy i wellness w Gastein

Gorąca woda termalna wypływa ze źródeł w ramach trwającego od stuleci cyklu, jest wzbogacona cennymi minerałami i ma optymalną zawartość radonu. W Felsentherme Bad Gastein zanurzasz się w aktywizującej wodzie termalnej, w otoczeniu naturalnych skalnych ścian, w czterech strefach termalnych. Widok na otaczające góry w połączeniu z ciepłą wodą sprawia, że pobyt w termach jest chwilą czystego relaksu.

Alpentherme Bad Hofgastein oferuje atrakcje wodne, sauny i zaciszne miejsca odpoczynku – relaksujące dla ciała i umysłu. Niezależnie od tego, czy jesteś aktywnym urlopowiczem po całym dniu wędrówek po górach, czy też miłośnikiem spokoju – termy w Gastein są miejscem regeneracji i zmysłowych doznań wellness w samym sercu Wysokich Taurów.

Felsentherme Bad GasteinAlpentherme Bad Hofgastein
Kąpiele leśne i joga na łonie natury

Zasil się energią i witalnością w Gastein

W dolinie Gasteinertal natura, ruch i regeneracja łączą się, tworząc wyjątkowe doświadczenie. Podczas kąpieli leśnej poczujesz ożywcze działanie lasu na ciało i umysł, które ładuje każdego nową energią: spaceruj z uważnością po lesie, oddychaj głęboko i zapomnij o codzienności.

Joga w górach Gastein łączy delikatną aktywność z siłą Alp, wzmacnia równowagę i wewnętrzny spokój. Niezależnie od tego, czy szukasz odskoczni, czy świadomej regeneracji po aktywnościach na świeżym powietrzu – w Gastein znajdziesz miejsce na relaks i nową energię w samym sercu natury.

Kąpiele leśne w GasteinAlpejska joga w Gastein

Wyjątkowe wydarzenia

Wyjątkowe zakwaterowanie

Hotel Post Post, Bad Hofgastein: przytulny, alpejski, 4*

Berghotel Hauserbauer, Dorfgastein: 4* na wys. 1080 m

Hotel Miramonte, Bad Gastein: design spotyka alpejski styl

Europäischer Hof, Bad Gastein: stylowy, 4* Superior

Straubinger Grand Hotel, Bad Gastein: wodospad, 5*

Hotel Blü, Bad Hofgastein: kulinarna rozkosz

Urban Nature Hotel, Bad Gastein: alpejski styl życia, 4*

Salzburger Hof, Bad Gastein: elegancja, 4* Superior

Hotel Mondi, Bad Gastein: alpejska elegancja, 4*

Hotel Sendlhofer’s, Bad Hofgastein: miejsce relaksu w Alpach

Wskazówka klimatyczna

Zrównoważony rozwój w Gastein

W dolinie Gastein można spędzić urlop z czystym sumieniem: region stawia na ekologiczne środki transportu, takie jak historyczna kolejka Tauernbahn, gęsta sieć transportu lokalnego oraz lokalna e-mobilność.

Wykorzystanie wody termalnej do odzyskiwania ciepła również świadczy o zaangażowaniu w zrównoważone myślenie i działanie: gorąca woda ze źródeł jest wykorzystywana nie tylko do kąpieli i zabiegów wellness, ale także do ogrzewania hoteli i budynków użyteczności publicznej. Pozwala to zaoszczędzić cenną energię, a goście mogą cieszyć się relaksem w termach, jednocześnie oszczędzając zasoby – zrównoważony rozwój i dobre samopoczucie idą tu w parze.

Ekologiczny urlop w GasteinNachhaltig reisen

FAQs

Dolina Gastein leży w Ziemi Salzburskiej, tuż przy granicy Parku Narodowego Wysokich Taurów i obejmuje miejscowości Dorfgastein, Bad Hofgastein oraz Bad Gastein. Dolina rozciąga się na wysokości od 830 do 1600 m n.p.m. i otoczona jest imponującymi górami. Najwyższym szczytem w regionie jest Ankogel (3252 m n.p.m.), natomiast w samej dolinie panoramę dominuje Gamskarkogel (2467 m n.p.m.). Dolina Gastein jest idealnym miejscem do uprawiania turystyki pieszej, narciarstwa, wellness i rodzinnych wakacji – czy to w termach, podczas aktywności w górach, czy zabiegów w uzdrowiskach.

Dolina Gastein jest znana z wyjątkowej wody termalnej: z głębokości do 2000 metrów tryska 17 gorących źródeł, które są bogate w minerały i zawierają niewielką ilość radonu. Woda ta ma dobroczynny wpływ na mięśnie, stawy i ogólne samopoczucie. Siłę wody termalnej można bezpośrednio doświadczyć w Felsentherme Bad Gastein, Alpentherme Bad Hofgastein lub w Gasteiner Heilstollen (sztolnie lecznicze). Woda termalna jest centralnym elementem stylu życia w Gastein.

W dolinie Gastein podczas zimowego urlopu do dyspozycji jest około 200 kilometrów tras narciarskich. Gastein należy do zrzeszenia narciarskiego Ski amadé. Istnieje tu wiele zimowych szlaków turystycznych, a w termach Bad Gastein i Bad Hofgastein można zrelaksować się w wodach termalnych. Możliwe jest również uprawianie saneczkarstwa, narciarstwa biegowego i wędrówek w rakietach śnieżnych. Dolina Gastein oferuje zatem połączenie aktywnego wypoczynku i wellness w samym sercu gór.

W dolinie Gastein podczas wakacji letnich dostępnych jest ponad 600 kilometrów szlaków turystycznych. Oprócz tego do dyspozycji gości są alpejskie pastwiska, górskie jeziora i inne atrakcyjne aktywności, np. joga w górach. Miłośnicy kultury znajdą tu koncerty plenerowe, festiwale sztuki i kulturę górską. Dolina oferuje możliwości uprawiania turystyki pieszej, obcowania z naturą, wellness i relaksu w alpejskim otoczeniu.

Dolina Gastein jest łatwo dostępna: samochodem można do niej dojechać przez przełęcz Tauernschleuse Böckstein-Mallnitz. Pociągiem można dojechać do stacji kolejowych w Dorfgastein, Bad Hofgastein i Bad Gastein, dzięki czemu dolina jest łatwo dostępna również bez samochodu.

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje