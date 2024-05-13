Noutăți în materie de hoteluri și cazări
În landurile austriece se renovează, se transformă și se deschid noi spații. Iar gazdele fac totul cu multă pasiune și drag pentru oaspeți. Multe dintre aceste spații se află de generații întregi în proprietatea familiei, profund înrădăcinate în regiunea lor și mereu preocupate de utilizarea materialelor durabile. Oaspeții găsesc aici oaze de bunăstare în cele mai frumoase locuri, adesea înconjurate de natură, cu zone spațioase de wellness care invită la relaxare.
În Vorarlberg, arhitectura contemporană din lemn încântă vizitatorii, în timp ce în Tirol, SalzburgerLand, Stiria și Carintia, apartamentele confortabile, cabanele alpine și chalet-urile oferă refugii ideale pentru relaxare.
Orașele austriece te fascinează prin hotelurile tradiționale de lux și hotelurile boutique, care te vor cuceri prin designul lor de înaltă calitate. Aici poți începe ziua cu plăcere și te poți relaxa, bucurându-te de Lebensgefühl așa cum se cuvine.
Burgenland
Hoteluri și resorturi
VILA VITA Pannonia din Pamhagen
Hotelul și satul de vacanță VILA VITA Pannonia oferă încă din mai 2023 și mai multă durabilitate și confort: energia este obținută în proporție de 100% din biomasă și căldura aerului. Restaurantul a fost renovat, iar zona de wellness a fost extinsă cu noi saune, o sală de relaxare și un jacuzzi în aer liber. De la sfârșitul verii 2023, sunt disponibile și noi case de vacanță, construite într-un mod ecologic.
PuchasPlus din Kukmirn în Burgenlandul de Sud
Hotelul pentru adulți PuchasPlus, construit în mod durabil, își primește oaspeții din august 2024. Dispune de 50 de camere cu balcon și două săli de ateliere. Pentru relaxare ai la dispoziție zona de wellness de 1.600 m², dotată cu saune, baie de aburi, cabină cu infraroșu și zone de relaxare. În zona exterioară se află o piscină și un iaz natural.
Apartamente și case de vacanță
Mein Weinstöckl din Neudauberg în Burgenlandul de Sud
„Mein Weinstöckl“ și-a deschis porțile pentru public în toamna anului 2023: acest complex este compus din două case de vacanță cu terasă acoperită. Casa de vacanță „Magdalena“ este gândită pentru patru persoane, în timp ce în locuința „Johanna“ au loc opt oaspeți.
Finy Homes din Stegersbach în Burgenlandul de Sud
Oaspeții se pot bucura de cazarea din Finy Homes din februarie 2024. Cele patru căsuțe – cu o suprafață locuibilă de 42 m² și o terasă de 28 m² – dispun de un dormitor, o bucătărie mică, o baie și o cabină cu infraroșu. Pe proprietate se află, de asemenea, o saună în butoi, un jacuzzi, o grădină și o peluză.
Casa de oapeți Stoob in Stoob
Din septembrie 2023, pe terenul școlii de ceramică se află o nouă pensiune. Clădirea cuprinde 49 de camere cu o suprafață de 20 m². Nouă camere pot fi rezervate pe tot parcursul anului pentru turiști, restul cazărilor fiind disponibile doar în perioada vacanțelor.
Carintia
Hoteluri și resorturi
Hotel Karnerhof din Drobollach am Faaker See
Zona de wellness a hotelului Karnerhof a fost extinsă cu noul BAUMSpa și strălucește în noile „haine” din martie 2025. Materialele naturale folosite pentru extindere creează o legătură armonioasă între arhitectură și natură. BAUMSpa oferă o piscină interioară, mai multe saune, o salină și zone de relaxare spațioase. Dușurile cu efecte speciale, bazinul de scufundare și accesul direct la lacul Faak îți asigură porția de relaxare de care ai nevoie.
Naturhotel Alpenrose din Millstatt am See
După o modernizare completă, hotelul Naturhotel Alpenrose și-a început sezonul estival în mai 2025. Din totalul de 35 de camere, 28 strălucesc într-un design nou și modern. Dar și cele trei apartamente de familie de la etajul al treilea au fost renovate. Un lift asigură acum accesul persoanelor cu dizabilități. În cadrul procesului de renovare, au fost modernizate și recepția, zona de lounge cu bar și zona de wellness. Hotelul pune un accent sporit pe durabilitate și pe protejarea mediului.
Hotelul Hochschober de pe Turracher Höhe
În fiecare an, hotelul Hochschober profită de perioada de pauză din primăvară pentru a moderniza o parte din cele 116 camere. Din mai 2025, 15 camere cu bovindou și trei suite duplex cu două etaje se prezintă în stilul fresh Hochschober: podelele din lemn de stejar, mobilierul din stejar, precum și nuanțele de roșu cireș și petrol creează o atmosferă alpină fermecătoare.
