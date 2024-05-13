Obertauern
Zimowy raj i letnia przygoda w Alpach
Introduction
Obertauern na Ziemi Salzburskiej to miejsce, w którym prawdziwa zima trwa od listopada do maja. Dzięki swojemu wyjątkowemu położeniu ta malownicza wioska zamienia się zimą w pokrytą śniegiem krainę jak z baśni. Ponad 100 kilometrów doskonale przygotowanych tras narciarskich, nowoczesne wyciągi oraz dedykowana strefa dla najmłodszych gwarantują idealne wykorzystanie tego naturalnego zasobu. W rodzinnym parku narciarskim Bibo Bär początkujący stają się prawdziwymi ekspertami, zdobywając legendarny Gamsleiten 2 – jeden z najbardziej stromych stoków w Europie!
Ale Obertauern to coś więcej niż tylko zimowa magia. Wymarzony krajobraz regionu najlepiej podziwiać latem podczas wycieczek rowerowych lub wędrówek. Obertauern to raj dla miłośników natury - czeka tu sieć malowniczych szlaków pieszych wiodących przez skąpane w soczystej zieleni doliny lub brzegami krystalicznie czystych górskich jezior. Na chwilę wytchnienia idealnie nadają się urokliwe górskie schroniska, gdzie można naładować baterie przed kolejnym etapem wędrówki.
Bez względu na porę roku Obertauern kusi niepowtarzalną ofertą wypoczunku i rekreacji – to miejsce, które zachęca do powrotu i odkrywania na nowo.
Dzięki swojej wysokości Obertauern jest jednym z najbardziej zaśnieżonych ośrodków sportów zimowych w Austrii.
Letnia karta gościa SalzburgerLand Card oferuje bogaty wybór aktywności rekreacyjnych, a także bezpłatny dostęp do ponad 190 atrakcji rozsianych po całym regionie. Karta LungauCard gwarantuje dodatkowe oszczędności w regionie Obertauern.
Obertauern we wszystkich perspektywach
Najciekawsze
Sporty zimowe w Obertauern
W Obertauern zima czuje się jak w domu. Jazda na nartach aż do końca kwietnia? To możliwe! Dzięki 26 nowoczesnym wyciągom miłośnicy sportów zimowych z łatwością dotrą na górę i na stok.
Na relaks po szaleństwach na stoku warto odwiedzić przytulne schroniska narciarskie. Na odważnych czeka Gamsleiten 2 – jedna z najbardziej stromych tras zjazdowych w Europie, z nachyleniem 45°. Młodsze pokolenie, które dopiero zaczyna swoją przygodę z narciarstwem, może liczyć na pomoc Bobby’ego, lokalnej maskotki, i jego specjalnych programów dla dzieci.
A po dniu pełnym przygód? Legendarne après-ski - i zabawa, tańce i radość trwają do białego rana!
The Beatles w Obertauern
W marcu 1965 roku Obertauern stało się tłem dla wyjątkowego wydarzenia: The Beatles, najpopularniejszy wówczas zespół na świecie, przyjechał do tej urokliwej górskiej wioski, by nakręcić sceny do swojego filmu „Help!”. Ich wizyta nie tylko przyciągnęła międzynarodową uwagę, ale na zawsze wpisała się w historię tego miejsca.
W 2025 roku mija dokładnie 60 lat od tej niezapomnianej chwili – doskonały moment, by uczcić legendarną wizytę serią wydarzeń, które na zawsze pozostaną w pamięci Obertauern.
Wyjątkowe zakwaterowanie
Jak połączyć ochronę klimatu z zimowym wypoczynkiem?
Wybieraj ośrodki narciarskie zrównoważone pod względem ekologicznym.
Rezerwuj hotele posiadające certyfikaty ekologiczne.
Spędź zimowe wakacje w ekologicznym gospodarstwie.
Planuj podróże pociągiem.
Korzytaj z ekologicznych rozwiązań transportowych w ośrodkach narciarskich.
Wypożyczaj sprzęt narciarski zgodny z ekologicznymi standardami.
Nie schodź lub nie zjeżdżaj ze szlaku lub stoku i szanuj przyrodę!
Delektuj się regionalną, sezonową i ekologiczną kuchnią.
Spróbuj powolnych aktywności zimowych, bliskich naturze.