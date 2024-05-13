"Arka Noego" i bioróżnorodność nasion

Założone w 1989 roku stowarzyszenie ARCHE NOAH jest inicjatywą ogrodników, rolników i dziennikarzy. Celem jest zachowanie nasion jako podstawy żywienia. W końcu różnorodność uprawianych roślin została zmniejszona o 75% od 1900 roku. Właśnie dlatego ARCHE NOAH jest zaangażowane w zachowanie tysięcy zagrożonych odmian roślin i przywrócenie ich do ogrodów i na rynek, przy wsparciu ponad 17 000 członków. Tradycyjna uprawa nasion i produkcja nasion zostały nawet wpisane na listę austriackiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Czarujący ogród pokazowy prezentuje różnorodność regionalnych, historycznych i rzadkich gatunków roślin i oferuje wycieczki po ogrodzie.