Feuerberg Mountain Resort din Bodensdorf de pe Gerlitzen Alpe
În iunie 2025, Feuerberg Mountain Resort și-a extins oferta cu noua anexă Himmelsnest. În această zonă amenajată cu stil au fost create 20 de camere și apartamente noi, dotate cu materiale naturale de înaltă calitate și elemente inspirate din artă și din natura înconjurătoare. Fiecare unitate de locuit are un balcon sau o terasă. Highlight-ul este reprezentat de cele trei suite luxoase, fiecare dintre ele având propriul Sky-Onsen și o saună privată.
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia din Hermagor am Nassfeld
După renovare, Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia și-a redeschis porțile în 2023, la sfârșitul lunii iulie, ca hotel de 4 stele superior: toate camerele au fost renovate. În plus, hotelul oferă noi suite de familie cu o suprafață de 66 m². O altă noutate este conceptul de bucătărie cu restaurant modernizat, precum și Acquapura Carnica Spa.
SeeStrandResort din St. Kanzian am Klopeiner See
Din primăvara anului 2024, noul SeeStrandResort își așteaptă cu bucurie oaspeții: Cele 40 de apartamente cu până la trei dormitoare, bucătărie și terasă cu vedere spre lac au o suprafață cuprinsă între 60 m² și 83 m². Datorită canapelelor extensibile suplimentare, un apartament poate găzdui până la opt persoane.
Apartamente și case de vacanță
Ferienpark EuroParcs din Ossiach
La începutul lunii august 2024, la lacul Ossiacher a fost inaugurat un nou parc de vacanță, EuroParcs, deschis pe tot parcursul anului. Sunt disponibile 29 de case de vacanță din patru categorii diferite. Casele independente cu terasă sau grădină au o suprafață cuprinsă între 40 m² și 60 m² și pot găzdui între două și șase persoane.
Austria Inferioară
Hoteluri și resorturi
Naturhotel Molzbachhof din Kirchberg am Wechsel
În decembrie 2024, Naturhotel Molzbachhof și-a extins oferta de wellness cu noul Gart'l Spa. Zona de wellness existentă a fost completată și de un iaz natural, două saune suplimentare, o baie de aburi, precum și de două săli de relaxare. În plus, au fost create șase camere duble noi, fiecare cu o suprafață de aproximativ 50 m².
Hotel Post Hönig aflat în Kirchschlag din regiunea Bucklige Welt
La poalele ruinelor castelului Kirchschlag se află hotelul Post Hönig, plin de istorie și tradiție și condus de peste 140 de ani de familia Hönig. Din aprilie 2025, cele unsprezece camere ale hotelului se prezintă într-un design modern.
Zimmerei mit Frühstück din Lunz am See în regiunea Mostviertel
Familia Strigl deține o tâmplărie și, din iunie 2024, pensiunea Bed & Breakfast Zimmerei mit Frühstück, cu mic-dejun inclus. Cele 14 camere de oaspeți, dotate cu mobilier modern din lemn, sunt luminoase și amenajate într-un stil primitor. Un rezervor subteran și sistemul de recuperare a căldurii asigură un climat interior plăcut și un consum redus de energie. În clădire se află cafeneaua Y9, cu propria cofetărie.
B&B-Hotel din St. Pölten
La sfârșitul anului 2024, în imediata apropiere a gării St. Pölten – în cartierul Mitte – s-a deschis un hotel de tip B&B. Clădirea dispune de 105 camere și include, de asemenea, apartamente și magazine.
Hotel Schachner din Maria Taferl situat în regiunea Wachau
Hotelul de 4 stele Seminar & Wellness Hotel Schachner a modernizat 37 de camere, care sunt din nou disponibile începând cu luna martie 2024. Noile camere sunt dotate cu paturi cu baldachin, iar suita Honeymoon și suita Wachauf Spa dispun de saună și de cadă independentă.
Castelul Zeillern în apropiere de Amstetten
După o renovare completă, castelul Zeillern și-a redeschis porțile în iarna anului 2024. Atât cele 58 de camere, cât și bucătăria au fost complet modernizate. Din 2025 este disponibilă și o altă sală de evenimente, cu o capacitate de până la 400 de persoane.
Băi termale
Silent Villas din Therme Laa din Weinviertel
Therme Laa – Hotel & Silent Spa dispune, începând din vara anului 2024, de zece „silent villas” luxoase. Vilele pentru două persoane sunt situate în jurul noului iaz natural și sunt accesibile și persoanelor cu dizabilități, fiind dotate cu o zonă de dormit și de living, precum și cu propriul spa.
Austria Superioară
Hoteluri și resorturi
Hotel Grand Elisabeth din Bad Ischl
În aprilie 2025 Hotelul Grand Elisabeth și-a deschis porțile în parcul balnear din Bad Ischl. Clădirea modernă oferă 132 de camere și apartamente de diferite categorii, multe dintre ele cu balcon, terasă sau logie. Hotelul dispune de un restaurant à la carte, un bar, o zonă spațioasă de wellness cu piscină și spa, o sală de fitness și săli de evenimente.
