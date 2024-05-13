Cadouri și suveniruri din atelierele austriece

Oricine vorbește despre „arta de a dărui” știe despre obiceiul iubitor de a alege cu grijă cadouri și suveniruri de înaltă calitate.

A oferi suveniruri de înaltă calitate și cadouri elegante este o artă în sine. În Austria există multe fabrici care oferă o gamă largă de cadouri și suveniruri. Pentru toți cei care apreciază materialele de înaltă calitate, meșteșugul durabil și eticheta „Made in Austria”, aici există o numeroase surse de inspirație. Ele îți aduc acasă o porție de Lebensgefühl.

Delicii numai bune de oferit cadou

Delicii culinare din Austria

Artizanat atent, materii prime de înaltă calitate și prelucrare tradițională - iată ce face ca unele specialități din Austria să fie pur și simplu unice. Ingredientele naturale, apa pură de izvor și cunoștințele străvechi transmise din generație în generație joacă un rol important aici. Produsele regionale autentice sunt create având în minte calitatea, și nu canitatea, fără aditivi și arome artificiale și cu o mare atenție la detalii.

Pește, fructe și brânză

Păstrăv afumat din Carintia: ferma de pește Marzi

Prodse pe bază de caise din Weinviertel: ferma Hackl

Zmeura dintr-o altă perspectivă: plantația bio a lui Conny

„Sura Kees“ din Montafon: brânză de la ferma montană Ganahl

Băuturi speciale, numai bune de oferit cadou

Suveniruri lichide cu sau fără alcool

Cadourile din Austria în formă lichidă, de la non-alcoolice până la cele de înaltă concentrație, oferă o varietate de experiențe aromatice fine - prelucrate în sucuri naturale, fructate, vinuri de top, cidru răcoritor, rachiuri și lichioruri. Aceste specialități sunt produse în cea mai mare parte în întreprinderi tradiționale care acordă o mare importanță calității și caracterului regional. În acest fel, o parte din cultura și natura austriacă se regăsește în fiecare sticlă.

Sucuri de fructe, vin, must, lichior și rachiuri fine

Sucuri de fructe din Stiria: ferma de fructe Schneeflock

Degustă regiunile: vinuri din Austria

Must și cidru din Traunviertel: crama de cidru Höllhuber

Lichioruri din fructe din Stiria de Sud: manufactura Maurer

Lichioruri și punci din Salzburg: manufactura Sporer

Rachiuri fine din Mostviertel: fabrica de coarne Fuxstein

„Tipic austriac”, numai bun de dăruit

Produse clasice care fac parte din peisajul austriac

Există specialități culinare clasice inextricabil conectate cu Austria. Aproape toți copiii le cunosc și le iubesc, iar adulții le asociază cu amintiri din copilărie. De-a lungul generațiilor, produse precum „Manner Schnitten” sau „Almdudler” au dobândit un statut de cult în țară - produse conform rețetelor tradiționale și cu o aromă inconfundabilă. Aceste produse clasice îți aduc garantat o bucățică de Austria acasă.

Clasice și articole must-have

Tort Sacher

Zauner Stollen

Napolitanele Manner

Bomboanele Mozart originale de la Salzburg

Sucul Almdudler

Momente de răsfăț oferite în dar

Suveniruri dulci de ronțăit

Austria este regatul dulciurilor. Iar tradiția de a ronțăi delicii dulci este, prin urmare, una îndelungată. Ce zici de un cadou din colecția de turtă dulce cu miere, biscuiți de ceai delicați și creații neobișnuite, cum ar fi ciocolata Punschkrapferl?

Biscuiți, bomboane, turtă dulce și ciocolată

Cei mai buni biscuiți vienezi: Die Kekserei

Bomboane dulci din Salzburg și Viena: Zuckerlwerkstatt

Turtă dulce din Mariazell: Lebzelterei Pirker

Ciocolata Punschkrapferl: Gerstner k.u.k. Hofzuckerbäcker

Ingrediente dintre cele mai fine de oferit cadou

Produse rafinate pentu gătit

Este distractiv să gătești cu produse din Austria atunci când vacanța ta s-a încheiat de mult. Numai bune de dăruit sau de luat acasă: Uleiuri proaspăt presate și orez din SalzburgerLand în calitate organică, specialități de muștar din Bad Goisern și sare din salina austriacă.

Uleiuri, orez, sare și muștar

Uleiuri bio presate la rece din Waldviertel: Gilli-Mühle

Orez bio din SalzburgerLand: Schmetterlingshof

Sare de mară din Bad Ischl: salina Austria

Specialități de muștar din Bad Goisern: manufactura Annamax

Artizanat de cea mai înaltă calitate

Piese fine din ateliere austriece

Austria este cunoscută pentru meșteșugul său tradițional și pentru producătorii pricepuți care produc piese unicat cu grijă și atenție la detalii. De la imprimeuri manuale pe textile și pălării la bijuterii Swarovski și ceramică fină - fiecare dintre aceste piese realizate manual este un cadou cu istorie și calitate. Aici se practică meșteșuguri autentice, în special în domeniile textilelor, bijuteriilor și veselei.

Articole textile, pantofi, veselă și decorațiuni

Imprimat, cusut, ștampilat: articole imprimate din Altaussee

Artizanat din Grundlsee: rucsăcele tradiționale de drumeții

Atelierul de pălării din Graz: Kepka

Pantofi la comandă, cu tradiție încă din 1875: Der Goiserer

Ceramică creată manual încă din 1492: cermica de Gmunden

Ustensile de gătit emailate: RIESS Emaille Manufaktur

Atelierul de globuri de zăpadă: Globurile vieneze originale

Cadouri romantice din cristal: cristale Swarovski

Lucruri frumoase realizate din corn: atelierul Petz

Momente de răsfăț într-un cadou

Produse cosmetice de calitate, plante și arome naturale

Plantele locale reprezintă baza pentru multe dintre produsele de îngrijire create cu grijă în Austria. Ele își dezvăluie puterea în săpunuri parfumate, uleiuri naturale și produse cosmetice artizanale - de la lavanda calmantă la menta revitalizantă. Cunoștințele tradiționale și producția durabilă fac ca aceste produse să fie cadouri speciale pentru toate simțurile.

Săpunuri, arome și produse de îngrijire

Săpunuri naturale fără adaosuri chimice: Wiener Seife

Arome din stepă: atelierul de arome din Bazinul Panonic

Produse cosmetice bio, create cu mare grijă: „Schau auf di“

Produse din zer de capră din Montafon: Metzler Naturhautnah

Balsam alpin pentru corp și suflet: Tiroler Steinöl®

Regional, durabil, aproape de natură

De ce meșteșugul austriac este durabil?

  1. Înrădăcinat în tradiție
    Meșteșugul a fost transmis în Austria de generații întregi, păstrându-se astfel cunoștințele străvechi.

  2. Materiale naturale regionale
    Materiile prime locale și produsele naturale consolidează economia și legătura cu natura.

  3. Calitatea în detrimentul cantității
    Produsele durabile, fabricate cu grijă, reprezintă durabilitate și valorizare a ce ne oferă natura.

  4. Cunoștințe și identitate
    Meșteșugul menține tehnologia și tradiția în viață și caracterizează patrimoniul cultural al Austriei mult dincolo de granițele sale.

Meșteșugul în Austria

