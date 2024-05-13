Wyzwanie dla rowerzystów i raj dla wędrowców latem oraz cyrk narciarski zimą: Saalbach Hinterglemm to mieszanka zapierającej dech w piersiach przyrody i aktywności.

Saalbach Hinterglemm to prawdziwe alpejskie eldorado, jeśli chodzi o ekscytujące przygody na świeżym powietrzu w pięknym otoczeniu przyrody. Zimą w ośrodku Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn dostępnych jest ponad 270 kilometrów tras narciarskich - idealnych do jazdy na nartach i snowboardzie.

A latem 400 kilometrów szlaków pieszych i rowerowych, park linowy i 8-metrowa wieża do skoków na poduchę, czeka, aby rzucić ci wyzwanie. Ale nie martw się - region jest również znany z wspaniałej oferty rodzinnej. Z ośrodkami spa, przytulnymi schroniskami, regionalną kuchnią i swobodną atmosferą, Saalbach Hinterglemm oferuje wszystko, czego potrzeba do aktywnego, relaksującego wypoczynku.