Apollo am Mondsee
Din mai 2024, Apollo este o lume în sine: proprietatea cu acces direct la lac combină o clădire renovată, monument istoric, cu o clădire nouă. Acesta cuprinde un hotel cu opt camere cu suprafețe între 26 m² și 46 m² cu vedere la lac, un restaurant, o pensiune, un chioșc, precum și o saună și o piscină încălzită în aer liber.
Seevilla Wolfgangsee
Vila de pe malul lacului este din nou deschisă oaspeților după renovarea efectuată la începutul verii 2024. Au fost modernizate opt camere și suite. O noutate absolută este reprezentantă de sala de fitness și spațiul de yoga situate pe acoperiș. Terasa restaurantului Ledererhaus este acum acoperită și va putea fi utilizată pe tot parcursul anului.
Zeit und Raum Hotel din Eggelsberg
Noul hotel Zeit und Raum, deschis în martie 2024, dispune de douăsprezece apartamente și camere duble cu sistem de self-check-in. Pentru biciclete există un garaj care poate fi încuiat, iar pentru mașinile electrice există patru stații de încărcare.
Apartamente și case de vacanță
Prinzengut din Liebenau
Din mai 2024, familia Füxl oferă pe proprietatea Prinzengut trei apartamente de vacanță amenajate cu stil, cu suprafețe de 44 m², 65 m² și 77 m², pentru două până la patru persoane. Podelele din lemn și culorile pământii creează o legătură cu natura.
Forsthaus Appartements din Holzschlag situat în Böhmerwald
În august 2024, apartamentele Forsthaus au fost date în folosință chiar lângă pârtia din stațiunea de schi Hochficht și lângă traseele de drumeții: cele șapte apartamente de vacanță cu bucătărie au suprafețe cuprinse între 23 m² și 50 m². Ai de ales dintre un apartament dublu, două apartamente de familie și un apartament accesibil persoanelor cu dizabilități.
Das Lamprecht din Schärding
Casa de vacanță de lux, Das Lamprecht, construită în septembrie 2024, cu trei etaje, oferă confort, lux, mâncare delicioasă preparată de bucătarul Lukas Kienbauer, distins cu 4 toque, dar și o atmosferă plăcută.
Novapart din Wels
Noul hotel de apartamente Novapart-Apartmenthotel și-a deschis porțile în primăvara anului 2024. Clădirea cuprinde 52 de camere cu suprafețe între 23 m² și 36 m². Acestea includ un spațiu de lucru, o chicinetă, precum și un balcon sau o terasă acoperită. Centrul de ateliere și evenimente NOVUM și restaurantul LEGATO se află în imediata apropiere.
Motel Schlafraum24 din Weng im Innkreis
Motelul Schlafraum24, construit în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, și-a deschis porțile în vara anului 2024. Este compus din cinci apartamente cu terasă, 19 camere duble cu cabină cu infraroșu, 12 camere duble cu pat francez și zece camere single. Unele unități de locuit dispun și de o cabină cu infraroșu. În plus, există o sală de evenimente, un lounge, o sală de fitness, o spălătorie și stații de încărcare electrică.
Cabane
Dilly Resort din Windischgarsten
Din decembrie 2024, cabanele Dilly's Nationalpark completează oferta Dilly Resort din Windischgarsten. Cabanele, cu o suprafață de aproximativ 103 m², pot găzdui până la patru adulți și trei copii. Fiecare unitate dispune de propria saună, bucătărie complet utilată, camere de zi confortabile cu șemineu și terasă panoramică pe acoperiș.
Campinguri și tiny homes
Campingresort Hinterstoder
În apropiere de Hinterstoder, în primăvara anului 2025, a fost inaugurat Campingresort Hinterstoder. Complexul deschis pe tot parcursul anului cuprinde zece suite de hotel premium, fiecare cu o suprafață de 35 m² și o terasă de 15 m², cinci butoaie de camping, 85 de locuri de parcare premium pentru rulote și caravane, precum și 24 de locuri de campare. Dotările includ instalații sanitare moderne, băi private care se pot închiria, o zonă de wellness cu saună și baie de aburi, o piscină în aer liber, locuri de joacă, o sală de sport și un restaurant.
A Liabs Platzl din St. Oswald situat în regiunea Mühlviertel
Start-up-ul A Liabs Platzl are ca obiectiv crearea de spații de cazare inovatoare în mijlocul naturii. Prima unitate va fi a fost inaugurată în vara anului 2025 în St. Oswald. Sunt planificate zece tiny homes inteligente, care vor fi construite în diferite spații liniștite. Căsuțele sunt construite din materiale regionale și combină farmecul rustic al cabanelor cu confortul unui chalet modern.
SalzburgerLand
Hoteluri și resorturi
The Passenger Hotel din Salzburg
Din noiembrie 2024, hotelul The Passenger își primește oaspeții în complexul Helix din Salzburg. Clădirea dispune de 120 de camere și apartamente modern echipate, cu suprafețe cuprinse între 20 și 25 m². Pentru un confort sporit, sunt disponibile camere Executive de 38 m² și o suită Junior de 30 m². Restaurantul propriu, cu bar și terasă spațioasă și „plină de verde”, te răsfață cu delicii culinare. Zona MAIKAI HELIX este „responsabilă” pentru fitness și relaxare.
Hotel Neue Post din Zell am See
Clădirea istorică în care se află acum Neue Post a fost construită în 1862 și a îndeplinit diverse funcții de-a lungul timpului, înainte de a fi redeschisă ca hotel în decembrie 2024. Cele 81 de camere combină designul urban cu confortul alpin. Zona spa de 800 m² include o piscină în aer liber, saune, o baie de aburi și săli de relaxare cu vedere la munte. Din punct de vedere culinar, hotelul mizează pe o bucătărie fusion creativă.
stieg’nhaus din Mühlbach am Hochkönig
Design boutique hotel stieg’nhaus s-a deschis la finalul lunii mai 2025. Clădirea complet renovată, al cărei element central este casa scării, găzduiește șase suite exclusive cu o suprafață cuprinsă între 36 și 80 m². Facilitățile includ un lounge pe acoperiș cu saună și jacuzzi, o sală de fitness și un restaurant elegant.
Natur Aparthotel Mariengut din Wagrain
În decembrie 2024 a fost inaugurat Aparthotel Mariengut, acesta dispunând de 14 apartamente între 40 și 70 m². Unitățile de cazare sunt dotate cu mobilier din lemn masiv și dispun de balcon, bucătărie și, în unele cazuri, de saună proprie. Hotelul oferă, printre altele, un restaurant cu take-away, un bar, un loc de joacă în interior și o grădină cu iaz natural.
Rosewood Schloss Fuschl
În vara anului 2024, grupul hotelier Rosewood a renovat Rosewood Schloss Fuschl, punând la dispoziția viitorilor oaspeți 98 de camere și apartamente amenajate rafinat, precum și șase cabane. Sunt disponibile restaurante, lounge-uri și o zonă de wellness cu piscine interioare și exterioare.
Stadthotel Saalfelden
În apropierea centrului de congrese și evenimente „Congress Saalfelden” s-a deschis în vara anului 2024 hotelul Stadthotel Saalfelden. Acesta dispune de 72 de camere, 92 de locuri de parcare în garaj și un skybar cu terasă unde se servește micul dejun.
Apartamente și case de vacanță
harry’s home din Salzburg
În martie 2024 s-a deschis noul harry's home în orașul Salzburg. Clădirea situată central dispune de 119 camere, majoritatea cu bucătării complet echipate. În plus, există săli de conferințe, o sală de fitness, o cameră de joacă pentru copii și o parcare subterană cu stații de încărcare electrică.
Chalet-uri
Studio 963 din Dienten am Hochkönig
Începând cu luna iunie 2024, luxosul Chalet Studio 963, cu o suprafață locuibilă de 560 m², poate fi închiriat pentru până la douăsprezece persoane. Casa are cinci dormitoare cu baie proprie, un living mare și o bucătărie. Dotările suplimentare includ o piscină interioară, o saună, o sală de fitness, o sală de echipamente sportive și o cameră pentru copii. Grădina cu terasă, jacuzzi și zonă pentru grătar te invită la o porție de relaxare.
Priesteregg Premium Refugium din Leogang
Din vara anului 2024, Priesteregg Premium Refugium pune la dispoziție șapte noi cabane la malul lacului. Fiecare cabană are acces privat la lac, o saună panoramică și propriul golf. În fiecare unitate de locuit se pot caza până la patru persoane.
Stiria
Hoteluri și resorturi
Lavilo Aparthotel Graz
Lavilo Aparthotel a fost inaugurat în octombrie 2024 și se află în piața centrală din Graz. Casa oferă 13 camere și apartamente moderne și elegante, cu suprafețe între 18 și 63 m². Toate unitățile de cazare sunt dotate cu chicinetă și masă. Top: sistemul de check-in automat 24 de ore pentru check-in și check-out flexibil.
harry’s home Graz
În decembrie 2024 a fost inaugurat un nou hotel harry’s home cu 140 de camere, care a primit imediat distincția Austrian Environmental Label. Și nu este o coincidență că acest nou hotel se află într-un oraș considerat smart city. Oaspeții pot alege între diferite categorii de camere – de la camere standard de 23 m² până la apartamente de până la 55 m² pentru maximum șase persoane. Poți alege orice variantă de cazare cu mic-dejun inclus.
Alps Resort din Oberwölz-Lachtal
Alps Resort Lachtal, inaugurat în decembrie 2024, oferă 16 apartamente modern amenajate, cu o suprafață între 40 și 86 m², fiecare cu balcon sau terasă și, în cazul unora dintre ele, cu saună finlandeză proprie. Camerele dispun de bucătărie complet utilată și pot găzdui până la opt persoane.
Ökotel Kalsdorf din apropiere de Graz
În vara anului 2025 s-a deschis un nou Ökotel Plus în localitatea Karlsdorf. Grupul Ökotel are ca motto „calitate & preț imbatabil” și acordă o importanță deosebită durabilității. Datorită unei pompe de căldură cu apă și a unui sistem fotovoltaic, noua clădire este autonomă din punct de vedere energetic. Oaspeții au la dispoziție 114 camere moderne și echipate într-un mod extrem de util.
JUFA Bad Radkersburg
Oaspeții se pot bucura de un nou hotel de tip JUFA din luna martie 2024. Acesta dispune de 89 de camere și apartamente cu balcon. Camerele au suprafețe cuprinse între 23 m² și 39 m². Cafeneaua și restaurantul Wandelhalle oferă specialități regionale. În plus, există un lounge pentru vinuri, un magazin cu specialități gourmet, o bază pentru biciclete cu atelier, o stație de încărcare electrică, trei săli de conferințe și o sală pentru yoga și metoda Feldenkrais.
Radisson Hotel Graz
La începutul lunii iulie 2024 a fost inaugurat primul Radisson Hotel din Stiria. Cel mai mare hotel din oraș, cu 232 de camere, este situat în apropierea gării centrale din Graz. Camerele au suprafețe cuprinse între 20 m² și 40 m². Hotelul dispune de un restaurant, un bar în curtea interioară și trei săli de conferințe.
Apartamente și case de vacanță
Casele de vacanță Steirerblicke din Gamlitz
Cu patru noi case viticole, complexul de case de vacanță Steirerblicke cuprinde, din mai 2024, un total de unsprezece apartamente. Noile unități de cazare pentru două persoane oferă o priveliște frumoasă asupra podgoriilor din jur. Toate sunt dotate cu saună panoramică și cadă cu hidromasaj.
Cabane
Gams-Hütte Steirereck din Turnau
În septembrie 2024, familia Reitbauer a deschis cabana Gams-Hütte, situată pe platoul Seeberg-Alm din Stiria Superioară – o cabană montană exclusivistă din lemn, situată într-o zonă liniștită, cu o priveliște superbă asupra muntelui Hochschwab. Cabana poate găzdui două persoane și dispune de o saună proprie. La cerere, echipa de la Pogusch îți poate livra micul dejun direct la cabană.
Chalet Hauser Kaibling din regiunea Schladming-Dachstein
Două noi cabane de lux ale furnizorului Steirerblicke pot fi rezervate de turiști începând din mai 2024: cabanele, accesibile cu telecabina, au două dormitoare și două băi și sunt situate la 2.000 m altitudine. Acestea sunt dotate cu saună, terasă și piscină în aer liber și pot găzdui până la șase persoane.
Campinguri, băi termale și cabane montane
Camping Resort Riegersburg
Camping Resort Riegersburg și-a deschis porțile în martie 2024. Sunt disponibile 100 de locuri de parcare pentru rulote și autocaravane, împărțite în trei categorii diferite. Pe terenul de camping există și case mobile complet echipate pentru până la șase persoane, precum și butoaie de camping pentru până la patru persoane.
Absteige zur bärtigen Therese din satul Trahütten
La o altitudine de 1.000 de metri, pe muntele Koralm, se află din februarie 2024 primul Queer-Hostel,un refugiu pentru comunitatea LGBTIQA+. Sunt disponibile zece camere în stil retro, iar hanul este locul de desfășurare al numeroaselor programe artistice și culturale.
Tirol
Hoteluri și resorturi
Hotel & Apartment Taxacher din Kirchberg
AlpenParks Hotel & Apartment Taxacher își întâmpină oaspeții încă din decembrie 2024. Casa oferă 50 de camere și apartamente moderne de diferite categorii, majoritatea cu balcon sau terasă. Cele două restaurante asigură varietate culinară. Relaxarea este garantată în zona generoasă de spa, cu o piscină interioară de 15 metri lungime.
Kaiserjuwel Suiten din Going am Wilden Kaiser
Kaiserjuwel Suiten din Going au fost inaugurate în decembrie 2024. Clădirea modernă găzduiește 22 de suite luxoase, precum și două suite penthouse exclusive, fiecare cu o suprafață de 50 m² și capacitate de până la cinci persoane. Pentru relaxare ai la dispoziție o zonă spațioasă de sky-wellness, cu piscină și saune. În plus, toate facilitățile resortului de wellness Seiwald, situată vizavi, pot fi utilizate gratuit.
