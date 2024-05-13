Person running along the shore of a mountain lake at sunrise, reflection in water, mountain range in background.
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Obertauern
Zimowy raj i letnia przygoda w Alpach

W Obertauern, w samym sercu górskich krajobrazów, na stokach narciarskich lub szlakach turystycznych miłośnicy przyrody i przygód znajdują swój prywatny raj.

Obertauern na Ziemi Salzburskiej to miejsce, w którym prawdziwa zima trwa od listopada do maja. Dzięki swojemu wyjątkowemu położeniu ta malownicza wioska zamienia się zimą w pokrytą śniegiem krainę jak z baśni. Ponad 100 kilometrów doskonale przygotowanych tras narciarskich, nowoczesne wyciągi oraz dedykowana strefa dla najmłodszych gwarantują idealne wykorzystanie tego naturalnego zasobu. W rodzinnym parku narciarskim Bibo Bär początkujący stają się prawdziwymi ekspertami, zdobywając legendarny Gamsleiten 2 – jeden z najbardziej stromych stoków w Europie!

Ale Obertauern to coś więcej niż tylko zimowa magia. Wymarzony krajobraz regionu najlepiej podziwiać latem podczas wycieczek rowerowych lub wędrówek. Obertauern to raj dla miłośników natury - czeka tu sieć malowniczych szlaków pieszych wiodących przez skąpane w soczystej zieleni doliny lub brzegami krystalicznie czystych górskich jezior. Na chwilę wytchnienia idealnie nadają się urokliwe górskie schroniska, gdzie można naładować baterie przed kolejnym etapem wędrówki.

Bez względu na porę roku Obertauern kusi niepowtarzalną ofertą wypoczunku i rekreacji – to miejsce, które zachęca do powrotu i odkrywania na nowo.

Fakty i liczby
Położenie:południowo-wschodnia część Ziemi Salzburskiej
Wysokość n.p.m.:1 630 m
Liczba mieszkańców: ok. 200 (stan na 2024 r.)
Koleje linowe i wyciągi:26
Najwyższa góra:Weißeck (2 711 m)

Dzięki swojej wysokości Obertauern jest jednym z najbardziej zaśnieżonych ośrodków sportów zimowych w Austrii.

Letnia karta gościa SalzburgerLand Card oferuje bogaty wybór aktywności rekreacyjnych, a także bezpłatny dostęp do ponad 190 atrakcji rozsianych po całym regionie. Karta LungauCard gwarantuje dodatkowe oszczędności w regionie Obertauern.

Obertauern we wszystkich perspektywach

Najciekawsze

Wodospad Johannes: tu woda spada 60 metrów w dół

Stoneman Taurista: 147 km przygody na rowerze

Trasa motocyklowa 99: bezpłatna trasa marzeń

Sporty zimowe: zima jak w domu

Tauernrunde: 100 km tras narciarskich

Aktywności w Obertauern

Sporty zimowe w Obertauern

W Obertauern zima czuje się jak w domu. Jazda na nartach aż do końca kwietnia? To możliwe! Dzięki 26 nowoczesnym wyciągom miłośnicy sportów zimowych z łatwością dotrą na górę i na stok.

Na relaks po szaleństwach na stoku warto odwiedzić przytulne schroniska narciarskie. Na odważnych czeka Gamsleiten 2 – jedna z najbardziej stromych tras zjazdowych w Europie, z nachyleniem 45°. Młodsze pokolenie, które dopiero zaczyna swoją przygodę z narciarstwem, może liczyć na pomoc Bobby’ego, lokalnej maskotki, i jego specjalnych programów dla dzieci.

A po dniu pełnym przygód? Legendarne après-ski - i zabawa, tańce i radość trwają do białego rana!

The Beatles w Obertauern

W marcu 1965 roku Obertauern stało się tłem dla wyjątkowego wydarzenia: The Beatles, najpopularniejszy wówczas zespół na świecie, przyjechał do tej urokliwej górskiej wioski, by nakręcić sceny do swojego filmu „Help!”. Ich wizyta nie tylko przyciągnęła międzynarodową uwagę, ale na zawsze wpisała się w historię tego miejsca.

W 2025 roku mija dokładnie 60 lat od tej niezapomnianej chwili – doskonały moment, by uczcić legendarną wizytę serią wydarzeń, które na zawsze pozostaną w pamięci Obertauern.

Wydarzenia

Wyjątkowe zakwaterowanie

Hotel Enzian

Kesselspitze Hotel & Chalet, Valamar Collection

Valamar Obertauern Hotel

Informacje na temat ochrony klimatu

Jak połączyć ochronę klimatu z zimowym wypoczynkiem?

  • Wybieraj ośrodki narciarskie zrównoważone pod względem ekologicznym.

  • Rezerwuj hotele posiadające certyfikaty ekologiczne.

  • Spędź zimowe wakacje w ekologicznym gospodarstwie.

  • Planuj podróże pociągiem.

  • Korzytaj z ekologicznych rozwiązań transportowych w ośrodkach narciarskich.

  • Wypożyczaj sprzęt narciarski zgodny z ekologicznymi standardami.

  • Nie schodź lub nie zjeżdżaj ze szlaku lub stoku i szanuj przyrodę!

  • Delektuj się regionalną, sezonową i ekologiczną kuchnią.

  • Spróbuj powolnych aktywności zimowych, bliskich naturze.

Zrównoważone ferie zimowe

Najczęściej zadawane pytania

Obertauern to popularna miejscowość wypoczynkowa w austriackim kraju związkowym Ziemia Salzburska. Znajduje się w regionie Radstädter Tauern i rozciąga się na terenie gmin Untertauern i Tweng. Ośrodek położony jest na wysokości około 1640 do 2526 metrów i słynie z bezpiecznych tras narciarskich i szerokiej gamy zajęć rekreacyjnych.

Obertauern to region, który zapewnia pewność śniegu dzięki trzem kluczowym czynnikom:

  1. Położenie geograficzne: zlokalizowane na północnym krańcu Alp Obertauern cieszy się większymi opadami śniegu niż inne regiony górskie.

  2. Wysokość: Obertauern (od 1 640 do 2 526 m n.p.m.) jest najwyżej położonym regionem narciarskim w Ziemi Salzburskiej.

  3. Topografia: region znajduje się w naturalnej „misce śnieżnej”, której kształt sprzyja zbieraniu się dużej ilości śniegu.

Zimowe atrakcje w Obertauern:

  1. Narty i snowboard: Obertauern oferuje ponad 100 km tras narciarskich i jest uważany za jeden z najbardziej obfitych w śnieg ośrodków narciarskich w Austrii.

  2. Narciarstwo biegowe: pięć tras o długości od 6 do 23 km zaczyna się bezpośrednio w miejscowości. W całym regionie jest ich znacznie więcej.

  3. Rakiety śnieżne i zimowe wędrówki: wędrówki z przewodnikiem oferują możliwość odkrywania zimowego krajobrazu z dala od stoków.

  4. Sanki: tor saneczkowy w Gnadenalm ma 1,5 km długości i jest oświetlony wieczorem, co czyni go popularnym miejscem dla rodzin.

  5. Przejażdżki konnym zaprzęgiem: przejażdżka saniami przez ośnieżony krajobraz.

Letnie atrakcje w Obertauern:

  1. Piesze wycieczki: Obertauern oferuje liczne szlaki turystyczne dla wszystkich, w tym trasy do imponujących górskich jezior i wodospadów.

  2. Kolarstwo górskie: dzięki różnorodnym szlakom i trasom Obertauern jest popularnym miejscem dla rowerzystów.

  3. Rafting: poszukiwacze przygód mogą rezerwować wycieczki z przewodnikiem, aby odkrywać tajemnice okolicznych wód.

  4. Golf: w pobliżu znajduje się kilka pól golfowych, oferujących wyjątkowe wrażenia z gry w malowniczym otoczeniu.

  5. Pływanie: jeziora kąpielowe, takie jak Krummschnabelsee i Grünwaldsee, zachwycają widokami na góry.

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