Bruneiteich Heidenreichstein, Waldviertel
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Waldviertel
Naturalne lasy, torfowiska, rzeki i stawy

Waldviertel fascynuje dziewiczą, niemal mistyczną przyrodą: krajobrazy z falistymi wzgórzami, lasami, polami, formacjami skalnymi i zbiornikami wodnymi.

Waldviertel na północy Dolnej Austrii słynie z dziewiczej przyrody. Lasy, wrzosowiska i ponad 1400 stawów zdobią krajobraz. Idealne do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, takich jak turystyka piesza, rowerowa, jazda konna i golf. Średniowieczne zamki, historyczne pałace i wydarzenia kulturalne uzupełniają naturalne miejsca mocy. Koniecznie odwiedź imponujące "ruchome głazy"!

Fakty i liczby
Lokalizacja:na północy Dolnej Austrii
Ukryty klejnot:ruchome głazy
Parki przyrody:7
Park narodowy:Park Narodowy Doliny Dyi
Stawy i zbiorniki wodne1400

Wysoko nad krętą Doliną Dyi, przez którą przepływa dziewicza rzeka Dyja, znajduje się jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w Waldviertel: tak zwany Hennerausblick. Z góry widać miasto i średniowieczny Zamek Hardegg.

Karta Dolnej Austrii gwarantuje bezpłatny wstęp do około 350 atrakcji turystycznych.

Waldviertel w kadrze

Najciekawsze

Park Narodowy Doliny Dyi: ochrona przyrody i niespodzianki

Renesansowy zamek Rosenburg: poznaj historię

Wędrówka do "ruchomych głazów": pomnik przyrody ważący 105 t

Ścieżka Heidenreichstein Moor z wiszącym kamieniem (j.niem.)

Opactwo Zwettl: podróż w czasie do średniowiecza

Sole Felsen Bad Gmünd: relaks w leczniczej solance Bad Ischl

Narciarstwo biegowe: łagodna zima w Waldviertel (j.niem.)

Letnie wakacje w okolicy jezior zaporowych (j.niem.)

Historyczne mury miejskie: 7 uroczych miasteczek (j.niem.)

Atrakcje przyrodnicze Waldviertel: rekreacja i relaks

Aktywności w Waldviertel

Kultura gospód w Waldviertel

Przysmaki z regionalnego maku

Szary mak Waldviertel kwitnie w lipcu, barwiąc pola w spektakularnych odcieniach czerwieni i różu. Mak o słodkim i cierpkim smaku jest mielony lub tłoczony na olej. Kucharze uwielbiają go ze względu na łagodny i orzechowy smak. Ziarna maku wykorzystuje się w różnych słodkich potrawach: mogą być nadzieniem pierogów, strudli i ciast lub zawijane w makaron.

Tu mak odgrywa główną rolę:

Przepisy

Kluski z makiem z Waldviertel

Zarówno jako słodki deser, jak i danie główne kluski z makiem są kulinarną rozkoszą na każdą okazję.

Kluski z makiem z Waldviertel

Wyjątkowe zakwaterowanie

Bärenhof Kolm: kulinarne eskapady w Waldviertel (j.niem.)

Schlosshotel Rosenau: romantyczny zamek na wakacje

Loisium: Wine & Spa Hotel Langenlois

Gdzie kwitnie różnorodność

"Arka Noego" i bioróżnorodność nasion

Założone w 1989 roku stowarzyszenie ARCHE NOAH jest inicjatywą ogrodników, rolników i dziennikarzy. Celem jest zachowanie nasion jako podstawy żywienia. W końcu różnorodność uprawianych roślin została zmniejszona o 75% od 1900 roku. Właśnie dlatego ARCHE NOAH jest zaangażowane w zachowanie tysięcy zagrożonych odmian roślin i przywrócenie ich do ogrodów i na rynek, przy wsparciu ponad 17 000 członków. Tradycyjna uprawa nasion i produkcja nasion zostały nawet wpisane na listę austriackiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Czarujący ogród pokazowy prezentuje różnorodność regionalnych, historycznych i rzadkich gatunków roślin i oferuje wycieczki po ogrodzie.

Arka Noego

Najczęściej zadawane pytania

Waldviertel w Dolnej Austrii jest znany ze swojego zróżnicowanego krajobrazu i dziewiczej przyrody. Miłośnicy przyrody i rodziny lubią spędzać letnie wakacje w najbardziej wysuniętym na północ regionie Austrii - popularnym miejscu ucieczki od miejskiego upału.

Charakteryzujący się gęstymi lasami, łąkami i polami, strumieniami, rzekami i stawami, Waldviertel oferuje dzikie i romantyczne wrażenia przyrodnicze podczas wędrówek pieszych i rowerowych, jazdy konnej i gry w golfa. Wrzosowiska, torfowiska i tajemnicze "Wackelsteine" to główne atrakcje Waldviertel. Dzięki swojemu położeniu na granitowym płaskowyżu, Waldviertel doświadcza ciepłych dni i przyjemnie chłodnych nocy w lecie.

Waldviertel oferuje liczne szlaki turystyczne. Jedną z atrakcji jest wąwóz Ysperklamm, gdzie Wielka Ysper płynie wzdłuż spektakularnych klifów i wodospadów, wyłożonych dobrze zabezpieczonymi ścieżkami i mostami. Istnieją również atrakcyjne oferty dla rodzin i poszukiwaczy przygód z licznymi zajęciami na świeżym powietrzu.

Jazda na rowerze w Waldviertel oferuje idealne połączenie sportu i przyrody na zróżnicowanych trasach i ścieżkach rowerowych przez łąki i lasy:

  • Klasztorna ścieżka rowerowa łączy trzy klasztory i opactwa Geras, Pernegg i Altenburg. Jednodniowa wycieczka z atrakcjami kulturalnymi i urozmaiconym krajobrazem.

  • Trasa rowerowa Kamp-Dyja-Morawa jest jedną z najpiękniejszych tras rowerowych w Austrii i prowadzi przez ponad 400 kilometrów wzdłuż rzek Kamp, Dyja i Morawa, oferując zarówno łatwe, jak i wymagające odcinki.

  • Szlak Żelaznej Kurtyny prowadzi 200 kilometrów przez Waldviertel i Weinviertel, wzdłuż dawnej żelaznej kurtyny.

Waldviertel znajduje się w najbardziej wysuniętym na północny zachód regionie Dolnej Austrii. Południową granicę stanowi Dunaj, a na północy znajduje się granica z Republiką Czeską.

Niektóre z najpiękniejszych miejsc znanych ze swoich kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych specjalności:

  • Zwettl słynne z historycznego klasztoru i malowniczego krajobrazu wzdłuż rzeki Kamp.

  • Gmünd ma znaczenie historyczne i znajduje się w pobliżu różnych rezerwatów przyrody.

  • Raabs an der Thaya słynie z malowniczego piękna i aktywności na świeżym powietrzu wzdłuż rzeki Dyja.

  • Hardegg - to najmniejsze miasto w Austrii oferuje historyczne zabytki. Leży wśród lasy.

  • Drosendorf oferuje dobrze zachowane średniowieczne mury miejskie i dostęp do idyllicznej doliny rzeki Dyja.

  • Heidenreichstein słynie z zamku i naturalnych wrzosowisk.

  • Litschau to najbardziej wysunięte na północ miasto Austrii z rozległymi szlakami turystycznymi.

  • Gars am Kamp jest znane z leczniczego klimatu i historycznych ruin.

  • Grafenegg: jego centrum stanowi zamek Grafenegg z atrakcjami kulturalnymi, takimi jak futurystyczna scena na świeżym powietrzu w parku krajobrazowym i nowoczesna sala koncertowa.

Ruchome głazy w Waldviertel od wieków fascynują odwiedzających jako małe cuda natury. Często spoczywają na łatwo dostępnych powierzchniach i można je bez trudu wprawić w kołysanie lub chybotanie. Ich formacja sięga milionów lat wstecz.

Waldviertel leży na granitowym płaskowyżu, który niegdyś stanowił podstawę wysokiego pasma górskiego w Europie Środkowej. Kiedy góry uległy erozji, granitowa skała rozpadła się pod ziemią na prostokątne bloki. Miliony lat później, gdy erozja i morza ukształtowały ląd, kamienne bloki wydostały się na powierzchnię. Wnikająca w szczeliny woda i dalsze wietrzenie zaokrągliły krawędzie i wydobyły kamienie - tak zwane "pozostałości" - na powierzchnię. Interakcja procesów fizycznych i chemicznych tworzy bloki o zaokrąglonych krawędziach, które wyglądają jak ułożone w stos poduszki. Pomimo wielu teorii naukowych, ich dokładna geneza pozostaje tajemnicą. Historie i legendy dostarczają własnych wyjaśnień i sprawiają, że ruchome głazy są mistycznym pomnikiem przyrody Waldviertel.

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