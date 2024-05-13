Copiii sunt curioși. Traseele de drumeții din Austria sunt potrivite pentru o zi variată de drumeții, sunt distractive și oferă varietate.

Natura Austriei este ideală pentru a fi explorată într-o drumeție cu familia. Munții și pășunile alpine din Austria sunt un imens teren de joacă, unde lejeritatea face parte din echipamentul de drumeție. Ochii copiilor se luminează de mândrie atunci când au găsit cea mai bună creangă pe care să o folosească pe post de baston. Cei mici observă curioși o colonie de furnici. Iar spre sfârșitul drumeției, decid cu plăcere între Kaiserschmarren și găluște dulci pufoase ca recompensă la cabana de munte.

În natura Austriei, traseul (de drumeție) este destinația. Este cadrul pentru veselia și seninătatea pe care părinții și copiii deopotrivă și le doresc în viața de zi cu zi. Aici, printre miile de nuanțe de verde ale pădurii și de-a lungul lacurilor cristaline care reflectă panorama montană, se creează amintiri. Cursa până la marginea pădurii, rezolvarea enigmelor în cadrul drumeției tematice și echilibristica pe trunchiurile copacilor sunt cele care încântă inimile copiilor. Aceste momente de neuitat pe cărarea din pădure, la cabana de munte sau lângă apă sunt cele care caracterizează stilul de viață alpin din Austria. Este ușor să-i entuziasmezi pe copii cu privire la minunile naturii de aici. Iar ei vor aprecia ceea ce știu.