DION Wattens
În aprilie 2025 s-a deschis primul hotel de tip DION din Austria; acesta este situat în Wattens, chiar vizavi de Lumea cristalelor Swarovski / Swarovski Kristallwelten. Clădirea modernă dispune de 70 de camere duble elegante și o cameră exclusivă cu cristale. Camerele pot fi rezervate cu mic-dejun inclus. Confortul maxim este asigurat și de sistemul de self-check-in, precum și de spațiile petnru evenimente.
Wienerhof CoSpace din Trins
În mai 2025 s-a deschis Wienerhof CoSpace– o clădire inovatoare pentru toate generațiile, care este în mod deliberat mai mult decât un hotel clasic. Aici trăiesc și lucrează împreună oameni de toate vârstele. Hotelul Wienerhof, cu o lungă tradiție, oferă douăsprezece camere duble confortabile, amenajate individual. Clădirea dispune de o sală de sport de 80 m², săli cu utilizare flexibilă, o sală de lucru care poate fi rezervată în mod exclusiv și un WorkCafé.
Mount Med Resort din Wildschönau
Mount Med Resort este un complex turistic tirolez de lux, cu 60 de camere și apartamente, care a fost inaugurat în decembrie 2024. Acesta combină luxul, istoria și cele mai moderne servicii de tratament medical. În centrul atenției se află metoda Mylife Changer, care vizează sănătatea celulară, întinerirea și regenerarea. Șapte restaurante și un restaurant cu specific rafinat mizează pe o bucătărie sănătoasă și delicioasă. Zona spa de 3.500 m² îți pune la dispoziție piscine, saune, băi de aburi, precum și o sală de fitness.
Explorer Hotel din Stubaital
În noiembrie 2024, în apropierea ghețarului Stubai, s-a deschis cel de-al unsprezecelea Explorer Hotel din Austria. Hotelul este o clădire pasivă și dispune de 82 de camere duble cu spațiu pentru echipamente sportive. În plus, ai la dispoziție o cameră cu sistem de închidere pentru schiuri și biciclete montane, precum și un spațiu pentru sport.
Apartamente și case de vacanță
Haus Carolus din Elbigenalp
În clădirea istorică Carolus din Elbigenalp, care a fost cândva reședința celebrului stucator Anton Bailom, au fost inaugurate în februarie 2025 două apartamente de vacanță amenajate cu multă grijă. Apartamentul mai mare are o suprafață de 80 m² și două dormitoare separate, iar cel de-al doilea apartament are o suprafață de aproape 50 m². Ambele apartamente sunt dotate cu pardoseli din lemn și combină farmecul rustic cu elemente de mobilier moderne.
Elva – Premium Apartment Hotel din Neustift, situat în Stubaital
În vara lui 2025 a fost inaugurat Elva Premium Apartment Hotel cu 45 de unități de cazare elegante. Camerele și apartamentele au o suprafață cuprinsă între 23 m² și 120 m² și îmbină farmecul alpin cu arhitectura modernă. Pentru cerințe speciale sunt disponibile două apartamente penthouse spațioase, cu suprafețe de 110 m² și 120 m². Pentru relaxare poți apela cu încredere la sky-spa, cu o piscină exterioară de 20 de metri lungime. Alte facilități includ o sală de fitness modernă cu sală de yoga și o zonă de bouldering. Oaspeții se pot delecta cu preparate culinare rafinate în restaurantul, bistroul și barul hotelului.
ViBES din Sölden
În imediata apropiere a telecabinei Gaislachkoglbahn, a fost inaugurat în iunie 2025 unitatea de cazare cu apartamente ViBES, situată în Sölden: aceasta cuprinde cinci unități de locuit elegante și complet echipate – dintre care patru apartamente de design și un penthouse. Interiorul este cu totul și cu totul special, conferind și senzația de confort.
Zugspitz Suites Lermoos
Zugspitz Suites a fost inaugurat în vara anului 2024, având propria zonă de wellness. Clădirea construită în stil tirolez are douăsprezece apartamente. Apartamentele au o suprafață cuprinsă între 40 m² și 112 m² și pot găzdui până la șapte persoane. Cel mai apropiat teleschi se află la doar un minut de mers pe jos.
Kurblhof din Leutasch
Kurblhof și-a deschis porțile pentru oaspeți în vara anului 2024. Clădirea construită în mod durabil dispune de șapte apartamente. La mansardă există saune și o cameră de relaxare. În plus, oferta este completată de un magazin cu produse de la fermă, de o sală de yoga și fitness, o sală de masaj, precum și de o cameră pentru schiuri și biciclete.
Cabane
Pitz Alpin Panorama Chalets în St. Leonhard din Pitztal
La doar câteva minute de ghețarul Pitztaler se află, din decembrie 2024, noile cabane Pitz Alpin Panorama Chalets. Cele zece cabane moderne și dotate cu echipamente de înaltă calitate oferă spațiu pentru două până la șase persoane. În funcție de preferințe, oaspeții pot alege între apartamente cu grădină sau terasă. De asemenea, se pot rezerva individual numeroase servicii, precum micul-dejun și cina, dar și diverse pachete de wellness.
