Zrównoważone ferie zimowe w austriackich ośrodkach zimowych
Introduction
Wskazówki dotyczące mobilności, ochrony klimatu i pionierskich regionów.
Wskazówka #1: wybierz zrównoważony ośrodek narciarski
Zrównoważone ferie zimowe są możliwe! Ponad 120 regionów modelowych rozwija się w kierunku zielonej przyszłości. Świadomość i aktywne działania są ważną częścią tego procesu.
Jak zrównoważone są ośrodki narciarskie z systemami naśnieżania?
Systemy naśnieżania to często dyskutowany i drażliwy temat. Mamy jednak dobre wieści: austriackie regiony narciarskie zainwestowały wiele pionierskiej pracy, technologii i wiedzy specjalistycznej, by móc dziś chwalić się sukcesami na polu zrównoważonej technologii naśnieżania.
Około 90% energii potrzebnej do technicznego naśnieżania w Austrii pochodzi z odnawialnych źródeł energii, takich jak bioelektryczność, fotowoltaika lub inne nowoczesne rozwiązania. Poza tym naśnieżanie nie konkuruje z zapotrzebowaniem na wodę pitną. Surowe wytyczne zapewniają regulowany pobór wody i wysokie standardy jakości. Na przykład, dodatki do wody są generalnie zabronione w Austrii. Gdy śnieg topnieje, woda jest zwracana do regionalnego środowiska naturalnego. Oznacza to, że woda nie jest zużywana, ale ponownie wykorzystywana.
Zrównoważone ośrodki narciarskie
Co sprawia, że austriackie kolejki linowe są zrównoważone?
Niskie zużycie energii dzięki modernizacji: w ciągu ostatnich 10 lat branża kolejek linowych była w stanie zaoszczędzić aż 20% energii. Ośrodek narciarski Nassfeld pokazuje, jak to się robi.
Wykorzystanie ekologicznej energii elektrycznej: w Austrii stawia się na odnawialne źródła energii. Dobrym przykładem wdrażania takich rozwiązań jest Zillertal Arena.
Generowanie własnej energii: wiele regionów, takich jak Ischgl z kolejką linową Silvretta, obsługuje swoje kolejki linowe i wyciągi krzesełkowe w 100% ekologiczną energią elektryczną pochądzącą z Austrii.
Holistyczna mobilność: redukcja prywatnego transportu wcale nie jest trudna, bo w wielu regionach bardzo łatwo można dojechać do kolejki linowej transportem publicznym - np. bez samochodu w Alpy Wiedeńskie.
Kraj potrzebuje pionierów i myślicieli przyszłości! Pionierskie pomysły charakteryzują takie regiony jak Snow Space Salzburg i Wagrain-Kleinarl w Ziemi Salzburskiej lub tyrolski region SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental.
Niskie zużycie energii dzięki modernizacji: w ciągu ostatnich 10 lat branża kolejek linowych była w stanie zaoszczędzić aż 20% energii. Ośrodek narciarski Nassfeld pokazuje, jak to się robi.
Wykorzystanie ekologicznej energii elektrycznej: w Austrii stawia się na odnawialne źródła energii. Dobrym przykładem wdrażania takich rozwiązań jest Zillertal Arena.
Generowanie własnej energii: wiele regionów, takich jak Ischgl z kolejką linową Silvretta, obsługuje swoje kolejki linowe i wyciągi krzesełkowe w 100% ekologiczną energią elektryczną pochądzącą z Austrii.
Holistyczna mobilność: redukcja prywatnego transportu wcale nie jest trudna, bo w wielu regionach bardzo łatwo można dojechać do kolejki linowej transportem publicznym - np. bez samochodu w Alpy Wiedeńskie.
Kraj potrzebuje pionierów i myślicieli przyszłości! Pionierskie pomysły charakteryzują takie regiony jak Snow Space Salzburg i Wagrain-Kleinarl w Ziemi Salzburskiej lub tyrolski region SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental.
Wskazówka #2: zarezerwuj nocleg z certyfikatem ekologicznym
Goście w Austrii powinni móc polegać na przyjaznych dla środowiska dostawach energii, odpowiedzialności kulturowej i społecznej, żywności ekologicznej wysokiej jakości i wielu innych kryteriach zrównoważonego rozwoju. Zalecamy zwrócenie uwagi na następujące cztery certyfikaty:
Hotele z austriackim oznakowaniem ekologicznym podejmują działania mające na celu ochronę klimatu i przyczyniają się do ochrony źródeł utrzymania. Wysoka jakość jest koniecznością!
