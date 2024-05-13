Schi fond în Austria
Sportul de anduranță se împletește cu natura de vis
Mii de cristale de gheață strălucesc pe vasta întindere de zăpadă, în timp ce fiecare respirație creează ca prin magie mici nori de aburi în aer. Gândurile îți devin parcă mai clare în aerul de iarnă, care te ajută să respiri profund și egal. Singurele zgomote pe care le mai auzi sunt cele făcute de zăpada care scârțâie sub schiuri sau de vântul care dansează printre copaci. Schiorii de fond alunecă aproape în tăcere prin peisajul liniștit de iarnă, descoperind văi care altfel le-ar rămâne ascunse.
Schi fond în inima naturii acoperite de zăpadă
Schi fond până în primăvară - acest lucru este posibil pe numeroase trasee de mare altitudine din regiunile alpine ale Austriei. Acestea sunt adesea situate în mijlocul unui peisaj montan magnific și la doar câțiva pași de ușa hotelului. Ca de exemplu traseele de schi fond din Sportgastein, care se numără de altfel printre cele mai frumoase din Austria. Pas cu pas, te apropii de o „arenă” plină de munți maiestuoși, cu o altitudine de peste 3000 m. Capul văii, care face deja parte din Parcul Național Hohe Tauern, este acoperit toată iarna de o pătură groasă și albă de zăpadă care rămâne până în primăvară. Altitudinea de 1.600 de metri face acest lucru posibil.
Iar dacă vrei să-ți iei o zi liberă de la schi, te poți bucura de panorama montană fantastică de pe traseele pitorești de iarnă.
Schi fond în landurile austriece
Austria Inferioară
Top: Întreaga regiune oferă zile de inițiere în ale schiului fond, în care începătorii pot afla sfaturi extrem de utile.
Austria Superioară
Paradisul de iarnă pentru schi fond se întinde de la Böhmerwald până în Salzkammergut.
Carintia
Trasee minunate de schi fond în Parcul Național Hohe Tauern, pe lângă lacul Weisensee și în cele mai sudice regiuni ale landului.
Tirol
Fie skating sau clasic: Tirol oferă zăpadă garantată și trasee variate de schi fond pentru toate nivelurile de dificultate
Știai deja aceste lucruri?
Sigiliul de aprobare pentru traseele de schi fond
În landurile Stiria, Carintia și Tirol, traseele de schi fond care îndeplinesc criterii speciale poată sigiliul de aprobare pentru traseele de schi fond. Titlul este acordat traseelor de schi fond care au un strat mediu de zăpadă de aproximativ 10 cm în 80 de zile. În plus, traseele trebuie să îndeplinească alte standarde de calitate, cum ar fi semnalizarea, lungimea și lățimea minimă, precum și în ceea ce privește modul în care sunt îngrijite.
5 sfaturi care vor transforma schiul fond într-o plăcere
În condiții de gheață
Stai în centrul schiurilor! Dacă centrul de greutate este prea departe în față, schiul alunecă, se pierde aderența la sol și te vei înclina în față. Ține mâinile aproape de corp.
În vale
O bună susținere în clăpar este esențială. Îndoaie genunchii, întinde bețele în spate, stai drept pe schiuri pentru a nu te înclina.
În deal
Fă pasul „urma de tractor”: dacă piciorul stâng împinge, brațul împinge spre dreapta și viceversa. Ține brațele cât mai aproape de corp pentru a-ți întări centrul de greutate.
Încălzirea
Exercițiile țintite activează mușchii necesari: întinde picioarele, balansează brațele, învârte pelvisul.
Materialul
Schiorii de agrement folosesc schiuri largi, universale, care împiedică alunecarea. Schiorii ambițioși optează pentru schiuri de patinaj cu o suprafață de rulare continuă.