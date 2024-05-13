W Obertauern, w samym sercu górskich krajobrazów, na stokach narciarskich lub szlakach turystycznych miłośnicy przyrody i przygód znajdują swój prywatny raj.

Obertauern na Ziemi Salzburskiej to miejsce, w którym prawdziwa zima trwa od listopada do maja. Dzięki swojemu wyjątkowemu położeniu ta malownicza wioska zamienia się zimą w pokrytą śniegiem krainę jak z baśni. Ponad 100 kilometrów doskonale przygotowanych tras narciarskich, nowoczesne wyciągi oraz dedykowana strefa dla najmłodszych gwarantują idealne wykorzystanie tego naturalnego zasobu. W rodzinnym parku narciarskim Bibo Bär początkujący stają się prawdziwymi ekspertami, zdobywając legendarny Gamsleiten 2 – jeden z najbardziej stromych stoków w Europie!

Ale Obertauern to coś więcej niż tylko zimowa magia. Wymarzony krajobraz regionu najlepiej podziwiać latem podczas wycieczek rowerowych lub wędrówek . Obertauern to raj dla miłośników natury - czeka tu sieć malowniczych szlaków pieszych wiodących przez skąpane w soczystej zieleni doliny lub brzegami krystalicznie czystych górskich jezior. Na chwilę wytchnienia idealnie nadają się urokliwe górskie schroniska, gdzie można naładować baterie przed kolejnym etapem wędrówki.

Bez względu na porę roku Obertauern kusi niepowtarzalną ofertą wypoczunku i rekreacji – to miejsce, które zachęca do powrotu i odkrywania na nowo.