O baie în râu
Înoată împotriva curentului răcoritor

Numeroase cursuri de apă și râuri curg prin peisajele austriece – acestea sunt printre cele mai curate din Europa. De aceea, înotul în râu este o idee excelentă!

Evident că nu putem să ne scăldăm în orice râu. Dar cei care cunosc cele mai frumoase băi naturale cu maluri de pietriș și golfuri în peisaje fluviale romantice vor fi încântați. 

Ștrandurile de pe râu au o tradiție îndelungată în Austria. Chiar și cu peste 100 de ani în urmă, oamenii căutau răcoare și relaxare în râuri și pâraie. Aceste băi naturale cu clădiri simple din lemn și ape limpezi caracterizează și astăzi peisajul în locuri ascunse - cum ar fi Kampbad Plank din Waldviertel. 

Astăzi este aproape „retro chic” să te bucuri de plăcerea simplă a înotului într-un astfel de loc. În Austria, scăldatul în râu are o tradiție îndelungată. Austria, cu apele sale curate, face posibil acest lucru! Trebuie numai să știi unde. 

Scăldat de neuitat

„Strombad“ este termenul desuet folosit în Austria pentru ștrandurile publice și naturale. Și, într-adevăr, tradiția de a te răcori în râu în zilele fierbinți de vară există de mult timp. Ștrandurile bine întreținute dau o idee despre cum se celebra vara în anii 20.

Ștrandul Drosendorf: relaxare pe Thaya

Sommerfrische la superlativ: pavilionul istoric din lemn, peluza pentru plajă și umbra copacilor combină relaxarea, cultura și istoria pe Thaya.

Ștrandul Drosendorf

Kampbad Plank: stare de vară în Waldviertel

Adesea, locurile simple și liniștite sunt cele care surprind cu o porție de neașteptat. Două dintre aceste locuri sunt Waldviertel și Kampbad din Plank.

Ștrandul Plank am Kamp

Ai grijă când faci baie în râu!

Intrarea și scăldatul se fac întotdeauna pe propriul risc. Îți recomandăm să respecți sfaturile pe care ți le oferim pe această pagină.

Direct la traseul de ciclism Ybbstal: un loc superb, unde copii pot face baie în voie

Baie în Ybbs

Scăldat în râu la Dunărea Veche Fresh în natura din oraș

Vienezii își iubesc Dunărea Veche! La urma urmei, timp de generații a avut tot ceea ce este necesar pentru o zonă de agrement ideală pentru scăldat și înot: calitate excelentă a apei, sporturi nautice, localuri, piste pentru biciclete și copaci străvechi pentru umbră.

Ștrandul Alte Donau

Ideal pentru familii: apa puțin adâncă, peluzele pentru plajă și locurile de joacă oferă relaxare și distracție. Perfect pentru înot, relaxare și sporturi nautice.

Ștrandul Alte Donau

Ștrandul Gänsehäufel de pe Dunărea Veche

Ștrandul cult al Vienei de pe Dunărea Veche: cu plaja sa naturală, grădina de cățărări, terenurile de sport și zonele de plajă, este un paradis urban.

Ștrandul Gänsehäufel

Angelibad pe Dunărea Veche

Plajă naturală, apă puțin adâncă, peluze umbroase pentru plajă și un loc de joacă mare: familiile vor găsi aici relaxare, distracție la scăldat și numeroase activități.

Angelibad

Baie în râu în Bregenzerwald: răcorire în Bregenzerach cu zone de scăldat pe malul râului

Scăldat în râu în Bregenzerwald

Înot în râu în SalzburgerLand și în apropierea orașului

Toate regiunile din SalzburgerLand se mândresc cu frumusețea naturală. Nu este de mirare că oamenii își iubesc munții și lacurile. Dacă îți place să fii foarte aproape de natură, caută unul dintre frumoasele locuri de scăldat de lângă un pârâu sau un râu.

Scăldat în Taugl

Taugl curge între Bad Vigaun și Kuchl - un pârâu cristalin care trece prin defileuri, cascade și rezervații naturale. Aici, idilicul este la el acasă.

Taugl

Königsseeache: scăldat la un alt nivel

Cei care iubesc scăldatul în râu nu trebuie să rateze Königsseeache. Golfuri liniștite, apă răcoritoare într-un peisaj virgin de câmpie inundabilă.

Königsseeache

Almbach-Felsenbad: paradisul sculptat în piatră

În timp aici s-au format bălți mici și mari în care se adună apa cristalină. Ce tratament natural răcoritor!

Almbach-Felsenbad

Val de surfing pe Almkanal: un curs de apă istoric

Almkanal aprovizionează orașul Salzburg cu apă încă din secolul al XII-lea. Astăzi este o zonă de recreere locală. Și are chiar și un val de surfing.

Val de surfing pe Almkanal

Iată alte câteva puncte de atracție pentru înotul în râu

O baie într-unul din râurile din Carintia

O baie într-unul din râurile din Austria Inferioară

O baie într-unul din râurile din Stiria

O baie într-unul din râurile din Tirol

Sfaturi pentru scăldat în siguranță într-un ștrand pe râu

1. Respectă interdicția de scăldat!

În cazul în care semnele interzic scăldatul, există un motiv pentru aceasta: curenți, navigație, țărmuri mlăștinoase sau zone de conservare a apei. Așadar, respectă întotdeauna o interdicție de scăldat! Cu toate acestea, acest lucru se aplică și dacă nu sunt plăcuțe informaționale: Siguranța are prioritate!

2. Atenție la curenți!

Condițiile din râuri sunt diferite de cele din lacuri și piscine: obstacolele din apă, viteza mare a fluxului sau traficul maritim pot crea curenți. Evită astfel de surse de pericol!

3. Gestionează-ți forțele!

Cel mai bine este să înoți în apropiere de mal. În acest fel îți poți estima mai bine forțele și drumul de întoarcere – uneori este mai lung decât te aștepți.

4. Ai grijă când sari!

Dacă nu ești familiarizat cu apa, este cel mai sigur să te abții de la sărituri în zonele de țărm și în zonele cu apă puțin adâncă.

5. Cool down!

Supraîncălzit din cauza soarelui, ar trebui să te obișnuiești doar încet cu apa rece. Pur și simplu răcorește-te sau fă un duș mai rece înainte de a te scălda.

6. Zone de scăldat accesibile publicului

Orice persoană care alege o zonă de înot liber accesibilă sau „sălbatică” - fără semnalizare sau instrucțiuni - înoată acolo pe propriul risc.

Informații privind protecția climei

Înapoi în natură! Măsurile de renaturalizare ale Austriei

În cadrul a numeroase proiecte de renaturalizare, fostele oaze naturale sunt readuse la ceea ce au fost odată: habitate vii, naturale.

De regulă, atunci când oamenii intervin în mod nechibzuit în natură, acest lucru nu este în avantajul biodiversității animalelor și plantelor. Secarea mlaștinilor, defrișarea pădurilor și îndiguirea râurilor au consecințe devastatoare pentru ecosistem. Prin urmare, o reevaluare responsabilă a fost demult în curs de desfășurare în Austria. Aici îți prezentăm trei exemple:

