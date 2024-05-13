Saalbach Hinterglemm
Góry, akcja i relaks przez 365 dni w roku
Introduction
Saalbach Hinterglemm to prawdziwe alpejskie eldorado, jeśli chodzi o ekscytujące przygody na świeżym powietrzu w pięknym otoczeniu przyrody. Zimą w ośrodku Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn dostępnych jest ponad 270 kilometrów tras narciarskich - idealnych do jazdy na nartach i snowboardzie.
A latem 400 kilometrów szlaków pieszych i rowerowych, park linowy i 8-metrowa wieża do skoków na poduchę, czeka, aby rzucić ci wyzwanie. Ale nie martw się - region jest również znany z wspaniałej oferty rodzinnej. Z ośrodkami spa, przytulnymi schroniskami, regionalną kuchnią i swobodną atmosferą, Saalbach Hinterglemm oferuje wszystko, czego potrzeba do aktywnego, relaksującego wypoczynku.
Karta gościa JOKER CARD oferuje bezpłatne atrakcje i atrakcyjne zniżki w całym regionie Saalbach Hinterglemm. Karta jest dostępna bezpośrednio po przyjeździe.
Saalbach Hinterglemm w kadrze
Najciekawsze
Narciarstwo w Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Słońce, puch i doskonale przygotowane stoki: około 270 kilometrów tras narciarskich sprawia, że Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn jest jednym z największych terenów narciarskich w Austrii.
Dzięki 70 kolejkom linowym, licznym snowparkom i spektakularnym trasom nocnym i freestylowym, fani narciarstwa i snowboardu znajdą tu wiele różnorodności. Skicircus oferuje również kolorową gamę zajęć dla rodzin: mnóstwo frajdy dla krasnali stokowych, mini-wyścigowców i młodych carverów!
Kolarstwo górskie w Saalbach Hinterglemm
Wjedź rowerem na górę i podziwiaj wspaniałą alpejską panoramę: region Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn to idealne miejsce do uprawiania kolarstwa górskiego. Z ponad 70 kilometrami linii i szlaków, a także dziewięcioma wyciągami górskimi na siedmiu górach, jest to największy region rowerowy w Austrii. Na turystów czeka również 400-kilometrowa sieć tras rowerowych.
Kolejną szczególną cechą jest sąsiedni Bikepark Leogang. Jego teren obejmuje zarówno dziewicze szlaki górskie, jak i spektakularne trasy freeride'owe. Riders Playground o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych jest jednym z największych parków rowerowych dla początkujących w Europie. Tutaj dzieci i dorośli mogą ćwiczyć na bezpiecznym terenie i podejmować nowe wyzwania.
Przepisy
Rosół z kluskami z kaszy manny
Sekretem tego przepisu jest gruboziarnista kasza manna i masło w temperaturze pokojowej. Kluski z kaszy manny są szybkie i łatwe w przygotowaniu.
Filet z pstrąga z grzybami
Sekret dania: grzyby i świeże zioła. Ten przepis jest szybki i łatwy w przygotowaniu.
Golec z Bluntau na parze z szczypiorkiem i chrzanem
Golec na parze ze szczypiorkiem i chrzanem. Poznaj przepis nagradzanego szefa kuchni!
Serniczki z Pinzgau z kwiatami modrzewia, malinami i lodami
Kreatywna kuchnia alpejska z Austrii zachwyca smakoszy. Szef kuchni Andreas Döllerer jest jednym z jej pionierów, a jego specjalnością są serniczki z Pinzgau.
Salzburger Nockerl
Najsłynniejszym daniem z Salzburga jest prawdopodobnie Salzburger Nockerl, lekki suflet w kształcie gór.
Gugelhupf marmurkowy
Marmurkowego Gugelhupfa nie może zabraknąć w witrynie żadnej szanującej się kawiarni.
Wyjątkowe zakwaterowanie
Zrównoważony rozwój w Saalbach Hinterglemm
Saalbach Hinterglemm aktywnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i przejrzystym podejściu do wyzwań i środków: koncentruje się na aspektach ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Jego tzw. "zielona droga" wytycza ścieżkę ku przyszłości. Krok po kroku, z odpowiedzialnością za ludzi i przyrodę.
Region nieustannie pracuje nad tym, aby jego infrastruktura, dostawy energii, mobilność, infrastruktura i gospodarka odpadami były bardziej zrównoważone. Jego celem jest rozwój przestrzeni życiowej w sposób świadomy i zrównoważony.