Lebensgefühl de Austria 
Experiențe de neuitat în orice anotimpNatura, munții și lacurile, comorile culturale și miile de momente de răsfăț sunt ingredientele perfecte pentru porția ta de Lebensgefühl.
Iarna ta în Austria

Lebensgefühl #laelacasă

Descoperă cele mai frumoase idei care îți vor transforma vacanța în Austria într-o experiență de neuitat.

Femeile din viața marilor compozitori

Știm multe despre excepționalele creații ale lui W. A. Mozart și ale lui J. Strauss fiul (și pe bună dreptate), dar în spatele acestor coloși ai muzicii s-au aflat femei uimitoare, care le-au susținut carierele strălucite, sacrificând, poate, din propriul geniu.

Gastronomia din toate perspectivele

Austria este despre experiența simțurilor, despre răsfățul papilelor gustative. Lebensgefühl înseamnă să te lași purtat/ă de povestea aromelor. Descoperă locuri, miresme și secrete culinare.

Experiențe pe timpul iernii

Experiențe una și una pentru o vacanță de neuitat.

Săniuș în Austria

O iarnă plină de experiențe

Iarna, la fel de diversă ca voi.
Vienna (la) Pass

Descoperă Viena în cel mai usor mod cu putintă

Vienna City Pass este un card turistic practic care îți oferă acces la cele mai renumite atracții, muzee și obiective turistice din Viena. Există două versiuni: Vienna PASS, care oferă acces all-inclusive la până la 90 de atracții pentru 1 până la 6 zile consecutive, și Vienna FLEXI Pass, care permite o selecție flexibilă de 2-5 atracții în 60 de zile. Cardul mai include și utilizarea autobuzelor HOP ON HOP OFF, care oferă patru rute diferite pentru a explora orașul într-un mod confortabil și ecologic. În plus, există puncte de atracție precum trenul panoramic de la Palatul Schönbrunn, care permite un tur relaxat. Cu Vienna City Pass, vei descoperi Viena în mod individual și fără stres.

Către nenumăratele posibilităti

#iarnaculturală

Descoperă repere culturale, numai bune de explorat.

A charming way to fly

Știai că:

  • Austrian Airlines este cea mai mare companie aeriană din Austria și operează o rețea globală de rute, concentrându-se pe Europa Centrală și de Est? În fiecare zi, peste 6 000 de angajați se asigură că până la 400 de zboruri pe zi decolează și ajung în siguranță la mai mult de 120 de destinații.

  • Austrian Airlines dorește să își reducă la jumătate emisiile nete de CO2 până în 2030 față de 2019 și să opereze complet neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2 până în 2050?

  • Austrian Airlines face parte din Lufthansa Group, cel mai mare grup aerian din Europa? Împreună cu alte 24 de companii aeriene, Austrian este membră a Star Alliance.

  • Cu un singur clic poți cumpăra și un bilet combinat Air&Railway către Salzburg, Linz sau Innsbruck? Află aici mai multe.

  • Prețul biletelor între România și Austria începe de la 99 de euro în ambele sensuri? Planifică-ți chiar acum următoarea călătorie!

Repere pentru întregul an

Acele lucruri pe care nu ai voie să le ratezi dacă ești în Austria – fie vară, toamnă, iarnă sau primăvară.

O experiență, o întâlnire, uneori o clipită – iar noul devine ceva cunoscut. Un sentiment care se simte autentic în conexiunea cu oamenii care trăiesc aici. Vacanța în Austria: simte Lebensgefühl pe pielea ta.

Fă cunoștință cu Austria

Indiferent de sezon și de anotimp, Austria are multe de oferit.

Întrebări adresate frecvent

Austria este o destinație ideală tot anul, cu ieri reci, veri calde, precum și primăveri și toamne cu vreme blândă; aici ai mereu câte ceva de făcut și de întreprins: 

  • Primăvara până toamna: Bucură-te de temperaturi blânde și descoperă orașele și natura din Austria. Profită de timp pentru a explora orașul Viena sau bucură-te de activități acvatice pe Lacul Neusiedler. 

  • Iarna: Descoperă lumea zăpezii din Austria și experimentează adrenalina pe care ți-o oferă sporturile de iarnă. În Austria ai garanția zăpezii încă de la finalul lunii noiembrie, în special în Alpii Tirolezi și în SalzburgerLand, regiuni perfecte pentru vacanțe la schi.

Pentru a călători în Austria ai la dispoziție mai multe variante, la fel de confortabile:

  • Cu trenul: O rețea feroviară bine dezvoltată face călătoriile mai ușoare. ÖBB și Westbahn oferă conexiuni rapide și confortabile.

  • Cu mașina: Austria are o rețea de drumuri excelentă. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că taxele de drum sunt obligatorii pe autostrăzi și drumurile expres.

  • Cu avionul: Austria are numeroase aeroporturi internaționale, inclusiv Viena, Salzburg, Innsbruck și Graz. Aeroportul din Viena este cel mai mare hub.

Cum ajung în Austria

Austria te va încânta cu numeroase obiective turistice impresionante, care fac ca fiecare regiune să fie specială în felul ei unic. De la repere culturale până la experiențe naturale care îți vor tăia pur și simplu respirația: Austria îți dăruiește multe locuri de explorat. Pentru a descoperi cele mai bune obiective turistice pentru vizita ta, îți recomandăm să arunci o privire la prezentarea generală de pe pagina noastră.

Obiective turistice în Austria

Austria este destinația ideală, care te va încânta cu natură impresionantă și o cultură bogată. Poți explora peisaje alpine splendide, orașe istorice și regiuni de schi de primă clasă. Austria este cunoscută pentru bucătăria deosebită, iar ca exemple nu putem să nu menționăm șnițelul vienez și tortul Sacher. Țara oferă o rețea bine dezvoltată de transport public și opțiuni de călătorie durabile. Obiective turistice precum castele, lacuri și situri din patrimoniul mondial UNESCO fac ca vizita ta să fie deosebit de bogată.

Austria oferă numeroase locuri frumoase care vor încânta iubitorii de natură și cultură. De la peisaje montane absolut fascinante până la orașe încărcate de istorie: fiecare destinație are propriul șarm, de care te vei îndrăgosti iremediabil. Fie că ești în căutare de activități în aer liber, experiențe culturale sau de relaxare pură: Austria are ceva potrivit pentru orice dorință.

