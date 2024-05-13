Two hikers on a mountain ridge, green alpine meadows and snow-capped peaks in the background.
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Saalbach Hinterglemm
Góry, akcja i relaks przez 365 dni w roku

Wyzwanie dla rowerzystów i raj dla wędrowców latem oraz cyrk narciarski zimą: Saalbach Hinterglemm to mieszanka zapierającej dech w piersiach przyrody i aktywności.

Saalbach Hinterglemm to prawdziwe alpejskie eldorado, jeśli chodzi o ekscytujące przygody na świeżym powietrzu w pięknym otoczeniu przyrody. Zimą w ośrodku Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn dostępnych jest ponad 270 kilometrów tras narciarskich - idealnych do jazdy na nartach i snowboardzie.

A latem 400 kilometrów szlaków pieszych i rowerowych, park linowy i 8-metrowa wieża do skoków na poduchę, czeka, aby rzucić ci wyzwanie. Ale nie martw się - region jest również znany z wspaniałej oferty rodzinnej. Z ośrodkami spa, przytulnymi schroniskami, regionalną kuchnią i swobodną atmosferą, Saalbach Hinterglemm oferuje wszystko, czego potrzeba do aktywnego, relaksującego wypoczynku.

Fakty i liczby
Najwyższa góra:2 249 m n.p.m. (Hochkogel)
Kolejki górskie:9
Trasy narciarskie:270 km
Schroniska narciarskie:60
Trasy rowerowe:400 km
Szlaki turystyczne:400 km
Najlepszy czas na podróż
Przez cały rok
Idealnie pasuje dla:
Friends, Couples, Solo Traveler i Families

Karta gościa JOKER CARD oferuje bezpłatne atrakcje i atrakcyjne zniżki w całym regionie Saalbach Hinterglemm. Karta jest dostępna bezpośrednio po przyjeździe.

Saalbach Hinterglemm w kadrze

Najciekawsze

Big-5-Bike Challenge: 5 gór, 6 kolejek, 1 dzień

Baumzipfelweg: okrężny szlak z alpejskim mostem Golden Gate

Learn-to-ride park: atrakcja dla wszystkich początkujących

Saalbach Hiking Challenge: 64 km i 3800 m przewyższenia

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Alpejskie pastwiska i schroniska

Tor saneczkowy na Reiterkogel: prędkość w dzień i w nocy

Aktywności w Saalbach Hinterglemm

Odpuść sobie w Skicircus!

Narciarstwo w Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Słońce, puch i doskonale przygotowane stoki: około 270 kilometrów tras narciarskich sprawia, że Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn jest jednym z największych terenów narciarskich w Austrii.

Dzięki 70 kolejkom linowym, licznym snowparkom i spektakularnym trasom nocnym i freestylowym, fani narciarstwa i snowboardu znajdą tu wiele różnorodności. Skicircus oferuje również kolorową gamę zajęć dla rodzin: mnóstwo frajdy dla krasnali stokowych, mini-wyścigowców i młodych carverów!

Skicircus Saalbach Hinterglemm
Największy region rowerowy w Austrii

Kolarstwo górskie w Saalbach Hinterglemm

Wjedź rowerem na górę i podziwiaj wspaniałą alpejską panoramę: region Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn to idealne miejsce do uprawiania kolarstwa górskiego. Z ponad 70 kilometrami linii i szlaków, a także dziewięcioma wyciągami górskimi na siedmiu górach, jest to największy region rowerowy w Austrii. Na turystów czeka również 400-kilometrowa sieć tras rowerowych.

Kolejną szczególną cechą jest sąsiedni Bikepark Leogang. Jego teren obejmuje zarówno dziewicze szlaki górskie, jak i spektakularne trasy freeride'owe. Riders Playground o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych jest jednym z największych parków rowerowych dla początkujących w Europie. Tutaj dzieci i dorośli mogą ćwiczyć na bezpiecznym terenie i podejmować nowe wyzwania.

Rower MTB w Saalbach Hinterglemm

Przepisy

Rosół z kluskami z kaszy manny

Sekretem tego przepisu jest gruboziarnista kasza manna i masło w temperaturze pokojowej. Kluski z kaszy manny są szybkie i łatwe w przygotowaniu.

Rosół z kluskami z kaszy manny

Filet z pstrąga z grzybami

Sekret dania: grzyby i świeże zioła. Ten przepis jest szybki i łatwy w przygotowaniu.

Filet z pstrąga z grzybami

Golec z Bluntau na parze z szczypiorkiem i chrzanem

Golec na parze ze szczypiorkiem i chrzanem. Poznaj przepis nagradzanego szefa kuchni!

Golec z Bluntau na parze z szczypiorkiem i chrzanem

Serniczki z Pinzgau z kwiatami modrzewia, malinami i lodami

Kreatywna kuchnia alpejska z Austrii zachwyca smakoszy. Szef kuchni Andreas Döllerer jest jednym z jej pionierów, a jego specjalnością są serniczki z Pinzgau.

Serniczki z kwiatami modrzewia, malinami i lodami

Salzburger Nockerl

Najsłynniejszym daniem z Salzburga jest prawdopodobnie Salzburger Nockerl, lekki suflet w kształcie gór.

Salzburger Nockerl

Gugelhupf marmurkowy

Marmurkowego Gugelhupfa nie może zabraknąć w witrynie żadnej szanującej się kawiarni.

Gugelhupf marmurkowy

Drożdżówki Buchteln z sosem waniliowym

Austriackie drożdżówki Buchteln wypełnione dżemem morelowym lub śliwkowym i podawane z sosem waniliowym - klasyczny zimowy deser.

Drożdżówki Buchteln z sosem waniliowym

Wyjątkowe zakwaterowanie

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Hotel VAYA Post

"Zielona droga"

Zrównoważony rozwój w Saalbach Hinterglemm

Saalbach Hinterglemm aktywnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i przejrzystym podejściu do wyzwań i środków: koncentruje się na aspektach ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Jego tzw. "zielona droga" wytycza ścieżkę ku przyszłości. Krok po kroku, z odpowiedzialnością za ludzi i przyrodę.

Region nieustannie pracuje nad tym, aby jego infrastruktura, dostawy energii, mobilność, infrastruktura i gospodarka odpadami były bardziej zrównoważone. Jego celem jest rozwój przestrzeni życiowej w sposób świadomy i zrównoważony.

Plan na zrównoważony rozwój

Najczęściej zadawane pytania

Region Saalbach Hinterglemm położony jest w Ziemi Salzburskiej, w dolinie Glemmtal w Alpach Kitzbühelskich. Miejscowości regionu leżą na wysokości 1 002 m n.p.m.

Okoliczne góry Saalbach Hinterglemm osiągają wysokość do 2249 m n.p.m. (Hochkogel), dzięki czemu region ten jest popularnym miejscem do uprawiania sportów zimowych i turystyki górskiej. Połączenie sportu, przyrody, rozrywki i gościnności sprawia, że Saalbach Hinterglemm jest wszechstronnym miejscem na wakacje o każdej porze roku.

  • Sporty zimowe: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn to jeden z największych terenów narciarskich w Austrii. Ma ponad 270 km tras zjazdowych, nowoczesne wyciągi i szerokim wybór stoków o wszystkich poziomach umiejętności.

  • Kolarstwo górskie i turystyka piesza: latem region przekształca się w raj dla sportów na świeżym powietrzu z 400 kilometrami szlaków pieszych i rowerowych górskich każdy. "Big-5-Bike Challenge" to atrakcja dla ambitnych rowerzystów.

  • Przyjazny dla rodzin: istnieje szeroka gama ofert dla rodzin, w tym specjalne programy dla dzieci, szlaki tematyczne i parki rozrywki.

Region Saalbach Hinterglemm oferuje szeroką gamę atrakcji na każdą porę roku.

Zimą:

  • narciarstwo i snowboard: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn obejmuje 270 kilometrów tras narciarskich i 9 wyciągów górskich;

  • narciarstwo biegowe: kilka szlaków oferuje trasy przez zimowy krajobraz;

  • wędrówki na rakietach śnieżnych: wycieczki z przewodnikiem lub własne odkrywanie alpejskiej przyrody;

  • saneczkarstwo: oświetlone tory saneczkowe zapewniają zabawę dla całej rodziny.

Latem:

  • wędrówki: ponad 400 kilometrów szlaków turystycznych prowadzi przez góry, od łatwych spacerów po wycieczki na szczyty;

  • kolarstwo górskie: jako jedno z wiodących miejsc rowerowych w Europie Saalbach Hinterglemm oferuje liczne szlaki, parki rowerowe i legendarny Big-5-Bike Challenge;

  • zajęcia rodzinne: tematyczne szlaki turystyczne, park linowy lub szlak na szczycie drzewa na końcu doliny zachwycą zarówno młodych, jak i starszych;

  • paralotniarstwo: zapierające dech w piersiach widoki na Alpy podczas lotu w tandemie.

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