Tirol

Hoteluri și resorturi

Hotel & Apartment Taxacher din Kirchberg

AlpenParks Hotel & Apartment Taxacher își întâmpină oaspeții încă din decembrie 2024. Casa oferă 50 de camere și apartamente moderne de diferite categorii, majoritatea cu balcon sau terasă. Cele două restaurante asigură varietate culinară. Relaxarea este garantată în zona generoasă de spa, cu o piscină interioară de 15 metri lungime.

Kaiserjuwel Suiten din Going am Wilden Kaiser

Kaiserjuwel Suiten din Going au fost inaugurate în decembrie 2024. Clădirea modernă găzduiește 22 de suite luxoase, precum și două suite penthouse exclusive, fiecare cu o suprafață de 50 m² și capacitate de până la cinci persoane. Pentru relaxare ai la dispoziție o zonă spațioasă de sky-wellness, cu piscină și saune. În plus, toate facilitățile resortului de wellness Seiwald, situată vizavi, pot fi utilizate gratuit.

DION Wattens

În aprilie 2025 s-a deschis primul hotel de tip DION din Austria; acesta este situat în Wattens, chiar vizavi de Lumea cristalelor Swarovski / Swarovski Kristallwelten. Clădirea modernă dispune de 70 de camere duble elegante și o cameră exclusivă cu cristale. Camerele pot fi rezervate cu mic-dejun inclus. Confortul maxim este asigurat și de sistemul de self-check-in, precum și de spațiile petnru evenimente.

Wienerhof CoSpace din Trins

În mai 2025 s-a deschis Wienerhof CoSpace – o clădire inovatoare pentru toate generațiile, care este în mod deliberat mai mult decât un hotel clasic. Aici trăiesc și lucrează împreună oameni de toate vârstele. Hotelul Wienerhof, cu o lungă tradiție, oferă douăsprezece camere duble confortabile, amenajate individual. Clădirea dispune de o sală de sport de 80 m², săli cu utilizare flexibilă, o sală de lucru care poate fi rezervată în mod exclusiv și un WorkCafé.

Mount Med Resort din Wildschönau

Mount Med Resort este un complex turistic tirolez de lux, cu 60 de camere și apartamente, care a fost inaugurat în decembrie 2024. Acesta combină luxul, istoria și cele mai moderne servicii de tratament medical. În centrul atenției se află metoda Mylife Changer, care vizează sănătatea celulară, întinerirea și regenerarea. Șapte restaurante și un restaurant cu specific rafinat mizează pe o bucătărie sănătoasă și delicioasă. Zona spa de 3.500 m² îți pune la dispoziție piscine, saune, băi de aburi, precum și o sală de fitness.

Explorer Hotel din Stubaital

În noiembrie 2024, în apropierea ghețarului Stubai, s-a deschis cel de-al unsprezecelea Explorer Hotel din Austria. Hotelul este o clădire pasivă și dispune de 82 de camere duble cu spațiu pentru echipamente sportive. În plus, ai la dispoziție o cameră cu sistem de închidere pentru schiuri și biciclete montane, precum și un spațiu pentru sport.

Apartamente și case de vacanță

Haus Carolus din Elbigenalp

În clădirea istorică Carolus din Elbigenalp, care a fost cândva reședința celebrului stucator Anton Bailom, au fost inaugurate în februarie 2025 două apartamente de vacanță amenajate cu multă grijă. Apartamentul mai mare are o suprafață de 80 m² și două dormitoare separate, iar cel de-al doilea apartament are o suprafață de aproape 50 m². Ambele apartamente sunt dotate cu pardoseli din lemn și combină farmecul rustic cu elemente de mobilier moderne.

Elva – Premium Apartment Hotel din Neustift, situat în Stubaital

În vara lui 2025 a fost inaugurat Elva Premium Apartment Hotel cu 45 de unități de cazare elegante. Camerele și apartamentele au o suprafață cuprinsă între 23 m² și 120 m² și îmbină farmecul alpin cu arhitectura modernă. Pentru cerințe speciale sunt disponibile două apartamente penthouse spațioase, cu suprafețe de 110 m² și 120 m². Pentru relaxare poți apela cu încredere la sky-spa, cu o piscină exterioară de 20 de metri lungime. Alte facilități includ o sală de fitness modernă cu sală de yoga și o zonă de bouldering. Oaspeții se pot delecta cu preparate culinare rafinate în restaurantul, bistroul și barul hotelului.

ViBES din Sölden

În imediata apropiere a telecabinei Gaislachkoglbahn, a fost inaugurat în iunie 2025 unitatea de cazare cu apartamente ViBES , situată în Sölden: aceasta cuprinde cinci unități de locuit elegante și complet echipate – dintre care patru apartamente de design și un penthouse. Interiorul este cu totul și cu totul special, conferind și senzația de confort.

Zugspitz Suites Lermoos

Zugspitz Suites a fost inaugurat în vara anului 2024, având propria zonă de wellness. Clădirea construită în stil tirolez are douăsprezece apartamente. Apartamentele au o suprafață cuprinsă între 40 m² și 112 m² și pot găzdui până la șapte persoane. Cel mai apropiat teleschi se află la doar un minut de mers pe jos.

Kurblhof din Leutasch

Kurblhof și-a deschis porțile pentru oaspeți în vara anului 2024. Clădirea construită în mod durabil dispune de șapte apartamente. La mansardă există saune și o cameră de relaxare. În plus, oferta este completată de un magazin cu produse de la fermă, de o sală de yoga și fitness, o sală de masaj, precum și de o cameră pentru schiuri și biciclete.

Cabane

Pitz Alpin Panorama Chalets în St. Leonhard din Pitztal

La doar câteva minute de ghețarul Pitztaler se află, din decembrie 2024, noile cabane Pitz Alpin Panorama Chalets . Cele zece cabane moderne și dotate cu echipamente de înaltă calitate oferă spațiu pentru două până la șase persoane. În funcție de preferințe, oaspeții pot alege între apartamente cu grădină sau terasă. De asemenea, se pot rezerva individual numeroase servicii, precum micul-dejun și cina, dar și diverse pachete de wellness.

Alpenlodge Madau din Madautal

Alpenlodge Madau și-a deschis porțile pentru oaspeți în mai 2025. Casa spațioasă din lemn este situată în valea Madautal, o vale laterală liniștită a văii Lechtal. Lodge-ul este accesibil exclusiv pe un drum privat și este deschis doar în lunile de vară. Cu o suprafață locuibilă de 150 m², casa oferă trei dormitoare, două băi, o bucătărie complet utilată, un living confortabil cu sobă cu gresie și o terasă însorită.

Aura Karwendel din Scharnitz

În decembrie 2024 a fost inaugurat Aura Karwendel în Scharnitz, unde structura renovată din anii 1960 se îmbină cu arhitectura modernă din lemn. Casa principală, renovată cu grijă, găzduiește spațioasa VILLA64, cu o suprafață locuibilă de 250 m². În clădirea nouă adiacentă, un hambar interpretat în stil contemporan, se află Chalet21, cu o suprafață de 150 m², și Loft21, cu o suprafață de 100 m². Decorul elegant combină piese de design selectate cu mobilier vintage.

Leni Mountain Lodge din Sölden