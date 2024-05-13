Schi fond în Austria

Schiul fond îți deschide ușa către un peisaj de poveste. Iar munții și văile pline de zăpadă din Austria reprezintă locul ideal pentru o astfel de activitate.

Sportul de anduranță se împletește cu natura de vis

Mii de cristale de gheață strălucesc pe vasta întindere de zăpadă, în timp ce fiecare respirație creează ca prin magie mici nori de aburi în aer. Gândurile îți devin parcă mai clare în aerul de iarnă, care te ajută să respiri profund și egal. Singurele zgomote pe care le mai auzi sunt cele făcute de zăpada care scârțâie sub schiuri sau de vântul care dansează printre copaci. Schiorii de fond alunecă aproape în tăcere prin peisajul liniștit de iarnă, descoperind văi care altfel le-ar rămâne ascunse.

Schi fond în inima naturii acoperite de zăpadă

Schi fond până în primăvară - acest lucru este posibil pe numeroase trasee de mare altitudine din regiunile alpine ale Austriei. Acestea sunt adesea situate în mijlocul unui peisaj montan magnific și la doar câțiva pași de ușa hotelului. Ca de exemplu traseele de schi fond din Sportgastein , care se numără de altfel printre cele mai frumoase din Austria. Pas cu pas, te apropii de o „arenă” plină de munți maiestuoși, cu o altitudine de peste 3000 m. Capul văii, care face deja parte din Parcul Național Hohe Tauern , este acoperit toată iarna de o pătură groasă și albă de zăpadă care rămâne până în primăvară. Altitudinea de 1.600 de metri face acest lucru posibil.

Iar dacă vrei să-ți iei o zi liberă de la schi, te poți bucura de panorama montană fantastică de pe traseele pitorești de iarnă.