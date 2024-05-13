O baie în râu
Înoată împotriva curentului răcoritor
Evident că nu putem să ne scăldăm în orice râu. Dar cei care cunosc cele mai frumoase băi naturale cu maluri de pietriș și golfuri în peisaje fluviale romantice vor fi încântați.
Ștrandurile de pe râu au o tradiție îndelungată în Austria. Chiar și cu peste 100 de ani în urmă, oamenii căutau răcoare și relaxare în râuri și pâraie. Aceste băi naturale cu clădiri simple din lemn și ape limpezi caracterizează și astăzi peisajul în locuri ascunse - cum ar fi Kampbad Plank din Waldviertel.
Astăzi este aproape „retro chic” să te bucuri de plăcerea simplă a înotului într-un astfel de loc. În Austria, scăldatul în râu are o tradiție îndelungată. Austria, cu apele sale curate, face posibil acest lucru! Trebuie numai să știi unde.
Scăldat de neuitat
Ștrandul Drosendorf: relaxare pe Thaya
Sommerfrische la superlativ: pavilionul istoric din lemn, peluza pentru plajă și umbra copacilor combină relaxarea, cultura și istoria pe Thaya.
Ai grijă când faci baie în râu!
Intrarea și scăldatul se fac întotdeauna pe propriul risc. Îți recomandăm să respecți sfaturile pe care ți le oferim pe această pagină.
Direct la traseul de ciclism Ybbstal: un loc superb, unde copii pot face baie în voie
Scăldat în râu la Dunărea Veche Fresh în natura din oraș
Ștrandul Alte Donau
Ideal pentru familii: apa puțin adâncă, peluzele pentru plajă și locurile de joacă oferă relaxare și distracție. Perfect pentru înot, relaxare și sporturi nautice.
Ștrandul Gänsehäufel de pe Dunărea Veche
Ștrandul cult al Vienei de pe Dunărea Veche: cu plaja sa naturală, grădina de cățărări, terenurile de sport și zonele de plajă, este un paradis urban.
Baie în râu în Bregenzerwald: răcorire în Bregenzerach cu zone de scăldat pe malul râului
Înot în râu în SalzburgerLand și în apropierea orașului
Scăldat în Taugl
Taugl curge între Bad Vigaun și Kuchl - un pârâu cristalin care trece prin defileuri, cascade și rezervații naturale. Aici, idilicul este la el acasă.
Königsseeache: scăldat la un alt nivel
Cei care iubesc scăldatul în râu nu trebuie să rateze Königsseeache. Golfuri liniștite, apă răcoritoare într-un peisaj virgin de câmpie inundabilă.
Almbach-Felsenbad: paradisul sculptat în piatră
În timp aici s-au format bălți mici și mari în care se adună apa cristalină. Ce tratament natural răcoritor!
Iată alte câteva puncte de atracție pentru înotul în râu
Sfaturi pentru scăldat în siguranță într-un ștrand pe râu
1. Respectă interdicția de scăldat!
În cazul în care semnele interzic scăldatul, există un motiv pentru aceasta: curenți, navigație, țărmuri mlăștinoase sau zone de conservare a apei. Așadar, respectă întotdeauna o interdicție de scăldat! Cu toate acestea, acest lucru se aplică și dacă nu sunt plăcuțe informaționale: Siguranța are prioritate!
2. Atenție la curenți!
Condițiile din râuri sunt diferite de cele din lacuri și piscine: obstacolele din apă, viteza mare a fluxului sau traficul maritim pot crea curenți. Evită astfel de surse de pericol!
3. Gestionează-ți forțele!
Cel mai bine este să înoți în apropiere de mal. În acest fel îți poți estima mai bine forțele și drumul de întoarcere – uneori este mai lung decât te aștepți.
4. Ai grijă când sari!
Dacă nu ești familiarizat cu apa, este cel mai sigur să te abții de la sărituri în zonele de țărm și în zonele cu apă puțin adâncă.
5. Cool down!
Supraîncălzit din cauza soarelui, ar trebui să te obișnuiești doar încet cu apa rece. Pur și simplu răcorește-te sau fă un duș mai rece înainte de a te scălda.
6. Zone de scăldat accesibile publicului
Orice persoană care alege o zonă de înot liber accesibilă sau „sălbatică” - fără semnalizare sau instrucțiuni - înoată acolo pe propriul risc.
Informații privind protecția climei
Înapoi în natură! Măsurile de renaturalizare ale Austriei
În cadrul a numeroase proiecte de renaturalizare, fostele oaze naturale sunt readuse la ceea ce au fost odată: habitate vii, naturale.
De regulă, atunci când oamenii intervin în mod nechibzuit în natură, acest lucru nu este în avantajul biodiversității animalelor și plantelor. Secarea mlaștinilor, defrișarea pădurilor și îndiguirea râurilor au consecințe devastatoare pentru ecosistem. Prin urmare, o reevaluare responsabilă a fost demult în curs de desfășurare în Austria. Aici îți prezentăm trei exemple: