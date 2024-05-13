Waldviertel
Naturalne lasy, torfowiska, rzeki i stawy
Introduction
Waldviertel na północy Dolnej Austrii słynie z dziewiczej przyrody. Lasy, wrzosowiska i ponad 1400 stawów zdobią krajobraz. Idealne do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, takich jak turystyka piesza, rowerowa, jazda konna i golf. Średniowieczne zamki, historyczne pałace i wydarzenia kulturalne uzupełniają naturalne miejsca mocy. Koniecznie odwiedź imponujące "ruchome głazy"!
Wysoko nad krętą Doliną Dyi, przez którą przepływa dziewicza rzeka Dyja, znajduje się jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w Waldviertel: tak zwany Hennerausblick. Z góry widać miasto i średniowieczny Zamek Hardegg.
Karta Dolnej Austrii gwarantuje bezpłatny wstęp do około 350 atrakcji turystycznych.
Waldviertel w kadrze
Najciekawsze
Przysmaki z regionalnego maku
Szary mak Waldviertel kwitnie w lipcu, barwiąc pola w spektakularnych odcieniach czerwieni i różu. Mak o słodkim i cierpkim smaku jest mielony lub tłoczony na olej. Kucharze uwielbiają go ze względu na łagodny i orzechowy smak. Ziarna maku wykorzystuje się w różnych słodkich potrawach: mogą być nadzieniem pierogów, strudli i ciast lub zawijane w makaron.
Tu mak odgrywa główną rolę:
Przepisy
Wyjątkowe zakwaterowanie
"Arka Noego" i bioróżnorodność nasion
Założone w 1989 roku stowarzyszenie ARCHE NOAH jest inicjatywą ogrodników, rolników i dziennikarzy. Celem jest zachowanie nasion jako podstawy żywienia. W końcu różnorodność uprawianych roślin została zmniejszona o 75% od 1900 roku. Właśnie dlatego ARCHE NOAH jest zaangażowane w zachowanie tysięcy zagrożonych odmian roślin i przywrócenie ich do ogrodów i na rynek, przy wsparciu ponad 17 000 członków. Tradycyjna uprawa nasion i produkcja nasion zostały nawet wpisane na listę austriackiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Czarujący ogród pokazowy prezentuje różnorodność regionalnych, historycznych i rzadkich gatunków roślin i oferuje wycieczki po ogrodzie.