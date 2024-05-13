Czysty śnieg Wskazówka #1: wybierz zrównoważony ośrodek narciarski

Zrównoważone ferie zimowe są możliwe! Ponad 120 regionów modelowych rozwija się w kierunku zielonej przyszłości. Świadomość i aktywne działania są ważną częścią tego procesu.

Jak zrównoważone są ośrodki narciarskie z systemami naśnieżania?

Systemy naśnieżania to często dyskutowany i drażliwy temat. Mamy jednak dobre wieści: austriackie regiony narciarskie zainwestowały wiele pionierskiej pracy, technologii i wiedzy specjalistycznej, by móc dziś chwalić się sukcesami na polu zrównoważonej technologii naśnieżania.

Około 90% energii potrzebnej do technicznego naśnieżania w Austrii pochodzi z odnawialnych źródeł energii, takich jak bioelektryczność, fotowoltaika lub inne nowoczesne rozwiązania. Poza tym naśnieżanie nie konkuruje z zapotrzebowaniem na wodę pitną. Surowe wytyczne zapewniają regulowany pobór wody i wysokie standardy jakości. Na przykład, dodatki do wody są generalnie zabronione w Austrii. Gdy śnieg topnieje, woda jest zwracana do regionalnego środowiska naturalnego. Oznacza to, że woda nie jest zużywana, ale ponownie wykorzystywana.