Seri de vară, luminile orașului, oameni dragi ție: deasupra acoperișurilor orașelor se nasc momente care rămân în amintire.

Elegant, lejer sau pur și simplu divin: Rooftopurile din Austria sunt simbolul desăvârșit al lejerității urbane de vară. Cine își începe seara aici simte senzația deosebită de a pluti deasupra orașului – departe de rutina zilnică, alături de prieteni, cunoștințe sau parteneri.

O băutură pe terasa de pe acoperiș, muzică în aer, priveliștea asupra acoperișurilor și munților – tocmai aceste momente fac ca barurile de pe acoperiș cu priveliște să fie atât de deosebite. Aici se schimbă parcă perspectiva: orașul explorat în timpul zilei capătă o nouă înfățișare privit de sus, părând mai aerisit, mai luminos și mai surprinzător. Între luminile orașului și apusurile aurii se naște un sentiment care nu poate fi surprins în cuvinte, dar care rămâne mult timp în suflet.

De la Viena până la Innsbruck, de la Salzburg până la Graz: barurile panoramice, barurile de pe acoperiș și terasele elegante conferă verii în oraș un caracter aparte – lejer, plin de viață și bogat în senzații. Fiecare rooftop are propria poveste.

Iar cine a fost măcar o dată aici sus, păstrează acel moment în suflet, ca parte aLebensgefühl-ului. Iar acel moment rămâne acolo pentru totdeauna.