Numeroase cursuri de apă și râuri curg prin peisajele austriece – acestea sunt printre cele mai curate din Europa. De aceea, înotul în râu este o idee excelentă!

Evident că nu putem să ne scăldăm în orice râu. Dar cei care cunosc cele mai frumoase băi naturale cu maluri de pietriș și golfuri în peisaje fluviale romantice vor fi încântați.

Ștrandurile de pe râu au o tradiție îndelungată în Austria. Chiar și cu peste 100 de ani în urmă, oamenii căutau răcoare și relaxare în râuri și pâraie. Aceste băi naturale cu clădiri simple din lemn și ape limpezi caracterizează și astăzi peisajul în locuri ascunse - cum ar fi Kampbad Plank din Waldviertel.

Astăzi este aproape „retro chic” să te bucuri de plăcerea simplă a înotului într-un astfel de loc. În Austria, scăldatul în râu are o tradiție îndelungată. Austria, cu apele sale curate, face posibil acest lucru! Trebuie numai să știi unde.