Alpenlodge Madau din Madautal
Alpenlodge Madau și-a deschis porțile pentru oaspeți în mai 2025. Casa spațioasă din lemn este situată în valea Madautal, o vale laterală liniștită a văii Lechtal. Lodge-ul este accesibil exclusiv pe un drum privat și este deschis doar în lunile de vară. Cu o suprafață locuibilă de 150 m², casa oferă trei dormitoare, două băi, o bucătărie complet utilată, un living confortabil cu sobă cu gresie și o terasă însorită.
Aura Karwendel din Scharnitz
În decembrie 2024 a fost inaugurat Aura Karwendel în Scharnitz, unde structura renovată din anii 1960 se îmbină cu arhitectura modernă din lemn. Casa principală, renovată cu grijă, găzduiește spațioasa VILLA64, cu o suprafață locuibilă de 250 m². În clădirea nouă adiacentă, un hambar interpretat în stil contemporan, se află Chalet21, cu o suprafață de 150 m², și Loft21, cu o suprafață de 100 m². Decorul elegant combină piese de design selectate cu mobilier vintage.
Leni Mountain Lodge din Sölden
Cabana Leni Mountain Lodge, situată pe Leiterberg, a fost inaugurată în decembrie 2024. Lodge-ul oferă patru apartamente de vacanță exclusive, cu suprafețe cuprinse între 48 m² și 135 m², toate dotate cu echipamente de înaltă calitate. Fiecare apartament are propria terasă cu vedere la munți. În cele trei apartamente mai mari, oaspeții se bucură în plus de confortul unei saune proprii. O mică zonă de wellness cu saună și piscină în aer liber asigură relaxarea totală.
Vorarlberg
Hoteluri și resorturi
Hotel Vermala Montafon din St. Gallenkirch în regiunea Montafon
Începând cu decembrie 2024 Hotel Vermala are „straie noi”: zona de intrare cu holul și recepția a fost redecorată, iar restaurantul a fost extins. În urma renovării, au fost create patru camere duble suplimentare, fiecare cu o suprafață de 25 m². Un alt punct de atracție este noul spa Weitblick cu piscină sky și textile-sauna.
Panoramahaus Dornbirn
După o renovare completă, toate cele 162 de camere ale hotelului Four Points by Sheraton Panoramahaus Dornbirn se prezintă într-un design nou începând din ianuarie 2025. Camerele, de la camerele duble de 25 m² până la apartamentul rezidențial de 52 m², sunt acum dotate cu podele din lemn nobil și oferă o priveliște impresionantă datorită ferestrelor mari, din podea până în tavan. Și zona de wellness a fost modernizată.
Kaiser Hotel din Bregenz
Hotelul Kaiser, situat în zona pietonală din Bregenz, a fost redeschis la mijlocul lunii martie 2025, după o renovare completă. Casa dispune de șapte camere amenajate cu stil, cu o suprafață cuprinsă între 25 și 45 m². Un highlight de neratat este reprezentat de una dintre camerele duble cu acces la terasa de pe acoperiș, cu o suprafață de 38 m².
Alpenhotel Post din Au, aflat în Bregenzerwald
Hotelul Alpenhotel Post a fost renovat la jumătatea lui iulie 2025, venind în întâmpinarea oaspeților cu diverse noutăți. Zona de wellness a fost modernizată și extinsă cu saune suplimentare. În grădina recent amenajată, oaspeții se pot bucura de o piscină mare în aer liber cu terasă, zonă de relaxare și loc de joacă, iar de la mijlocul lunii august, de un nou parc acvatic cu tobogane.
Hotel Adler din Au, aflat în Bregenzerwald
Începând din august 2025, Hotelul Adler are șase noi „cuiburi familiale” cu camere separate pentru copii. Și restaurantul a căpătat un aspect fresh, modern. Zona de wellness a fost reamenajată, iar pe viitor este planificată completarea acesteia cu o zonă spa separată pentru cupluri și o altă zonă pentru familii. Pentru copii se construiește o nouă pădure de joacă interioară.
Naturhotel Chesa Valisa din Hirschegg, situat în Kleinwalsertal
Noutate începând cu luna iunie 2025: clădirea principală a Naturhotel Chesa Valisa este în curs de renovare. Balcoanele existente vor fi transformate în verande spațioase. Camerele orientate spre vale vor primi balcoane noi și geamuri până la podea, iar pe partea de vest, ferestrele mai mari vor asigura mai multă lumină. În plus, unsprezece băi vor fi modernizate și unele camere vor fi mărite. Și piscina va fi renovată complet: se construiește un bazin din oțel inoxidabil cu lungimea de 12 metri. Piscina exterioară încălzită va fi păstrată, iar accesul interior va fi completat în cadrul extinderii alpinSpa planificate pentru 2026.
