Uzdrowiska w Gastein leżą w otoczeniu górskiego świata Wysokich Taurów. Wellness i kultura alpejska łączą historię i naturę dla rodzin i smakoszy.

W trzech głównych miejscowościach doliny Gastein przez cały rok można podziwiać alpejski styl życia w wielu aspektach: Bad Gastein zachwyca architekturą z okresu Belle Époque i huczącymi wodospadami. Bad Hofgastein oferuje przyjazne dla rodzin szlaki, parki rowerowe i małe górskie jeziora. W okolicy Dorfgastein znajdziecie spokojne alpejskie ścieżki, historyczne młyny i regionalną kuchnię.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą odkrywać w regionie ponad 600 kilometrów szlaków turystycznych – od szlaków tematycznych, przez szlak Gastein Trail, po przyjemne wycieczki rowerowe i orzeźwiające jeziora górskie. Rodziny mogą korzystać z urozmaiconych programów, obejmujących płukanie złota, wspinaczkę i gry. Oferta kulinarna obejmuje zarówno dania kuchni wykwintnej, jak i specjały serwowane w schroniskach, często z przepięknym widokiem na góry. Woda termalna z Gastein, znana ze swoich dobroczynnych właściwości, oferuje różnorodne zastosowania. A zimą Gastein zamienia się w raj dla miłośników sportu i przyrody: narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, zimowe wędrówki i saneczkarstwo zapewniają różnorodne wrażenia.