Hotele ekologiczne są zaangażowane w ciągły ekologiczny rozwój. W tym celu regularnie przechodzą niezależne inspekcje ekologiczne.
Green Key to certyfikat ekologiczny przyznawany m.in hotelom i opiera się na surowych kryteriach zarządzania zrównoważonym rozwojem.
Certyfikat EU Ecolabel to oznakowanie ekologiczne UE uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE i przyznawane produktom i usługom wszelkiego rodzaju.
Wakacje w gospodarstwie agroturystycznym to doskonały przykład zrównoważonego podróżowania wspierającego ekologię, regionalność i aspekty społeczno-kulturowe
Hotele z certyfikatem ekologicznym
Co wyróżnia zrównoważony hotel?
Wspieranie aspektów przyjaznych dla środowiska, społeczeństwa i kultury.
Koncentracja na sezonowej, regionalnej i ekologicznej żywności.
Dobrze przemyślane koncepcje energetyczne.
Środki mające na celu oszczędzanie zasobów.
Systemy ponownego wykorzystania wody.
Zaangażowanie w społeczności regionalne, kulturę i tradycje.
Korzystanie z mebli i tekstyliów wykonanych z naturalnych materiałów.
Bioklimatyczne kryteria budowlane (np. dobra izolacja).
Niski bilans CO2.
Harmonia gości, mieszkańców i przyrody.
Wspieranie aspektów przyjaznych dla środowiska, społeczeństwa i kultury.
Koncentracja na sezonowej, regionalnej i ekologicznej żywności.
Dobrze przemyślane koncepcje energetyczne.
Środki mające na celu oszczędzanie zasobów.
Systemy ponownego wykorzystania wody.
Zaangażowanie w społeczności regionalne, kulturę i tradycje.
Korzystanie z mebli i tekstyliów wykonanych z naturalnych materiałów.
Bioklimatyczne kryteria budowlane (np. dobra izolacja).
Niski bilans CO2.
Harmonia gości, mieszkańców i przyrody.
Wskazówka #3: wybierz się pociągiem na zimowe wakacje
Rozpoczęcie urlopu zimowego w sposób zrównoważony już na samym początku oznacza również podróż pociągiem. Wiele połączeń kolejowych prowadzi bezpośrednio do austriackich ośrodków narciarskich i regionów zimowych w Alpach. "Ostatnia mila" jest często pokonywana przez autobusy wahadłowe, taksówki hotelowe lub transport publiczny.
Pociągiem bezpośrednio do zimowych regionów Austrii
Wskazówka #4: korzystaj ze zrównoważonej mobilności
Po przyjeździe pociągiem do miejsca urlopu pojawiają się następujące pytania: jak dostać się ze stacji kolejowej do hotelu? I jak poruszać się po ośrodku narciarskim bez własnego samochodu? Odpowiedzią w Austrii są autobusy wahadłowe (skibusy), transport hotelowy, lokalny transport publiczny i samochody elektryczne, które umożliwiają zrównoważoną mobilność w ośrodku.
Wiele większych ośrodków narciarskich dba o to, by prywatny transport w ośrodku narciarskim był zminimalizowany, a mimo to by wszyscy goście mieli zagwarantowaną maksymalną mobilność na miejscu. Korzystanie z autobusów dla narciarzy jest zazwyczaj bezpłatne w połączeniu z karnetem narciarskim. Gospodarze chętnie udzielą informacji na temat opcji dostępnych w regionie i ośrodku narciarskim, aby zmaksymalizować mobilność bez szkody dla środowiska.
Bez samochodu: skibusy, autobusy i inny transport
Dolna Austria: w Semmering-Rax z sukcesem wprowadzono lokalny program mobilności. Obejmuje on przejazdy wahadłowe i wzmocnienie istniejących linii autobusowych VOR (linie regionalne Verkehrsverbund-Ost-Region).