Sonne Mellau din Bregenzerwald
De la jumătatea lunii iulie 2024, hotelul Sonne Mellau își întâmpină din nou oaspeții după lucrări ample de renovare: au fost adăugate patru suite mari, precum și o sală de fitness și yoga. O nouă terasă cu piscină și lounge, precum și o zonă spa privată exclusivă completează acum zona de wellness.
Apartamente și case de vacanță
Dorf 570 din Lech am Arlberg
În decembrie 2024, în centrul orașului s-a deschis complexul exclusivist de apartamente Dorf 570, cu șapte apartamente între 40 m² și 74 m², pentru până la cinci persoane. În plus, există un penthouse pentru până la șapte persoane. Fiecare apartament are o bucătărie și cel puțin o baie. Clădirea dispune de o zonă de wellness cu piscină. Oferta este completată de un bistro pentru micul-dejun, precum și de o zonă de lounge.
Campinguri și ferme
Campingul Dornbirn
Începând cu luna mai 2024, Campingul Dornbirn dispune de 14 noi apartamente ideale pentru până la 4 persoane. Unitățile de locuit sunt dotate cu mobilier din lemn. Acestea dispun de o zonă de dormit, o chicinetă, baie, toaletă și locuri de relaxare în interior și exterior.
Ferienhof XOND din Riezlern, situat în Kleinwalsertal
În urma preluării fermei ecologice XOND(cuvânt folosit în dialect dialect pentru „sănătos”), au fost renovate șapte apartamente din cadrul fermei. Apartamentele amenajate cu gust, cu suprafețe cuprinse între 35 și 70 m², sunt disponibile din decembrie 2024. Oaspeții se bucură nu numai de priveliștea naturii înconjurătoare, ci și de produsele proprii ale fermei.
Viena
Hoteluri și resorturi
House of Ble
În piața Getreidemarkt s-a deschis House of Ble, un nou hotel boutique, inaugurat în septembrie 2024. Numele „Ble” vine de la „Beautiful Life Experiences” (experiențe de viață frumoase). Clădirea istorică renovată găzduiește 46 de camere și apartamente amenajate individual, de la camere duble de 37 m² până la apartamente de 53 m². Printre punctele forte se numără terasa exclusivă de pe acoperiș, cu saună panoramică, sală de fitness în aer liber și zona de lounge. Restaurantul Salt & Honey asigură răsfățul culinar.
Palais Mailberger Hof
În primăvara anului 2025, Palais Mailberger Hof și-a deschis porțile după o renovare completă a unei clădiri baroce din centrul orașului capitalei. Sunt disponibile 50 de camere în cinci categorii – de la camere single de 16 m² până la camere duble cu o suprafață între 15 și 40 m². O mică zonă de saune și curtea interioară înverzită asigură relaxarea în jungla urbană. Un punct de atracție special este noul bar de șampanie „Crux”.
Motel One Neue Donau
În jurul zonei Vienna International Center s-a dezvoltat în ultimele decenii un cartier modern, numit Donau-City. Cu noua linie DC Waterline, se adaugă acum un alt proiect de construcție, care include cea de-a cincea locație Motel One din Viena. Noul hotel va avea 198 de camere, un bar exclusivist pe acoperiș și un restaurant. Inaugurarea este planificată pentru 2025.
Mandarin Oriental Wien
Mandarin Oriental Vienna va fi inaugurat pe data de 20 octombrie, deschizându-și porțile pentru oaspeți într-o clădire istorică, în stil Art Nouveau. Oaspeții vor avea la dispoziție 86 de camere amenajate cu stil și 52 de apartamente. Din punct de vedere culinar, hotelul dispune de două restaurante, un coffee lounge și un bar. Relaxarea este asigurată de zona generoasă de spa, precum și de piscina mate interioară.
Hampton by Hilton Vienna City West
La mijlocul lui septembrie 2024 a fost inaugurat Hampton by Hilton Vienna City West. Acesta se află între Palatul Schönbrunn și gara Westbahnhof. Cu 355 de camere pentru două până la patru persoane, este cel mai mare hotel din Europa al lanțului. Clădirea nouă cu nouă etaje găzduiește, de asemenea, un hol deschis, un centru de fitness și o parcare subterană.
Palais Chotek
Clădirea istorică Palais Chotek va fi redeschis în iarna anului 2025 ca hotel al Est Hotels & Residences, după lucrări de restaurare și renovare. Construit în secolul al XIX-lea, palatul se află în districtul 9 și dispune de 170 de camere La parter se află un bar.
Apartamente și case de vacanță
A by Adina Vienna Danube
La începutul anului 2025, în apropierea Dunării s-a deschis noul Adina Apartment Hotel. Este cea mai înaltă clădire rezidențială din Austria în prezent. Hotelul dispune de 108 apartamente cu studiouri și camere single/duble cu suprafețe între 23 m² și 63 m², zonă wellness, piscină panoramică, lounge business cu săli de conferințe și bucătărie, precum și restaurant și supermarket la parter.