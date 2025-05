O clasă aparte: Cele mai bune restaurante din Viena

Restaurante cu o atmosferă specială din Viena

Meierei din Stadtpark, care este tot parte din restarantul Steirereck, servește cea mai bună bucătărie vieneză de la micul dejun la cină - cu o priveliște relaxantă asupra râului Viena și a promenadei sale. Ceea ce la prima vedere arată ca o barcă este de fapt restaurantul Motto am Fluss. Pe malul canalului Dunării se servesc mâncăruri internaționale contemporane cu specific austriac. Dacă vrei să mănânci mâncăruri regionale cu o notă modernă chiar în Parlament, cu vedere la centrul orașului, trebuie să mergi la Kelsen. Do & Co de la Stephansplatz, oferă o priveliște fabuloasă asupra centrului orașului (și asupra bucătăriei prin geamurile mari!), unde vei găsi stridii și șampanie în meniu, alături de bucătăria vieneză clasică, sushi și sashimi. Cheers, Viena!