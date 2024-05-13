5. Odpowiedzialność

Österreich Werbung lub osoby lub firmy związane z Österreich Werbung nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody (np. utracony zysk, bezużyteczne wydatki, szkody wnikające z utraty danych, utracone zarobki, roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, koszty doradztwa prawnego i koszty sporządzenia umowy). Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy w szczególności wszelkich szkód powstałych w wyniku użytkowania witryny, tymczasowego lub długotrwałego braku możliwości jej użytkowania (przestój), ograniczonej dostępności witryny lub znajdujących się w niej treści, wadliwej prezentacji treści, prezentacji obcych treści, a także prezentacji hiperłączy w witrynie austria.info / austriatourism.com.

Österreich Werbung nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania lub innych zbiorów danych, powstałe w wyniku użytkowania witryny austria.info / austriatourism.com lub spowodowane przez jej zawartość. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi oferowane Österreich Werbung są realizowane także z udziałem innych operatorów. Dostępność usług jest z tego powodu zależna od dostarczenia usług sieciowych przez inne podmioty. Österreich Werbung nie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swoich usług bez przerw i w każdym czasie. Użytkownik jest świadomy, że Österreich Werbung nie ma wpływu na możliwość dostępu do Internetu, prędkość przesyłu, a także dostępność i stabilność połączeń sieciowych i punktów dostępowych do Internetu. Österreich Werbung ma prawo do zarządzenia przerwy w dostępności serwisu z przyczyn wewnętrznych, na przykład z powodu prac konserwacyjnych, na odpowiedni okres czasu.

Do czasowego ograniczenia dostępności serwisu może dojść w szczególności z przyczyn związanych z działaniem siły wyższej, strajkami, lokautami i zarządzeniami urzędowymi, a także z powodu zmian technicznych w systemach Österreich Werbung lub innych działań, niezbędnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu lub wprowadzenia ulepszeń (np. prace konserwacyjne, naprawy itp.). Użytkownik nie może dochodzić z tego powodu żadnych roszczeń, jednakże Österreich Werbung będzie dążyć do szybkiego usunięcia zakłóceń. Użytkownik ma prawo korzystać z serwisu Österreich Werbung na własne ryzyko i koszt i jest zobowiązany do używania w tym celu tylko odpowiednich urządzeń technicznych, jak np. odpowiedniego komputera, modemu itp. Użytkownik jest też zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa w zakresie korzystania z serwisu. Zabronione jest w szczególności korzystanie z serwisu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem. W przypadku usług świadczonych bezpłatnie, Österreich Werbung zastrzega sobie możliwość żądania za nie opłat po uprzednim zawiadomieniu użytkowników. Użytkownicy w żadnym wypadku nie mogą sobie rościć prawa do bezpłatnych usług.

Österreich Werbung oferuje użytkownikom na swoim portalu internetowym także usługi (np. dostarczanie informacji), które są dostarczane, wykonywane lub udostępniane w inny sposób przez osoby trzecie. Österreich Werbung będzie w miarę swoich możliwości dążyć także do tego, aby poprzez prowadzenie portalu internetowego nie naruszać praw osób trzecich, w szczególności, ale nie wyłącznie, praw autorskich, prawa do wykonywania praw autorskich, praw ze znaku towarowego i innych praw użytkowania. Österreich Werbung nie gwarantuje jednak, że usługi (np. informacje), z których korzystają użytkownicy, nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności, ale nie wyłącznie, prawami autorskimi, prawami do wykonywania praw autorskich, prawami ze znaku towarowego i innymi prawami użytkowania. Odpowiedzialność za jakiekolwiek wynikające stąd szkody jest wyłączona. Österreich Werbung nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sprawne działanie udostępnianego w serwisie oprogramowania do pobrania (np. wygaszaczy ekranu), w szczególności za ewentualne szkody (pośrednie), powstałe w wyniku użytkowania tego oprogramowania (np. uszkodzenie systemu operacyjnego).

Österreich Werbung dąży do zapewnienia poprawności, kompletności i aktualności zamieszczanych w witrynie cen. Ponieważ jednak Österreich Werbung otrzymuje informacje na temat cen od osób trzecich, nie ma możliwości sprawdzenia ich zgodności z prawdą, zwłaszcza że ceny podlegają regularnym zmianom. Z tego względu Österreich Werbung nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zamieszczanych w witrynie cen.

Powyższe ogólne wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje niezależnie od podstawy podnoszonego roszczenia także w przypadku lekkiej niedbałości, a w stosunku do przedsiębiorców także w przypadku rażącej niedbałości. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje roszczenia wynikające i niewynikające z umowy.