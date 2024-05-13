Drumeții cu copii
Trasee și excursii pentru întreaga familie

Copiii sunt curioși. Traseele de drumeții din Austria sunt potrivite pentru o zi variată de drumeții, sunt distractive și oferă varietate.

Natura Austriei este ideală pentru a fi explorată într-o drumeție cu familia. Munții și pășunile alpine din Austria sunt un imens teren de joacă, unde lejeritatea face parte din echipamentul de drumeție. Ochii copiilor se luminează de mândrie atunci când au găsit cea mai bună creangă pe care să o folosească pe post de baston. Cei mici observă curioși o colonie de furnici. Iar spre sfârșitul drumeției, decid cu plăcere între Kaiserschmarren și găluște dulci pufoase ca recompensă la cabana de munte.

În natura Austriei, traseul (de drumeție) este destinația. Este cadrul pentru veselia și seninătatea pe care părinții și copiii deopotrivă și le doresc în viața de zi cu zi. Aici, printre miile de nuanțe de verde ale pădurii și de-a lungul lacurilor cristaline care reflectă panorama montană, se creează amintiri. Cursa până la marginea pădurii, rezolvarea enigmelor în cadrul drumeției tematice și echilibristica pe trunchiurile copacilor sunt cele care încântă inimile copiilor. Aceste momente de neuitat pe cărarea din pădure, la cabana de munte sau lângă apă sunt cele care caracterizează stilul de viață alpin din Austria. Este ușor să-i entuziasmezi pe copii cu privire la minunile naturii de aici. Iar ei vor aprecia ceea ce știu.

Cele mai frumoase 6 trasee de drumeție tematice pentru copii

4 drumeții pe apă cu copii

3 trasee de drumeții pe distanțe lungi pentru familii

Drumeție de familie Großarltal

O drumeție de trei zile de la Cabană la cabană. Cu etape zilnice adaptate copiilor și un timp de mers de trei până la patru ore, copiii de la vârsta de patru ani pot gestiona cu ușurință această drumeție.

Johnsbacher Almenrunde

Turul duce pe poteci pitorești la patru cabane de munte cu servicii, care pot fi parcurse individual sau ca o buclă lină.

tur de familie de 3 zile Alpbachtal

Pe drumul de la Alpbach la Pinzgerhof și înapoi, puteți să vă bălăciți în apele răcoritoare ale Höslacke și să mângâiați animalele din ferme. Un punct culminant: o ședere peste noapte într-o cabană rustică din lemn.

Buna dispoziție în drumețiile cu copii

Picioarele copiilor sunt grele și au nevoie de motivație? Cu aceste sfaturi, cei mici vor uita repede că pur și simplu nu au putut face încă un pas.

  • Cântați cântece de drumeție și organizați concursuri: câți pași sunt până la următoarea curbă? Cine știe un cuvânt care rimează cu veveriță?

  • Încorporează exerciții de dexteritate de-a lungul drumului: exerciții de echilibristică pe trunchiuri de copaci, sărituri, slalom

  • Cățărarea pe bolovani și stive de lemne

  • Aruncarea pietrelor de-a lungul pârâurilor

  • Picnic pe următoarea bancă

Lista de verificare pentru rucsacul copiilor

Chiar și cei mici vor să joace rolul lor în drumeție și să se simtă mari cu propriul lor rucsac. Este important ca rucsacul împachetat să nu cântărească mai mult de 10% din greutatea corporală a copilului - în caz contrar, acesta va deveni rapid prea greu, iar excursia prea obositoare pentru picioarele copilului. Acesta trebuie împachetat întotdeauna pentru copii - fie în rucsacul pentru copii, fie în rucsacul pentru adulți:

  • pelerină de ploaie

  • sticlă de băut reîncărcabilă

  • gustări energizante

  • șapcă pentru protecție solară

  • vestă călduroasă din fleece

  • cremă de plajă

Drumeții cu un cărucior

Familiile cu cărucioare fac progrese excelente pe aceste trasee.

Vorarlberg

Jucați-vă lângă pârâu și în natură, vizitați și mângâiați animale. Aceste trasee de drumeție și de plimbare sunt potrivite pentru cărucioare.

Tirol

Aici există o serie întreagă de excursii ușoare care sunt perfecte pentru cărucioare. Ușor nu înseamnă plictisitor.

Austria Superioară

Pe aceste aproximativ 300 de drumeții din Austria Superioară, căruciorul aproape că se împinge singur.

Cele mai frumoase trasee de drumeții pentru familii

Vorarlberg

Austria Inferioară

SalzburgerLand

Tirol

Styria

Carintia

Austria Superioară

FAQs

Pentru a te asigura că o drumeție în familie rămâne o amintire frumoasă pentru toată lumea, trebuie luate în considerare abilitățile și dorințele copiilor. Este important să adaptați întotdeauna turul la cel mai puțin pregătit membru al grupului și să faceți pauze.

Cum îi poți face pe copii interesați de natură?

În timpul drumețiilor, îi putem sensibiliza în mod ludic pe copii cu privire la protecția climei și a mediului mediului. Ei realizează rapid cât de demnă este natura de a fi protejată.

  • Natura ca o aventură: explică-le copiilor că natura este un loc de joacă plin de aventuri de care trebuie să fim atenți. Atunci când fac drumeții, ei descoperă plante interesante, animale și poteci misterioase în pădure.

  • Mediul ca manual: folosește drumeția ca o ocazie de a vorbi despre protecția mediului într-un mod ludic. Explică-le copiilor cum putem contribui la protejarea mediului evitând gunoaiele sau protejând plantele.

  • Responsabilitate personală: adunați gunoaiele împreună, organizează mici „misiuni de mediu” și explică-le copiilor cum își asumă responsabilitatea prin acțiunile lor.

  • Distracție și creativitate: folosește-ți imaginația, faceți împreună meșteșuguri în natură, scrieți jurnale de mediu. În acest fel, conștientizarea problemelor de mediu prin joacă prinde viață și rămâne în memorie.