Górna Austria: w Pyhrn-Priel-Hinterstoder goście mogą liczyć na gwarancję mobilności. Obejmuje ona dostępność regionu pociągiem lub autobusem dalekobieżnym, szybki transfer ze stacji kolejowej do miejsca zakwaterowania oraz usługi mobilności na miejscu.
Karyntia: dla gości dostępny jest transfer z dworca kolejowego w Karyntii, który umożliwia pokonanie "ostatniej mili" między regionalnymi stacjami kolejowymi a zakwaterowaniem lub stacjami kolejowymi a celami wycieczek.
Styria: w całej Styrii istnieje wiele obszarów, które są łatwo dostępne transportem publicznym.
Ziemia Salzburska: region Zell am See-Kaprun oferuje swoim gościom kartę mobilności do korzystania z transportu publicznego, w miesiącach letnich bezpłatną już od pierwszego noclegu.
Tyrol: shuttle service Four Seasons Travel ułatwia pokonanie "ostatniej mili" w Tyrolu i kursuje z i na lotnisko na dworzec kolejowy i do atrakcji turystycznych.
Vorarlberg: autobusy dla narciarzy i kolej to nowoczesne i wygodne środki transportu, a ich przemyślane rozkłady jazdy zachęcają do korzystania. Skibusy są dostępne bezpłatnie dla posiadaczy wielodniowych karnetów narciarskich.
Dolna Austria: w Semmering-Rax z sukcesem wprowadzono lokalny program mobilności. Obejmuje on przejazdy wahadłowe i wzmocnienie istniejących linii autobusowych VOR (linie regionalne Verkehrsverbund-Ost-Region).
Górna Austria: w Pyhrn-Priel-Hinterstoder goście mogą liczyć na gwarancję mobilności. Obejmuje ona dostępność regionu pociągiem lub autobusem dalekobieżnym, szybki transfer ze stacji kolejowej do miejsca zakwaterowania oraz usługi mobilności na miejscu.
Karyntia: dla gości dostępny jest transfer z dworca kolejowego w Karyntii, który umożliwia pokonanie "ostatniej mili" między regionalnymi stacjami kolejowymi a zakwaterowaniem lub stacjami kolejowymi a celami wycieczek.
Styria: w całej Styrii istnieje wiele obszarów, które są łatwo dostępne transportem publicznym.
Ziemia Salzburska: region Zell am See-Kaprun oferuje swoim gościom kartę mobilności do korzystania z transportu publicznego, w miesiącach letnich bezpłatną już od pierwszego noclegu.
Tyrol: shuttle service Four Seasons Travel ułatwia pokonanie "ostatniej mili" w Tyrolu i kursuje z i na lotnisko na dworzec kolejowy i do atrakcji turystycznych.
Vorarlberg: autobusy dla narciarzy i kolej to nowoczesne i wygodne środki transportu, a ich przemyślane rozkłady jazdy zachęcają do korzystania. Skibusy są dostępne bezpłatnie dla posiadaczy wielodniowych karnetów narciarskich.
Wskazówka #5: wypożycz sprzęt narciarski
Ci, którzy planują swoje zimowe wakacje z myślą o zrównoważonym rozwoju, powinni zadać sobie pytanie:
1. Czy naprawdę potrzebuję nowego sprzętu? Zrównoważone podejście polega na używaniu istniejącego sprzętu, dopóki nie straci on swojej funkcjonalności lub poziomu bezpieczeństwa.
2. Co mogę wziąć pod uwagę przy zakupie nowego sprzętu? Preferuj producentów, którzy koncentrują się na świadomości środowiskowej i standardach ekologicznych: przyjazne dla klimatu, nadające się do recyklingu materiały, współpraca z organizacjami ekologicznymi, przejrzystość i uczciwe warunki w procesie produkcyjnym.
3. Jakie są zalety wypożyczania? Wypożyczanie sprzętu narciarskiego oszczędza zasoby produkcyjne, gwarantuje najnowocześniejsze, najlepiej utrzymane modele na dany sezon i redukuje rozmiar bagażu.
Wskazówka #6: ciesz się zimowymi aktywnościami w duchu slow
W Austrii możesz korzystać z wielu alternatywnych sposobów spędzania czasu aktywnie. W końcu nie musisz ciągle jeździć na nartach, aby w pełni cieszyć się pięknem gór i zimowych krajobrazów.