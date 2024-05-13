Drumeții cu copii
Trasee și excursii pentru întreaga familie
Natura Austriei este ideală pentru a fi explorată într-o drumeție cu familia. Munții și pășunile alpine din Austria sunt un imens teren de joacă, unde lejeritatea face parte din echipamentul de drumeție. Ochii copiilor se luminează de mândrie atunci când au găsit cea mai bună creangă pe care să o folosească pe post de baston. Cei mici observă curioși o colonie de furnici. Iar spre sfârșitul drumeției, decid cu plăcere între Kaiserschmarren și găluște dulci pufoase ca recompensă la cabana de munte.
În natura Austriei, traseul (de drumeție) este destinația. Este cadrul pentru veselia și seninătatea pe care părinții și copiii deopotrivă și le doresc în viața de zi cu zi. Aici, printre miile de nuanțe de verde ale pădurii și de-a lungul lacurilor cristaline care reflectă panorama montană, se creează amintiri. Cursa până la marginea pădurii, rezolvarea enigmelor în cadrul drumeției tematice și echilibristica pe trunchiurile copacilor sunt cele care încântă inimile copiilor. Aceste momente de neuitat pe cărarea din pădure, la cabana de munte sau lângă apă sunt cele care caracterizează stilul de viață alpin din Austria. Este ușor să-i entuziasmezi pe copii cu privire la minunile naturii de aici. Iar ei vor aprecia ceea ce știu.
Cele mai frumoase 6 trasee de drumeție tematice pentru copii
4 drumeții pe apă cu copii
3 trasee de drumeții pe distanțe lungi pentru familii
Buna dispoziție în drumețiile cu copii
Picioarele copiilor sunt grele și au nevoie de motivație? Cu aceste sfaturi, cei mici vor uita repede că pur și simplu nu au putut face încă un pas.
Cântați cântece de drumeție și organizați concursuri: câți pași sunt până la următoarea curbă? Cine știe un cuvânt care rimează cu veveriță?
Încorporează exerciții de dexteritate de-a lungul drumului: exerciții de echilibristică pe trunchiuri de copaci, sărituri, slalom
Cățărarea pe bolovani și stive de lemne
Aruncarea pietrelor de-a lungul pârâurilor
Picnic pe următoarea bancă
Lista de verificare pentru rucsacul copiilor
Chiar și cei mici vor să joace rolul lor în drumeție și să se simtă mari cu propriul lor rucsac. Este important ca rucsacul împachetat să nu cântărească mai mult de 10% din greutatea corporală a copilului - în caz contrar, acesta va deveni rapid prea greu, iar excursia prea obositoare pentru picioarele copilului. Acesta trebuie împachetat întotdeauna pentru copii - fie în rucsacul pentru copii, fie în rucsacul pentru adulți:
pelerină de ploaie
sticlă de băut reîncărcabilă
gustări energizante
șapcă pentru protecție solară
vestă călduroasă din fleece
cremă de plajă
Drumeții cu un cărucior
Cele mai frumoase trasee de drumeții pentru familii
FAQs
Cum îi poți face pe copii interesați de natură?
În timpul drumețiilor, îi putem sensibiliza în mod ludic pe copii cu privire la protecția climei și a mediului mediului. Ei realizează rapid cât de demnă este natura de a fi protejată.
Natura ca o aventură: explică-le copiilor că natura este un loc de joacă plin de aventuri de care trebuie să fim atenți. Atunci când fac drumeții, ei descoperă plante interesante, animale și poteci misterioase în pădure.
Mediul ca manual: folosește drumeția ca o ocazie de a vorbi despre protecția mediului într-un mod ludic. Explică-le copiilor cum putem contribui la protejarea mediului evitând gunoaiele sau protejând plantele.
Responsabilitate personală: adunați gunoaiele împreună, organizează mici „misiuni de mediu” și explică-le copiilor cum își asumă responsabilitatea prin acțiunile lor.
Distracție și creativitate: folosește-ți imaginația, faceți împreună meșteșuguri în natură, scrieți jurnale de mediu. În acest fel, conștientizarea problemelor de mediu prin joacă prinde viață și rămâne în memorie.