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Cele mai frumoase rooftopuri din Austria

Three people with drinks on a roof terrace, view of Belvedere Palace and Vienna city skyline.
Seri de vară, luminile orașului, oameni dragi ție: deasupra acoperișurilor orașelor se nasc momente care rămân în amintire.

Elegant, lejer sau pur și simplu divin: Rooftopurile din Austria sunt simbolul desăvârșit al lejerității urbane de vară. Cine își începe seara aici simte senzația deosebită de a pluti deasupra orașului – departe de rutina zilnică, alături de prieteni, cunoștințe sau parteneri.  

O băutură pe terasa de pe acoperiș, muzică în aer, priveliștea asupra acoperișurilor și munților – tocmai aceste momente fac ca barurile de pe acoperiș cu priveliște să fie atât de deosebite. Aici se schimbă parcă perspectiva: orașul explorat în timpul zilei capătă o nouă înfățișare privit de sus, părând mai aerisit, mai luminos și mai surprinzător. Între luminile orașului și apusurile aurii se naște un sentiment care nu poate fi surprins în cuvinte, dar care rămâne mult timp în suflet.  

De la Viena până la Innsbruck, de la Salzburg până la Graz: barurile panoramice, barurile de pe acoperiș și terasele elegante conferă verii în oraș un caracter aparte – lejer, plin de viață și bogat în senzații. Fiecare rooftop are propria poveste.  

Iar cine a fost măcar o dată aici sus, păstrează acel moment în suflet, ca parte aLebensgefühl-ului. Iar acel moment rămâne acolo pentru totdeauna.

Farmecul centrului vechi & atmosfera orizontului urban

Rooftopurile din Viena

Deasupra acoperișurilor Vienei, cerul pare să fie un pic mai aproape de tine. Între cupolele istorice, fațadele moderne din sticlă și dealurile îndepărtate ale Pădurii Vieneze se desfășoară un panoramă care îmbină armonios trecutul și prezentul.

Când soarele apune încet în spatele dealurilor din apropiere, terasele de pe acoperișuri se transformă în mici scene ale vieții de vară – paharele fac zgomot, muzica plutește în aerul cald, iar lumina aurie a soarelui de seară se așterne peste acoperișurile orașului vechi.

Viena își dezvăluie aici latura sa lejeră și plină de viață – urbană, fermecătoare și de o frumusețe atemporală. 

Aici găsești toaterooftopurile din Viena.

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Între decorul baroc și atmosfera aurie a serii

Rooftopurile din Salzburg

În Salzburg, eleganța barocă se îmbină cu Lebensgefühl-ul alpin, caracterizat de o atmosferă relaxată. Cine ridică un pahar aici, la înălțime, poate admira cetatea Hohensalzburg, străduțele din centrul vechi și dealurile verzi din jur.

Jocul luminii de seară și al sunetului clopotelor plutește în aer, în timp ce orașul strălucește în lumina aurie a apusului.

Acoperișurile din Salzburg sunt ca niște mici oaze deasupra orașului muzicii – un loc unde te poți relaxa, admira peisajul și respira adânc. 

Când atmosfera alpină se îmbină cu vibrațiile urbane

Rooftopurile din Innsbruck

Puține orașe reușesc să îmbine cerul și munții atât de armonios precum Innsbruck. Deasupra acoperișurilor, vârfurile munților strălucesc, parcă la îndemână, în timp ce jos viața orașului pulsează.

Aici, o seară petrecută pe acoperiș pare o vacanță în mijlocul vieții de zi cu zi: aerul proaspăt de munte, parfumul verii, un pahar răcoritor în mână și marea de lumini care strălucește între Nordkette și Patscherkofel.

O panoramă care îți dă fiori – și îți trezește dorința de a imortaliza momentul. 

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Orășele mici, peisaje grandioase

Sky-bars în Graz, Linz, Klagenfurt, St. Pölten, Eisenstadt

Din sud până în Burganland: Există numeroase alte rooftop-uri în Austria care te aduc parcă un pic mai aproape de cer. În Graz, atmosfera mediteraneeană a centrului vechi se îmbină cu terasele creative de pe acoperișuri – ideale pentru serile răcoroase, cu priveliște spre Schlossberg. Linz se prezintă ca un oraș urban și modern, Klagenfurt strălucește prin atmosfera specifică lacului Wörthersee, iar St. Pölten și Eisenstadt surprind cu puncte de belvedere încântătoare. Se simte peste tot: această atmosferă relaxată, între paharele de cocktail, jocul de lumini și starea de spirit specifică verii. 

FAQs

  • Cel mai bun moment: la apus de soare; lumina aurie și atmosfera perfectă 

  • Rezervare: fă o rezervare mai ales pentru weekend 

  • Dresscode: smart casual – cu stil, însă relaxat 

  • Băuturi: încearcă neapărat signatura cocktails; adesea te vei bucura de un twist regional surprinzător 

  • Sezon: sezonul de vârf: aprilie-octombrie; unele terase de pe acoperiș sunt deschise și iarna 

  • Încă un pont: vino devreme pentru a prinde cele mai bune locuri și cele mai frumoase priveliști 

De la Viena la Innsbruck – peste tot te așteaptă baruri pe acoperiș cu priveliști și o atmosferă deosebită. Printre cele mai iubite se numără:

Da, mai ales în weekenduri sau la apusul soarelui, merită să faci rezervare. Multe baruri de pe acoperiș au doar un număr limitat de locuri cu cea mai bună priveliște – cei care își rezervă o masă din timp se pot bucura de o seară relaxantă.

Nu, majoritatea barurilor de pe acoperiș sunt deschise doar din aprilie/mai până în septembrie/octombrie. Doar câteva dintre spații, care dispun de zone acoperite sau de radiatoare, rămân deschise și iarna. Înainte de a vizita acest loc în lunile de iarnă, merită să verifici programul de funcționare.

Da! Vei descoperi rooftop bars elegante chiar și în orașele mai mici. La Linz te așteaptăRooftop7 Bar, precum șiSkygarden, în EisenstadtTHE TOP Bardin HotelGalántha. Chiar și în St. Pölten poți descoperi barulSundeckdin Hotel Alfred, unde priveliște este superbă.

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